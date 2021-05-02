Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20210502/pesni-yujnyx-i-zapadnyx-slavyan-o-rossii-18592186.html
Песни южных и западных славян о России
Песни южных и западных славян о России
Объявление России виновной во взрывах, случившихся на чешских, а также болгарских складах боеприпасов, само по себе носило взрывообразный характер. 02.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-02T12:26+0500
2021-05-02T12:26+0500
колумнисты
чехия
ссср
болгария
москва
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/12/15427692_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b807baea7f73b493ff5d5d560400d0d0.jpg
Взрывы имели место и семь, и более лет назад, когда и отношения России с бывшими союзниками носили довольно мирный характер, и международная обстановка вообще была не столь напряженной. Надобность в актах войны (раньше это так называлось) на территории Чехии и Болгарии глубоко неясна. Если, конечно, не предполагать, что России постоянно присуща жажда деструкции любыми средствами и любой ценой.Это притом, что склады боеприпасов рвутся регулярно и повсеместно. Такова уже специфика хранимого материала. На Украине с 2003 по 2008 год, то есть в сугубо мирный период ее истории, склады взлетали на воздух шесть раз. Хищения и халатность.Украинские (как, впрочем, и российские) прапорщики — страшная разрушительная сила. И даже Институт национальной памяти пока не додумался обвинить во взрывах Россию.Еще больше подобных инцидентов было в самой России, и объяснялись они так же: "Разгильдяй шпиона злее". Версий, согласно которым в своей пекельной злобе ГРУ само подрывает свои же склады, не было. Равно как и предположений, что все это сделал Джеймс Бонд.Всякое в нашей жизни бывает, но есть некоторый парадокс в том, как на передовом рубеже противостояния оказались те бывшие страны-сателлиты, которые в былые времена отличались особенно выдающимся низкопоклонством перед старшим братом.Именно в ЧССР родился лозунг "С Советским Союзом на вечные времена!" Ни мадьяры, ни румыны, ни восточные немцы в своих выражениях лояльности не упоминали вечность. Теперь, наверное, верные пражане будут скандировать: "С Сияющим Городом на вечные времена!"Что до Болгарии, то выражения "Шестнадцатая республика" и "Курица не птица, Болгария не заграница" были хорошо известны. Последнее есть перифраз поговорки царского времени "Курица не птица, прапорщик не офицер". То есть недосуверенность Болгарии прямо подчеркивалась.Паремии про птиц и куриц имели под собой некоторое основание. Болгарский вождь Тодор Живков неоднократно обращался к вождям советским (в 1963 году к Хрущеву, в 1973 году к Брежневу) с просьбой принять Болгарию в состав СССР. Пражский вождь Антонин Новотный тоже в 1964-м входил к Хрущеву с аналогичным предложением, причем с формальной точки зрения эта идея была даже несколько более обоснованной: ЧССР, в отличие от Болгарии, все же имела сухопутную границу с СССР. Но Хрущева сняли, потом сняли Новотного, потом был "социализм с человеческим лицом", потом "братская помощь" и "нормализация" – в итоге остался только лозунг "С Советским Союзом на вечные времена!"Тем не менее склонность чехов и болгар к проскинезии — "Кто палку взял, тот мой капрал" — не может не впечатлять. Иные их союзники по Варшавскому договору, а теперь и по НАТО, отличаются большей сдержанностью.Например, румыны, чьи интересы в Молдавии сильно сталкиваются с российскими, тем не менее чужды чешско-болгарской отчаянности. Возможно, это как раз связано с тем, что Румыния более склонна гулять, как кошка, сама по себе, и прислуживает текущему сюзерену (а их было много: Франция, Германия, СССР, теперь США) без фанатизма.Разве что про авиакатастрофу 2010 года под Смоленском было сказано много фантастического, однако все же, заметим, не на уровне официальной позиции государства.То есть враждебность, и враждебность откровенная, но хотя бы не бред сивой кобылы из уст первых лиц. Вероятно, польский гонор не дает. Возможно же, даже остатки суверенитета не дают полностью отдаться постмодернистской стихии интернет-фантазий. Зато где суверенитета не было, нечего и начинать, в ход идет абсолютно все. Смотри Украину, где эта закономерность проявляется наиболее ярким и выпуклым образом.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210501/sudba-ssha-i-viz-rf-i-evropy-bishkeka-i-dushanbe--bolshoe-intervyu-zaxarovoy-18586788.html
