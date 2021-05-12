https://uz.sputniknews.ru/20210512/kazanskiy-sud-vynes-reshenie-ob-areste-napavshego-na-shkolu-ilnaza-galyavieva-18703494.html
Казанский суд вынес решение об аресте напавшего на школу Ильназа Галявиева — видео
Казанский суд вынес решение об аресте напавшего на школу Ильназа Галявиева — видео
Ранее представитель следствия в суде заявил, что Галявиев, обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии №175, сделал не менее 17 выстрелов. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T20:58+0500
2021-05-12T20:58+0500
2021-05-12T21:41+0500
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стрельба
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Советский районный суд Казани вынес решение об аресте напавшего на школу Ильназа Галявиева, передает РИА Новости. Представитель следствия в суде заявил, что Галявиев, обвиняемый в стрельбе в казанской школе, сделал не менее 17 выстрелов."Находясь в помещении школы Галявиев, осознавая, что своими действиями причиняет смерть людям, в том числе малолетним детям, произвел из принесенного с собой ружья не менее 17 выстрелов, в том числе в охранника учебного заведения", - сообщил уполномоченный представитель следствия в суде.По данным властей Татарстана, во вторник, 11 мая, из-за стрельбы в гимназии №175 в Казани, погибли семь детей и два педагога, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша. На молодого человека официально зарегистрировано оружие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".Ранее лидер Узбекистана выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что его глубоко потрясла и опечалила весть о трагическом событии, произошедшем в Казани. В здании представительства Татарстана в Узбекистане появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии. Все желающие могут оставить свои соболезнования и возложить цветы.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/tragediya-v-kazani-xronologiya-sobytiy-reaktsiya-vlastey-i-dannye-o-strelke-18672593.html
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школа, татарстан, стрельба, казань
Казанский суд вынес решение об аресте напавшего на школу Ильназа Галявиева — видео
20:58 12.05.2021 (обновлено: 21:41 12.05.2021)
Ранее представитель следствия в суде заявил, что Галявиев, обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии №175, сделал не менее 17 выстрелов.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Советский районный суд Казани вынес решение об аресте напавшего на школу Ильназа Галявиева, передает
РИА Новости.
Представитель следствия в суде заявил, что Галявиев, обвиняемый в стрельбе в казанской школе, сделал не менее 17 выстрелов.
"Находясь в помещении школы Галявиев, осознавая, что своими действиями причиняет смерть людям, в том числе малолетним детям, произвел из принесенного с собой ружья не менее 17 выстрелов, в том числе в охранника учебного заведения", - сообщил уполномоченный представитель следствия в суде.
По данным властей Татарстана, во вторник, 11 мая, из-за стрельбы в гимназии №175 в Казани, погибли семь детей и два педагога, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша. На молодого человека официально зарегистрировано оружие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
Ранее лидер Узбекистана выразил соболезнования
президенту России Владимиру Путину. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что его глубоко потрясла и опечалила весть о трагическом событии, произошедшем в Казани.
В здании представительства Татарстана в Узбекистане появилась
книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии. Все желающие могут оставить свои соболезнования и возложить цветы.