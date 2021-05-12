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Президент поручил вдоволь обеспечить узбекистанцев мясом и растительным маслом
Президент поручил вдоволь обеспечить узбекистанцев мясом и растительным маслом
Продовольственная безопасность приобретает все большую значимость, отметил Шавкат Мирзиёев. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T16:12+0500
2021-05-12T16:16+0500
экономика
растительное масло
цены
мясо
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в среду поручил увеличить производство продуктов питания — в частности, мяса и растительного масла. Кроме того, намечено вырастить овощи, картофель, рис, бахчевые и кормовые культуры на более чем миллионе гектаров земли.Также президент "поручил ответственным лицам принять меры по заготовке 246 тысяч тонн масличных культур и 86 тысяч тонн масла".Ранее цены на растительное масло в Узбекистане заметно выросли, что всерьез обеспокоило жителей республики. Для стабилизации ситуации власти до 31 декабря 2021 года ограничили экспорт масла и освободили от НДС завозимый из-за границы продукт.
https://uz.sputniknews.ru/20210429/ne-vse-kak-po-maslu-chto-budet-s-bazovym-produktom-v-uzbekistane--leonid-xolod-18561757.html
https://uz.sputniknews.ru/20210505/tseny-na-rastitelnoe-maslo-v-uzbekistane-stabilizirovalis--tseir-18623071.html
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растительное масло, цены, мясо, шавкат мирзиёев

Президент поручил вдоволь обеспечить узбекистанцев мясом и растительным маслом

16:12 12.05.2021 (обновлено: 16:16 12.05.2021)
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© СС0 / Unsplash / José Ignacio PompéМясо
Мясо - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© СС0 / Unsplash / José Ignacio Pompé
Продовольственная безопасность приобретает все большую значимость, отметил Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в среду поручил увеличить производство продуктов питания — в частности, мяса и растительного масла.
Как рассказали в пресс-службе главы государства, в этом году в стране планируется ввести в строй тысячу животноводческих и 277 птицеводческих предприятий.
Кроме того, намечено вырастить овощи, картофель, рис, бахчевые и кормовые культуры на более чем миллионе гектаров земли.
Также президент "поручил ответственным лицам принять меры по заготовке 246 тысяч тонн масличных культур и 86 тысяч тонн масла".
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Ранее цены на растительное масло в Узбекистане заметно выросли, что всерьез обеспокоило жителей республики. Для стабилизации ситуации власти до 31 декабря 2021 года ограничили экспорт масла и освободили от НДС завозимый из-за границы продукт.
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Цены на растительное масло в Узбекистане стабилизировались — ЦЭИР
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