https://uz.sputniknews.ru/20210420/zachem-baydenu-nujna-vysylka-russkix-iz-chexii-18408227.html
https://uz.sputniknews.ru/20210423/soratnik-gorbacheva-rasskazal-kakuyu-rol-sygrala-ukraina-v-raspade-sssr-18464430.html
чехия
болгария
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Максим Соколов
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg
Максим Соколов
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/12/15427692_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_1b8434f87ad065dbba08b1d9eaee2ba0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
чехия, ссср, болгария, москва, украина

Песни южных и западных славян о России

12:26 02.05.2021
1029
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкКарлов мост в Праге, Чехия
Карлов мост в Праге, Чехия - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2021
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
Перейти в фотобанк
Журналист Максим Соколов - Sputnik Узбекистан
Максим Соколов
Все материалы
Объявление России виновной во взрывах, случившихся на чешских, а также болгарских складах боеприпасов, само по себе носило взрывообразный характер.
Взрывы имели место и семь, и более лет назад, когда и отношения России с бывшими союзниками носили довольно мирный характер, и международная обстановка вообще была не столь напряженной.
Надобность в актах войны (раньше это так называлось) на территории Чехии и Болгарии глубоко неясна. Если, конечно, не предполагать, что России постоянно присуща жажда деструкции любыми средствами и любой ценой.
Это притом, что склады боеприпасов рвутся регулярно и повсеместно. Такова уже специфика хранимого материала. На Украине с 2003 по 2008 год, то есть в сугубо мирный период ее истории, склады взлетали на воздух шесть раз. Хищения и халатность.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2021
Россия
Судьба США и виз, России и ЕС, Бишкека и Душанбе — большое интервью Захаровой
Вчера, 18:45
2318
4
Украинские (как, впрочем, и российские) прапорщики — страшная разрушительная сила. И даже Институт национальной памяти пока не додумался обвинить во взрывах Россию.
Еще больше подобных инцидентов было в самой России, и объяснялись они так же: "Разгильдяй шпиона злее". Версий, согласно которым в своей пекельной злобе ГРУ само подрывает свои же склады, не было. Равно как и предположений, что все это сделал Джеймс Бонд.
И только чехи и болгары с помощью известных своей правдивостью и независимостью "Беллингкэта" и "Инсайдера" вдруг прозрели, причем одновременно.
Всякое в нашей жизни бывает, но есть некоторый парадокс в том, как на передовом рубеже противостояния оказались те бывшие страны-сателлиты, которые в былые времена отличались особенно выдающимся низкопоклонством перед старшим братом.
Именно в ЧССР родился лозунг "С Советским Союзом на вечные времена!" Ни мадьяры, ни румыны, ни восточные немцы в своих выражениях лояльности не упоминали вечность. Теперь, наверное, верные пражане будут скандировать: "С Сияющим Городом на вечные времена!"
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
Россия
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
20 апреля, 10:42
726
Что до Болгарии, то выражения "Шестнадцатая республика" и "Курица не птица, Болгария не заграница" были хорошо известны. Последнее есть перифраз поговорки царского времени "Курица не птица, прапорщик не офицер". То есть недосуверенность Болгарии прямо подчеркивалась.
Паремии про птиц и куриц имели под собой некоторое основание. Болгарский вождь Тодор Живков неоднократно обращался к вождям советским (в 1963 году к Хрущеву, в 1973 году к Брежневу) с просьбой принять Болгарию в состав СССР.
А уклонялись от этого братского единения не в Софии, а заглотные коммунисты в Москве. Такой был парадокс.
