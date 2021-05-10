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https://uz.sputniknews.ru/20210510/v-stolichnom-rayone-na-ves-den-otklyuchili-gaz-18658313.html
В столичном районе на весь день отключили газ
В столичном районе на весь день отключили газ
Газоснабжение будет временно приостановлено в домах кварталов 2-15 Юнусабада, в МСГ "Кулолкурган", в "Шодлик"; в МСГ "Гайрати"; в МСГ "Шахристан" и в МСГ... 10.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-10T10:21+0500
2021-05-10T10:21+0500
общество
хокимият ташкента
юнусабадский район
газоснабжение
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В пресс-службе столичного хокимията сегодня утром сообщили о предстоящих ремонтных работах на газопроводе в Юнусабадском районе. В связи с их проведением жители ряда махаллей останутся без газа на весь день.По данным городском администрации, ремонт и профилактика запланированы 10 мая с 10:00 до 18:00.Газоснабжение будет временно приостановлено в домах кварталов 2-15 Юнусабада, в МСГ "Кулолкурган", в "Шодлик"; в МСГ "Гайрати"; в МСГ "Шахристан" и в МСГ "Майкурган". В АО "Худудгазтаъминот" принесли извинения жителям за неудобства.Напомним, на прошлой неделе синоптики предупреждали жителей о небольшом похолодании и непогоде. Вчера, 9 мая, в столице шел дождь, однако несмотря на это, горожане вышли к мемориалам памяти героев военных действий 1941-1945 гг.
https://uz.sputniknews.ru/20210419/v-mvd-otkazalis-ot-polnomochiy-predusmatrivayuschix-nakazanie-za-vorovstvo-gaza-i-sveta--18405057.html
юнусабадский район
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хокимият ташкента, юнусабадский район, газоснабжение

В столичном районе на весь день отключили газ

10:21 10.05.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровГазовая конфорка
Газовая конфорка - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Газоснабжение будет временно приостановлено в домах кварталов 2-15 Юнусабада, в МСГ "Кулолкурган", в "Шодлик"; в МСГ "Гайрати"; в МСГ "Шахристан" и в МСГ "Майкурган".
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В пресс-службе столичного хокимията сегодня утром сообщили о предстоящих ремонтных работах на газопроводе в Юнусабадском районе. В связи с их проведением жители ряда махаллей останутся без газа на весь день.
По данным городском администрации, ремонт и профилактика запланированы 10 мая с 10:00 до 18:00.
Газоснабжение будет временно приостановлено в домах кварталов 2-15 Юнусабада, в МСГ "Кулолкурган", в "Шодлик"; в МСГ "Гайрати"; в МСГ "Шахристан" и в МСГ "Майкурган".
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Напомним, на прошлой неделе синоптики предупреждали жителей о небольшом похолодании и непогоде. Вчера, 9 мая, в столице шел дождь, однако несмотря на это, горожане вышли к мемориалам памяти героев военных действий 1941-1945 гг.
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