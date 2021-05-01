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Судьба США и виз, России и ЕС, Бишкека и Душанбе — большое интервью Захаровой
Судьба США и виз, России и ЕС, Бишкека и Душанбе — большое интервью Захаровой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала большое интервью агентству Sputnik. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T18:45+0500
2021-05-01T18:46+0500
россия
мария захарова
интервью
мид рф
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Российский дипломат прокомментировала самые резонансные события последней недели.Ответные меры— Россия ввела санкции против глав Европарламента и прокуратуры Берлина. Также ограничения на въезд в РФ были наложены на еще шестерых европейских чиновников. Почему именно эти люди попали в стоп-лист?Это не просто список людей, это заявление МИД России, в котором есть разъяснение. Это ответные меры на те абсолютно не дружественные, а иногда и враждебные действия, которые мы видим со стороны, как мы говорим, коллективного Запада. На протяжении многих лет мы предлагали нашим партнерам из ЕС возникающие вопросы, проблемы решать имеющимся дипломатическими способами: переговоры, консультации, есть специальные различные каналы.Причем у нас работает Постпредство России при ЕС, работает соответствующие представительство Евросоюза в РФ. Эти контакты осуществляются, но с каждым годом усиливается тенденция на придание всем проблемам и реальным, и вымышленным намеренно публичный характер. Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога, как раз для того, чтобы и решать возникающие проблемы, блокировались со стороны ЕС. Это ответная мера в условиях, когда Брюссель остается глух, но не нем.Оголтелая русофобияПочему конкретно эти люди? Это все те люди, которые выступали с крайне агрессивных позиций в отношении нашей страны. Не думаю, что нужно заново повторять заявления, которые они делали. В интернете это все уже зафиксировано.Это действия не только политических фигур, которые во многом стали уже маргинальными, когда мы в целом говорим об оголтелой русофобии. Ведь сюда подключаются еще и средства массовой информации пространства ЕС.Многие политические деятели не просто высказывают свою точку зрения, они включены в орбиту информационных компаний, и мы видим сильную информационно-политическую составляющую. Им не то, чтобы подпевают, а участвуют в реализации этой информационно-политической кампании целый ряд средств массовой информации. Одно дело, когда речь идет о выражении мнения, в условиях демократии – это свято. Но мы же фиксируем совершенно иную ситуацию – она связана с реализацией заранее проработанной спланированной информационно-политической кампании, целью которой является политика сдерживания Российской Федерации. Обычно в истории дипломатии, когда речь идет о стоп-листах, как правило, этот персональный список не публикуется. Всегда говорили только о количестве людей. Но наши западные коллеги ввели в практику публикацию и раскрытие имен. Мы достаточно долго пытались их призвать к тому, что стоит придерживаться дипломатической этики. Но логический финал в этих попытках настал. Запад проводит одну крамольную мысль, обвиняет Россию в том, что она наращивает эскалацию, что именно с действий России началось ухудшение, деградация двусторонних отношений. Но ведь это неправда. Мы не делали ничего, что могло бы спровоцировать подобные действия со стороны западных партнеров. Это целенаправленная, как мы сейчас понимаем, и видимо давно спланированная политика в отношении РФ.Американцы зашли в тупикВспомните заявление Обамы, который объявил о необходимости изолировать Россию, о необходимости сдерживания нашей страны и даже подвел под это какую-то идеологическую базу. На тот момент они даже не считали нужным скрывать, что противостояние стартует именно с их стороны. Сегодня, я думаю, не получив искомого результата, они начали эту историю переворачивать, потому что зашли в тупик. Если они начали агрессивную политику в отношении нашей страны, которая не привела к заявленным результатам, им, по большому счету, нужно расписаться в собственном бессилии и в провальных планах. Признавать свои ошибки они не любят и не умеют: ни в данном случае, ни в других случаях, среди них Ирак и ближневосточные бесконечные интервенции.