https://uz.sputniknews.ru/20210501/zakryt-ameriku-pochemu-shtaty-opuskayut-jeleznyy-zanaves-18578501.html

Закрыть Америку. Почему Штаты опускают железный занавес

Закрыть Америку. Почему Штаты опускают железный занавес

Американское посольство в одностороннем порядке прекратило выдачу виз в России — то есть символически опустило железный занавес между нашими странами. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан

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Многим это напомнило годы холодной войны, причем если тогда сложно было получить внутреннее разрешение на выезд из СССР в Америку, то теперь, наоборот, закрыли въезд сами американцы. Старые и недобрые времена.Нет, это не выступление генерального секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева 40-летней давности на XXVI съезде партии. Это чуть переделанная цитата из выступления президента Джо Байдена перед американским конгрессом на этой неделе. Да, в ежегодном обращении к парламенту президент США не говорил о коммунизме и капитализме — он говорил об автократии и демократии. Но суть от этого не меняется: речь идет о соперничестве двух систем. И самое главное — о потрясающей убежденности вождей одной из них в своей исторической правоте.В приведенной выше цитате я просто заменил слово "автократия" на "капитализм", а "демократия" — на "коммунизм". Почему не наоборот? Ведь куда логичней, кажется, обратная замена: американцы сейчас называют автократическими режимами Россию и Китай, то есть тех, кого раньше называли коммунистами (а Китай и не отказался от марксизма-ленинизма), а себя считали и считают капиталистами и демократами.Так зачем же изображать президента США борцом с демократией и капитализмом, зачем менять местами идеалы? Затем, чтобы подчеркнуть то, что Брежнева и Байдена объединяет идеологическая матрица, пафосная уверенность в правильности своих представлений о мироздании, несмотря на то, что все уже предопределено, взвешено и отмерено. Америка надорвалась.Нет, СССР в 1981 году вовсе не был приговорен к смерти через десять лет — необходимые реформы могли быть проведены грамотно и успешно, а не так, как при Горбачеве. Но он должен был меняться.США 2021 года тоже не обречены на гибель в 2031-м — системный кризис может быть растянут во времени, приторможен, а некоторые верят в то, что и преодолен. Но нынешние Штаты, материально гораздо более сильные, чем тогдашний СССР, находятся в куда более тяжелом положении: на них давят сразу две проблемы, которые они не хотят не только решать, но даже признавать.И упорное нежелание элиты отказаться от идеологии мессианства, уверенности в своем моральном превосходстве и праве пасти народы. И все это на фоне того, что собственный народ все меньше верит и в глобальную миссию своей страны, и в нее саму, то есть теряет доверие к собственной элите.Именно отказ большей части элиты от пересмотра этих двух тесно связанных позиций и загоняет Америку все глубже в кризис, потому что она не может адекватно оценивать ни саму себя, ни меняющийся мир. Идеология "избранного народа" в "сияющем граде на холме" мешает.Конечно, речь не обо всей американский элите. Дональд Трамп как раз и пытался изменить США — чтобы увести их с гибельной траектории. Но глобалистски настроенный истеблишмент лишил его власти, чтобы и дальше вести американский народ к светлому будущему.И это тоже Байден — уверяет сограждан, что они сплотятся и отстоят лидирующие позиции Штатов в мире в XXI веке. Но нет сплочения, да и не лидерства хочет Вашингтон, а гегемонии, какими бы словами не называл ее. То, что мир отвергает американские претензии, Байдену кажется всего лишь следствием непонимания человечеством своего светлого будущего: ну как же можно быть против демократии и производной от нее глобализации? Это всего лишь временные трудности на пути прогресса, это естественное сопротивление уходящего уклада, автократического устройства власти во всех этих Россиях и Китаях. Но ничего, учение демократического либерализма всесильно, потому что оно верно, — примерно такими мантрами успокаивает себя американский истеблишмент. Не желающий признать очевидное: Америка проиграла.Но никакие стероиды не изменят объективный ход вещей: США будут с каждым годом все больше и больше сдавать позиции. И чем громче при этом они будут кричать о своем праве на глобальный контроль и на сдерживание противников, тем быстрее будет происходить этот процесс.Вот и сейчас Байден сообщил, что, хотя Китай настроен стать самой значимой и влиятельной державой мира, он дал понять Си Цзиньпину, что приветствует конкуренцию и не ищет конфликта. Способно ли это успокоить китайского лидера? Да, точно: именно этого китайцам не хватало для полного понимания американской стратегии — как в Европе, как в НАТО. То есть Китай будут сдерживать так же агрессивно и жестко, как и Россию, в том числе пытаясь разыгрывать тайваньскую карту точно так же, как и украинскую. Это называется конкуренция по-американски — мы играем в зоне ваших жизненных интересов, мутим воду, провоцируем вас, давим на вас, чтобы вы думали только о защите.Каков будет ответ Китая? Пекин просто продолжит наращивание вооружений с упором на строительство Военно-морского флота, чтобы физически превзойти американцев и по этому показателю. Автократы или демократы? Авианосцы в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море — вот что имеет значение. Америке придется уйти и из китайской зоны влияния — хоть с заклинаниями про свою непобедимость, хоть без них — и из сферы российских жизненных интересов. Вопрос только в том, какой ценой.Понятно, что у Штатов еще есть запас прочности, но пытаться мобилизовать американцев заклинаниями про демократию, в которую они сами уже не верят, и страшилками про угрозу и вызов от бывших "красных", переименованных в автократов, — это откровенно проигрышная стратегия. И "ставить против Америки" в этой ситуации будут еще больше и чаще — во всем мире.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210427/sergey-lavrov-otvet-na-popytki-ssha-peresech-krasnye-linii-budet-jestkim-18520296.html

https://uz.sputniknews.ru/20210413/politika-ssha-zarabatyvaet-na-dozu-synu-prezidenta-baydena-18297749.html

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https://uz.sputniknews.ru/20210420/zachem-baydenu-nujna-vysylka-russkix-iz-chexii-18408227.html

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демократия, ссср, посольство, виза, москва, сша