Пражский вождь Антонин Новотный тоже в 1964-м входил к Хрущеву с аналогичным предложением, причем с формальной точки зрения эта идея была даже несколько более обоснованной: ЧССР, в отличие от Болгарии, все же имела сухопутную границу с СССР.
Но Хрущева сняли, потом сняли Новотного, потом был "социализм с человеческим лицом", потом "братская помощь" и "нормализация" – в итоге остался только лозунг "С Советским Союзом на вечные времена!"
Праздничная демонстрация на Красной площади в День международной солидарности трудящихся. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
В мире
Соратник Горбачева рассказал, какую роль сыграла Украина в распаде СССР
23 апреля, 13:54
799
Тем не менее склонность чехов и болгар к проскинезии — "Кто палку взял, тот мой капрал" — не может не впечатлять. Иные их союзники по Варшавскому договору, а теперь и по НАТО, отличаются большей сдержанностью.
Например, румыны, чьи интересы в Молдавии сильно сталкиваются с российскими, тем не менее чужды чешско-болгарской отчаянности. Возможно, это как раз связано с тем, что Румыния более склонна гулять, как кошка, сама по себе, и прислуживает текущему сюзерену (а их было много: Франция, Германия, СССР, теперь США) без фанатизма.
Самобытность Венгрии тем более известна: "Говорил же я тебе, что ты мадьяров не знаешь". Но даже и Польша, чьи отношения с Россией могут быть названы вековечной враждой — четыре с половиной века, начиная со времен Стефана Батория, куда уж вековечнее? — не опускается до уровня ЦРУ-"Беллингкэта".
Разве что про авиакатастрофу 2010 года под Смоленском было сказано много фантастического, однако все же, заметим, не на уровне официальной позиции государства.
То есть враждебность, и враждебность откровенная, но хотя бы не бред сивой кобылы из уст первых лиц. Вероятно, польский гонор не дает. Возможно же, даже остатки суверенитета не дают полностью отдаться постмодернистской стихии интернет-фантазий.
Зато где суверенитета не было, нечего и начинать, в ход идет абсолютно все. Смотри Украину, где эта закономерность проявляется наиболее ярким и выпуклым образом.
Источник: РИА Новости
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:18Коронавирус в Узбекистане "помолодел", и в этом есть вина населения — Минздрав
15:16Поющая Дружба народов: концерт Михаила Турецкого привел Ташкент в восторг — видео
14:10С 1 мая на 15% повысилась плата за детские сады — полный список новых цен
13:12Деньги за здоровье: сколько заплатят узбекистанцам за 10 тысяч шагов?
12:26Песни южных и западных славян о России
11:54Зеленский поставил Запад на место, забрав под себя добычу углеводородов
11:35Узбекистан пришел на помощь Индии в борьбе с COVID — что доставил самолет?
10:57Благое дело в Рамазан: Мирзиёев заложил "Новый Узбекистан" — фото
10:28Обстрелянные дома, слёзы, напуганные дети — что творится на границе Кыргызстана
ВчераУзбекистанцы-панфиловцы, затерянные могилы и вода из походной фляжки — новые факты о войне
ВчераФестиваль песен о Победе "Дорога на Ялту" — полная видеоверсия 251:21
ВчераСудьба США и виз, России и ЕС, Бишкека и Душанбе — большое интервью Захаровой
ВчераПутин распорядился упростить выдачу вида на жительство для ряда иностранцев
Вчера"Притеснение" СМИ, визы в США и судьба Центральной Азии — большое интервью Захаровой
ВчераДоктор Мясников объяснил, какие родинки указывают на развитие рака
ВчераЗахарова: США подорвали свою консульскую работу в России
ВчераКак Узбекистан трансформирует свою гражданскую авиацию — четыре решения
ВчераЗахарова: РФ не дискриминирует "Медузу", в отличие от ситуации с RT и Sputnik в США
ВчераЗахарова: Россия готова содействовать решению спора Душанбе и Бишкека
ВчераЗахарова: Запад реализует спланированную кампанию по сдерживанию России