Когда их поход на Россию с точки зрения реализации концепции изоляции полностью провалился, они тут же поменяли идеологическую концепцию и сказали – тоже об"Мы, коллективный Запад, только отвечаем на действия России".— Посольство США прекратит выдавать россиянам неиммиграционные визы. Дипведомство действительно не справляется, потому что у них нет сотрудников?— На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но, при этом, прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда.Решение о том, на каком направлении работает дипломат, занимается он культурой, экономикой или консульскими вопросами принимает сама страна. Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона – уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении.Система выдачи виз у США – абсолютная архаика. Так не выдают визы практически нигде, где очные собеседования, увеличенные сроки. Мы выдаем американцам визы в срок от 7 до 10 дней без очных собеседований. После высылки российских дипломатов из США мы не увеличивала сроки выдачи виз и продолжила работу на должном уровне.Притеснение СМИ— Признание "Медузы" в России иностранным агентом – это ответ на притеснение российских журналистов в Латвии?— Спекуляций на эту тему было очень много. Ответными были наши действия по разработке законодательства, а когда оно было разработано и утверждено, дальше просто нужно было применять критерии, под которые подпадают средства массовой информации. Закон просто начал работать. Да, "Медузу" признали иноагентом. Это было решение Минюста в соответствии с российским законодательством. Но для нас, как для внешнеполитического ведомства, она не стала меньшим или большим СМИ, она осталась иностранным средством массовой информации. Они присылают вопросы – мы отвечаем. Они звонят – мы берем трубки. В этом смысле мы абсолютно никаким образом их не дискриминируем. Давно ли на просторах RT и Sputnik появлялись официальные лица США? Нет. И они даже не скрывают, что они этого делать не будут.При этом не только действует запрет чиновникам общаться с RT, выходить в эфир, но ведь это же все сопровождается травлей. Конфликт на таджикско-кыргызской границе— Кыргызстан с Таджикистаном вступили в боевые столкновения. Не получим ли мы нового Карабаха, и может ли Россия в этом споре играть более активную роль?Мы с тревогой следили за событиями, которые развивались в Кыргызстане и Таджикистане. Речь идет об обострении ситуации на спорном участке границы. К сожалению, в результате вооруженных столкновений есть и жертвы, и раненые. Мы соболезнуем родственникам тех людей, которые погибли, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал.Конечно, мы приветствовали достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами о прекращении огня, о переводе напряженной ситуации в стадию переговоров. Есть очень важный шаг вперед, потому речь шла об отводе сил, боевой техникиМы поддержали решение Бишкека и Душанбе о создании совместной рабочей группы. В ее задачи будет входить и информационная работа с населением, и мониторинг обстановки в этой зоне. Россия, следуя принципу стратегического партнерства, союзничества с Кыргызстаном и Таджикистаном, готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами.Я бы хотела особое внимание обратить. До интервью я увидела призывы Таджикистана и Кыргызстана к своим диаспорам в России никаким образом не поддаваться на какие-либо провокационные действия. Это очень важное заявление. Это говорит о зрелости подходов высочайшего уровня, когда, понимая драматичность ситуации, политики, действующая власть призывают людей не быть вовлеченными, не поддаваться на эмоции и провокации.
https://uz.sputniknews.ru/20210215/16009200.html
https://uz.sputniknews.ru/20210501/zaxarova-zapad-realizuet-splanirovannuyu-kampaniyu-po-sderjivaniyu-rossii-18584557.html
https://uz.sputniknews.ru/20210428/lavrov-spiska-nedrujestvennyx-rossii-stran-jdat-nedolgo-18527018.html
https://uz.sputniknews.ru/20210420/zachem-baydenu-nujna-vysylka-russkix-iz-chexii-18408227.html
https://uz.sputniknews.ru/20210501/zaxarova-ssha-podorvali-svoyu-konsulskuyu-rabotu-v-rossii-18585502.html
https://uz.sputniknews.ru/20210501/zaxarova-rf-ne-diskriminiruet-meduzu-v-otlichie-ot-situatsii-s-rt-i-sputnik-v-ssha-18585260.html
https://uz.sputniknews.ru/20210501/zaxarova-rossiya-gotova-sodeystvovat-resheniyu-spora-dushanbe-i-bishkeka-18584999.html
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мария захарова, интервью, мид рф

