https://uz.sputniknews.ru/20210514/strany-tsa-utverdili-limity-vodozaborov--18727197.html

Страны ЦА утвердили лимиты водозаборов

Страны ЦА утвердили лимиты водозаборов

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана рассказали об итогах 80-го заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T13:07+0500

2021-05-14T13:07+0500

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вода

туркменистан

политика

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Страны Центральной Азии утвердили лимиты водозаборов на вегетационный период 2021 года, сообщает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.Договоренности были достигнуты на 80-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. Встреча прошла онлайн под председательством первого замминистра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Джамшеда Шоимзода. В ней также приняли участие министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Серик Кожаниязов, первый замглавы Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Довлетмурад Маммедов. В феврале власти Узбекистана и Таджикистана договорились ускорить процесс по совместной модернизации гидротехнических сооружений и объектов за счет привлечения финансово-технического содействия международных финансовых институтов и доноров.

https://uz.sputniknews.ru/20210222/Ekspert-obyasnila-kak-Tashkent-i-Dushanbe-smogut-regulirovat-vodnyy-balans-16056220.html

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вода, туркменистан, казахстан, узбекистан