https://uz.sputniknews.ru/20210505/v-tashkente-jdut-s-vizitom-spetspredstavitelya-es-po-tsentralnoy-azii-18624444.html

В Ташкенте ждут с визитом спецпредставителя ЕС по Центральной Азии

В Ташкенте ждут с визитом спецпредставителя ЕС по Центральной Азии

Питер Буриан ранее заявлял, что Евросоюз и Узбекистан завершают подготовку нового всеобъемлющего двустороннего соглашения о расширенном партнерстве и... 05.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-05T17:30+0500

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евросоюз

политика

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают 23-27 мая визит в страну спецпредставителя ЕС по Центральной Азии Питера Буриана, заявил пресс-секретарь и официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов."Визит спецпредставителя Европейского Союза по Центральной Азии посла Питера Буриана в Узбекистан ожидается 23-27 мая", — сказал Кабулжанов на брифинге в среду.Питер Буриан ранее заявлял, что Евросоюз завершает с Узбекистаном подготовку нового всеобъемлющего двустороннего соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС). СРПС заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999-го. МИД Узбекистана сообщал, что ЕС и республика рассчитывали подписать СРПС уже в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 сроки пришлось скорректировать. Переговоры по новому документу начались в феврале 2019-го, три раунда переговоров (в июле и сентябре 2020 года и феврале этого года) состоялись в онлайн-формате.

https://uz.sputniknews.ru/20210505/glava-mid-uzbekistana-posetit-bryussel-18620890.html

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