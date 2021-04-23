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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210423/agentstvo-vyvezti-nelegalnyx-uzbekskix-migrantov-iz-rf-bystro---nevozmojno-18472454.html
Агентство: Вывезти нелегальных узбекских мигрантов из РФ быстро - невозможно
Агентство: Вывезти нелегальных узбекских мигрантов из РФ быстро - невозможно
По подсчетам агентства внешней трудовой миграции на это может уйти до полугода, даже при организации специальных авиа- и железнодорожных рейсов. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T19:52+0500
2021-04-23T19:52+0500
миграция
нелегальные мигранты
трудовые мигранты
мвд россии
агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Быстро вывезти нелегальных узбекских мигрантов из России невозможно, особенно в период закрытых границ и карантинных ограничений, заявили Sputnik Узбекистан в агентстве по вопросам внешней трудовой миграции.По подсчетам ведомства, на это может уйти до полугода, даже при организации специальных авиа- и железнодорожных рейсов.Ранее в МВД РФ заявили, что на территории России в данное время находятся свыше миллиона нелегалов, в том числе 332 тысячи граждан Узбекистана. Ведомство призвало страны СНГ вернуть их на родину до 15 июня, пока в силе мораторий на выдворение, введенный в РФ в связи с коронавирусом. В Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции пояснили Sputnik, что нелегальные трудовые мигранты подразделяются на две категории: те, кто уже до 15 марта 2020 года находился в РФ незаконно, и те, кто не продлевал регистрацию, закончившуюся после этой даты, пользуясь предоставленными в связи с коронавирусом послаблениями. В противном же случае российская сторона просто депортирует их и закроет въезд в страну. Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана уже предупредило о необходимости легализоваться более 200 тысяч своих сограждан, незаконно находящихся в России. Совместно с МИД РУз проводятся разъяснительные работы. Накануне МВД РФ выпустило официальное обращение к нелегалам с призывом “выйти из тени” и легализовать свое пребывание в РФ, пока это еще возможно. Для этого необходимо лишь обратиться в территориальные органы внутренних дел по месту своего нахождения.В агентстве подчеркивают, без обращения в компетентные органы РФ никакие миграционные проблемы не могут быть решены в принципе. Поэтому мигрантам важно это сделать. При этом здесь призвали понимать, что подобные обращения лучше всего осуществлять с юридической помощью и поддержкой.
https://uz.sputniknews.ru/20210412/sovfed-rf-i-senat-uzbekistana-podpishut-memorandum-o-kontrole-v-sfere-trudovoy-migratsii-18285480.html
https://uz.sputniknews.ru/20210302/Kak-RF-i-Uzbekistan-budut-vosstanavlivat-obemy-trudovoy-migratsii-16111676.html
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нелегальные мигранты, трудовые мигранты, мвд россии, агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана, мид узбекистана

Агентство: Вывезти нелегальных узбекских мигрантов из РФ быстро - невозможно

19:52 23.04.2021
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© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПосадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан
Посадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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По подсчетам агентства внешней трудовой миграции на это может уйти до полугода, даже при организации специальных авиа- и железнодорожных рейсов.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Быстро вывезти нелегальных узбекских мигрантов из России невозможно, особенно в период закрытых границ и карантинных ограничений, заявили Sputnik Узбекистан в агентстве по вопросам внешней трудовой миграции.
По подсчетам ведомства, на это может уйти до полугода, даже при организации специальных авиа- и железнодорожных рейсов.
Ранее в МВД РФ заявили, что на территории России в данное время находятся свыше миллиона нелегалов, в том числе 332 тысячи граждан Узбекистана. Ведомство призвало страны СНГ вернуть их на родину до 15 июня, пока в силе мораторий на выдворение, введенный в РФ в связи с коронавирусом.
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В Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции пояснили Sputnik, что нелегальные трудовые мигранты подразделяются на две категории: те, кто уже до 15 марта 2020 года находился в РФ незаконно, и те, кто не продлевал регистрацию, закончившуюся после этой даты, пользуясь предоставленными в связи с коронавирусом послаблениями.

“Первые могут явиться в отделения МВД, написать заявления, пройти проверку по базам ведомства и встать на регистрационный учет, либо же самостоятельно выехать из РФ. Вторым же достаточно просто оформить документы для продления срока пребывания, либо также вернуться на родину”, - пояснили в агентстве.

В противном же случае российская сторона просто депортирует их и закроет въезд в страну.
Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана уже предупредило о необходимости легализоваться более 200 тысяч своих сограждан, незаконно находящихся в России. Совместно с МИД РУз проводятся разъяснительные работы.
Накануне МВД РФ выпустило официальное обращение к нелегалам с призывом “выйти из тени” и легализовать свое пребывание в РФ, пока это еще возможно. Для этого необходимо лишь обратиться в территориальные органы внутренних дел по месту своего нахождения.
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В агентстве подчеркивают, без обращения в компетентные органы РФ никакие миграционные проблемы не могут быть решены в принципе. Поэтому мигрантам важно это сделать.

“В случае если иностранный гражданин уже был задержан сотрудниками МВД за нелегальное пребывание на территории РФ, необходимо срочно обращаться за юридической помощью. Это позволит ему вовремя воспользоваться своим правом на обжалование и не пропустить сроков. Это также очень важно”, - пояснили в пресс-службе агентства.

При этом здесь призвали понимать, что подобные обращения лучше всего осуществлять с юридической помощью и поддержкой.
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