Судьба США и виз, России и ЕС, Бишкека и Душанбе — большое интервью Захаровой

18:45 01.05.2021 (обновлено: 18:46 01.05.2021)
1924
© SputnikОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2021
© Sputnik
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала большое интервью агентству Sputnik.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Российский дипломат прокомментировала самые резонансные события последней недели.

Ответные меры

— Россия ввела санкции против глав Европарламента и прокуратуры Берлина. Также ограничения на въезд в РФ были наложены на еще шестерых европейских чиновников. Почему именно эти люди попали в стоп-лист?
Это не просто список людей, это заявление МИД России, в котором есть разъяснение. Это ответные меры на те абсолютно не дружественные, а иногда и враждебные действия, которые мы видим со стороны, как мы говорим, коллективного Запада.
На протяжении многих лет мы предлагали нашим партнерам из ЕС возникающие вопросы, проблемы решать имеющимся дипломатическими способами: переговоры, консультации, есть специальные различные каналы.
Лавров: Евросоюз сам разрушил отношения с Россией - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2021
Россия
Лавров: отношения России и ЕС превратились в прах, и это — вина европейцев
15 февраля, 20:53
304
Причем у нас работает Постпредство России при ЕС, работает соответствующие представительство Евросоюза в РФ. Эти контакты осуществляются, но с каждым годом усиливается тенденция на придание всем проблемам и реальным, и вымышленным намеренно публичный характер.
Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога, как раз для того, чтобы и решать возникающие проблемы, блокировались со стороны ЕС.
Это ответная мера в условиях, когда Брюссель остается глух, но не нем.

Оголтелая русофобия

Почему конкретно эти люди? Это все те люди, которые выступали с крайне агрессивных позиций в отношении нашей страны. Не думаю, что нужно заново повторять заявления, которые они делали. В интернете это все уже зафиксировано.
Это действия не только политических фигур, которые во многом стали уже маргинальными, когда мы в целом говорим об оголтелой русофобии. Ведь сюда подключаются еще и средства массовой информации пространства ЕС.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2021
Россия
Захарова: Запад реализует спланированную кампанию по сдерживанию России
16:15
359
Многие политические деятели не просто высказывают свою точку зрения, они включены в орбиту информационных компаний, и мы видим сильную информационно-политическую составляющую. Им не то, чтобы подпевают, а участвуют в реализации этой информационно-политической кампании целый ряд средств массовой информации.
Одно дело, когда речь идет о выражении мнения, в условиях демократии – это свято. Но мы же фиксируем совершенно иную ситуацию – она связана с реализацией заранее проработанной спланированной информационно-политической кампании, целью которой является политика сдерживания Российской Федерации.
Обычно в истории дипломатии, когда речь идет о стоп-листах, как правило, этот персональный список не публикуется. Всегда говорили только о количестве людей. Но наши западные коллеги ввели в практику публикацию и раскрытие имен. Мы достаточно долго пытались их призвать к тому, что стоит придерживаться дипломатической этики. Но логический финал в этих попытках настал.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
Россия
Лавров: списка недружественных России стран ждать недолго
28 апреля, 12:51
1321
Запад проводит одну крамольную мысль, обвиняет Россию в том, что она наращивает эскалацию, что именно с действий России началось ухудшение, деградация двусторонних отношений. Но ведь это неправда. Мы не делали ничего, что могло бы спровоцировать подобные действия со стороны западных партнеров. Это целенаправленная, как мы сейчас понимаем, и видимо давно спланированная политика в отношении РФ.

