https://uz.sputniknews.ru/20210504/mirziyoev-raskritikoval-protsess-podgotovki-uzbekistana-k-olimpiade-v-tokio-18609397.html
Мирзиёев раскритиковал процесс подготовки Узбекистана к Олимпиаде в Токио
Мирзиёев раскритиковал процесс подготовки Узбекистана к Олимпиаде в Токио
Всего республика рассчитывает отправить в Токио не менее 70 атлетов и добиться результатов не хуже, чем в Рио. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-04T12:20+0500
2021-05-04T12:20+0500
2021-05-04T12:20+0500
общество
олимпийские игры в токио
президент узбекистана
токио
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о ходе подготовки к летней Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио.Власти создали широкие условия для подготовки узбекских спортсменам к предстоящим Играм: привлечены высококвалифицированные специалисты, организованы сотни учебно-тренировочных сборов. На данный момент, узбекские спортсмены уже получили 41 олимпийскую и 16 паралимпийских лицензий.Между тем глава государства подверг критике состояние подготовки страны к предстоящим Играм. Оно признано неудовлетворительным.Мирзиёев поставил задачу усовершенствовать деятельность федераций, а также вместе со спортивными менеджерами разработать отдельные для каждого вида спорта программы по улучшению физической, медицинской и психологической подготовки олимпийцев.
https://uz.sputniknews.ru/20210428/plany-na-tokio-predsedatel-nok-o-neojidannyx-rezultatax-pri-podgotovke-k-olimpiade-18544175.html
https://uz.sputniknews.ru/20210429/uzbekskie-olimpiytsy-planiruyut-privitsya-pered-igrami-v-tokio--video-18553275.html
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олимпийские игры в токио, президент узбекистана, токио, шавкат мирзиёев
Мирзиёев раскритиковал процесс подготовки Узбекистана к Олимпиаде в Токио
Всего республика рассчитывает отправить в Токио не менее 70 атлетов и добиться результатов не хуже, чем в Рио.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о ходе подготовки к летней Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио.
Власти создали широкие условия для подготовки узбекских спортсменам к предстоящим Играм: привлечены высококвалифицированные специалисты, организованы сотни учебно-тренировочных сборов.
На данный момент, узбекские спортсмены уже получили 41 олимпийскую и 16 паралимпийских лицензий.
Между тем глава государства подверг критике состояние подготовки страны к предстоящим Играм. Оно признано неудовлетворительным.
"Подчеркнута необходимость поддержки спортсменов и их команд для увеличения числа путевок по итогам отборочных турниров в мае-июле. Даны указания по усилению обслуживания спортсменов и их всестороннему стимулированию", — сообщили в пресс-службе президента.
Мирзиёев поставил задачу усовершенствовать деятельность федераций, а также вместе со спортивными менеджерами разработать отдельные для каждого вида спорта программы по улучшению физической, медицинской и психологической подготовки олимпийцев.