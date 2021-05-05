https://uz.sputniknews.ru/20210505/tseny-na-rastitelnoe-maslo-v-uzbekistane-stabilizirovalis--tseir-18623071.html

Цены на растительное масло в Узбекистане стабилизировались — ЦЭИР

Цены на растительное масло в Узбекистане стабилизировались — ЦЭИР

Центр экономических исследований и реформ прокомментировал ценообразование на растительное масло в стране. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-05T16:39+0500

2021-05-05T16:39+0500

2021-05-05T16:45+0500

экономика

растительное масло

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Рост цен на растительное масло в Узбекистане прекратился, заявили в Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР).По данным экспертов, на прошлой неделе стоимость этого продукта первой необходимости упала на полтора процента, а неделей ранее — на пять. До этого цены серьезно подскочили, что обеспокоило жителей республики.По данным ЦЭИР, средняя цена растительного масла по стране на дехканских рынках и в торговых центрах в апреле составила 16 271 сумов, что на 5 451 сумов больше чем за аналогичный период 2020-го. Рост составил 50 процентов.Для стабилизации ситуации власти Узбекистана до 31 декабря 2021 года ограничили экспорт растительного масла и освободили от НДС импортируемый продукт.

https://uz.sputniknews.ru/20210429/ne-vse-kak-po-maslu-chto-budet-s-bazovym-produktom-v-uzbekistane--leonid-xolod-18561757.html

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растительное масло