Американцы зашли в тупик

Вспомните заявление Обамы, который объявил о необходимости изолировать Россию, о необходимости сдерживания нашей страны и даже подвел под это какую-то идеологическую базу. На тот момент они даже не считали нужным скрывать, что противостояние стартует именно с их стороны. Сегодня, я думаю, не получив искомого результата, они начали эту историю переворачивать, потому что зашли в тупик.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
Россия
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
20 апреля, 10:42
713
Если они начали агрессивную политику в отношении нашей страны, которая не привела к заявленным результатам, им, по большому счету, нужно расписаться в собственном бессилии и в провальных планах.
Признавать свои ошибки они не любят и не умеют: ни в данном случае, ни в других случаях, среди них Ирак и ближневосточные бесконечные интервенции.
Когда их поход на Россию с точки зрения реализации концепции изоляции полностью провалился, они тут же поменяли идеологическую концепцию и сказали – тоже об"Мы, коллективный Запад, только отвечаем на действия России".
— Посольство США прекратит выдавать россиянам неиммиграционные визы. Дипведомство действительно не справляется, потому что у них нет сотрудников?
— На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но, при этом, прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда.
Российский флаг на посольстве РФ в США - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2021
В мире
Захарова: США подорвали свою консульскую работу в России
17:00
558
1
Решение о том, на каком направлении работает дипломат, занимается он культурой, экономикой или консульскими вопросами принимает сама страна. Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона – уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении.
Система выдачи виз у США – абсолютная архаика. Так не выдают визы практически нигде, где очные собеседования, увеличенные сроки. Мы выдаем американцам визы в срок от 7 до 10 дней без очных собеседований. После высылки российских дипломатов из США мы не увеличивала сроки выдачи виз и продолжила работу на должном уровне.

Притеснение СМИ

— Признание "Медузы" в России иностранным агентом – это ответ на притеснение российских журналистов в Латвии?
— Спекуляций на эту тему было очень много. Ответными были наши действия по разработке законодательства, а когда оно было разработано и утверждено, дальше просто нужно было применять критерии, под которые подпадают средства массовой информации. Закон просто начал работать.
RT - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2021
Россия
Захарова: РФ не дискриминирует "Медузу", в отличие от ситуации с RT и Sputnik в США
16:45
193
Да, "Медузу" признали иноагентом. Это было решение Минюста в соответствии с российским законодательством. Но для нас, как для внешнеполитического ведомства, она не стала меньшим или большим СМИ, она осталась иностранным средством массовой информации. Они присылают вопросы – мы отвечаем. Они звонят – мы берем трубки. В этом смысле мы абсолютно никаким образом их не дискриминируем. Давно ли на просторах RT и Sputnik появлялись официальные лица США? Нет. И они даже не скрывают, что они этого делать не будут.
При этом не только действует запрет чиновникам общаться с RT, выходить в эфир, но ведь это же все сопровождается травлей.

Конфликт на таджикско-кыргызской границе

— Кыргызстан с Таджикистаном вступили в боевые столкновения. Не получим ли мы нового Карабаха, и может ли Россия в этом споре играть более активную роль?
Мы с тревогой следили за событиями, которые развивались в Кыргызстане и Таджикистане. Речь идет об обострении ситуации на спорном участке границы. К сожалению, в результате вооруженных столкновений есть и жертвы, и раненые. Мы соболезнуем родственникам тех людей, которые погибли, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал.
Конечно, мы приветствовали достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами о прекращении огня, о переводе напряженной ситуации в стадию переговоров. Есть очень важный шаг вперед, потому речь шла об отводе сил, боевой техники
Здание МИД РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2021
Россия
Захарова: Россия готова содействовать решению спора Душанбе и Бишкека
16:30
331
Мы поддержали решение Бишкека и Душанбе о создании совместной рабочей группы. В ее задачи будет входить и информационная работа с населением, и мониторинг обстановки в этой зоне.
Россия, следуя принципу стратегического партнерства, союзничества с Кыргызстаном и Таджикистаном, готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами.
Я бы хотела особое внимание обратить. До интервью я увидела призывы Таджикистана и Кыргызстана к своим диаспорам в России никаким образом не поддаваться на какие-либо провокационные действия. Это очень важное заявление.
Это говорит о зрелости подходов высочайшего уровня, когда, понимая драматичность ситуации, политики, действующая власть призывают людей не быть вовлеченными, не поддаваться на эмоции и провокации.
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