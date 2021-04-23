https://uz.sputniknews.ru/20210423/agentstvo-vyvezti-nelegalnyx-uzbekskix-migrantov-iz-rf-bystro---nevozmojno-18472454.html

Агентство: Вывезти нелегальных узбекских мигрантов из РФ быстро - невозможно

Агентство: Вывезти нелегальных узбекских мигрантов из РФ быстро - невозможно

По подсчетам агентства внешней трудовой миграции на это может уйти до полугода, даже при организации специальных авиа- и железнодорожных рейсов. 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-23T19:52+0500

2021-04-23T19:52+0500

2021-04-23T19:52+0500

миграция

нелегальные мигранты

трудовые мигранты

мвд россии

агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Быстро вывезти нелегальных узбекских мигрантов из России невозможно, особенно в период закрытых границ и карантинных ограничений, заявили Sputnik Узбекистан в агентстве по вопросам внешней трудовой миграции.По подсчетам ведомства, на это может уйти до полугода, даже при организации специальных авиа- и железнодорожных рейсов.Ранее в МВД РФ заявили, что на территории России в данное время находятся свыше миллиона нелегалов, в том числе 332 тысячи граждан Узбекистана. Ведомство призвало страны СНГ вернуть их на родину до 15 июня, пока в силе мораторий на выдворение, введенный в РФ в связи с коронавирусом. В Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции пояснили Sputnik, что нелегальные трудовые мигранты подразделяются на две категории: те, кто уже до 15 марта 2020 года находился в РФ незаконно, и те, кто не продлевал регистрацию, закончившуюся после этой даты, пользуясь предоставленными в связи с коронавирусом послаблениями. В противном же случае российская сторона просто депортирует их и закроет въезд в страну. Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана уже предупредило о необходимости легализоваться более 200 тысяч своих сограждан, незаконно находящихся в России. Совместно с МИД РУз проводятся разъяснительные работы. Накануне МВД РФ выпустило официальное обращение к нелегалам с призывом “выйти из тени” и легализовать свое пребывание в РФ, пока это еще возможно. Для этого необходимо лишь обратиться в территориальные органы внутренних дел по месту своего нахождения.В агентстве подчеркивают, без обращения в компетентные органы РФ никакие миграционные проблемы не могут быть решены в принципе. Поэтому мигрантам важно это сделать. При этом здесь призвали понимать, что подобные обращения лучше всего осуществлять с юридической помощью и поддержкой.

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нелегальные мигранты, трудовые мигранты, мвд россии, агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана, мид узбекистана