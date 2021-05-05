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В Ташкенте ждут с визитом спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
В Ташкенте ждут с визитом спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
Питер Буриан ранее заявлял, что Евросоюз и Узбекистан завершают подготовку нового всеобъемлющего двустороннего соглашения о расширенном партнерстве и... 05.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-05T17:30+0500
2021-05-05T17:31+0500
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают 23-27 мая визит в страну спецпредставителя ЕС по Центральной Азии Питера Буриана, заявил пресс-секретарь и официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов."Визит спецпредставителя Европейского Союза по Центральной Азии посла Питера Буриана в Узбекистан ожидается 23-27 мая", — сказал Кабулжанов на брифинге в среду.Питер Буриан ранее заявлял, что Евросоюз завершает с Узбекистаном подготовку нового всеобъемлющего двустороннего соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС). СРПС заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999-го. МИД Узбекистана сообщал, что ЕС и республика рассчитывали подписать СРПС уже в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 сроки пришлось скорректировать. Переговоры по новому документу начались в феврале 2019-го, три раунда переговоров (в июле и сентябре 2020 года и феврале этого года) состоялись в онлайн-формате.
https://uz.sputniknews.ru/20210505/glava-mid-uzbekistana-posetit-bryussel-18620890.html
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евросоюз, европа

В Ташкенте ждут с визитом спецпредставителя ЕС по Центральной Азии

17:30 05.05.2021 (обновлено: 17:31 05.05.2021)
708
© МИД УзбекистанаАбдулазиз Камилов и Питер Буриан
Абдулазиз Камилов и Питер Буриан - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2021
© МИД Узбекистана
Питер Буриан ранее заявлял, что Евросоюз и Узбекистан завершают подготовку нового всеобъемлющего двустороннего соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают 23-27 мая визит в страну спецпредставителя ЕС по Центральной Азии Питера Буриана, заявил пресс-секретарь и официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.
"Визит спецпредставителя Европейского Союза по Центральной Азии посла Питера Буриана в Узбекистан ожидается 23-27 мая", — сказал Кабулжанов на брифинге в среду.
Здание МИД Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2021
Политика
Абдулазиз Камилов посетит Брюссель
14:08
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Питер Буриан ранее заявлял, что Евросоюз завершает с Узбекистаном подготовку нового всеобъемлющего двустороннего соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС).
СРПС заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999-го.
МИД Узбекистана сообщал, что ЕС и республика рассчитывали подписать СРПС уже в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 сроки пришлось скорректировать.
Переговоры по новому документу начались в феврале 2019-го, три раунда переговоров (в июле и сентябре 2020 года и феврале этого года) состоялись в онлайн-формате.
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