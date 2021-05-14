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Страны ЦА утвердили лимиты водозаборов
Страны ЦА утвердили лимиты водозаборов
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана рассказали об итогах 80-го заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной... 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T13:07+0500
2021-05-14T13:07+0500
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Страны Центральной Азии утвердили лимиты водозаборов на вегетационный период 2021 года, сообщает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.Договоренности были достигнуты на 80-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. Встреча прошла онлайн под председательством первого замминистра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Джамшеда Шоимзода. В ней также приняли участие министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Серик Кожаниязов, первый замглавы Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Довлетмурад Маммедов. В феврале власти Узбекистана и Таджикистана договорились ускорить процесс по совместной модернизации гидротехнических сооружений и объектов за счет привлечения финансово-технического содействия международных финансовых институтов и доноров.
https://uz.sputniknews.ru/20210222/Ekspert-obyasnila-kak-Tashkent-i-Dushanbe-smogut-regulirovat-vodnyy-balans-16056220.html
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вода, туркменистан, казахстан, узбекистан

Страны ЦА утвердили лимиты водозаборов

13:07 14.05.2021
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© Sputnik / Amir IsaevПодготовка к открытию Рогунской ГЭС в Таджикистане
Подготовка к открытию Рогунской ГЭС в Таджикистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© Sputnik / Amir Isaev
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана рассказали об итогах 80-го заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Страны Центральной Азии утвердили лимиты водозаборов на вегетационный период 2021 года, сообщает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.
Договоренности были достигнуты на 80-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. Встреча прошла онлайн под председательством первого замминистра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Джамшеда Шоимзода.
В ней также приняли участие министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Серик Кожаниязов, первый замглавы Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Довлетмурад Маммедов.
"<...> были рассмотрены итоги межвегетационного периода 2020-2021 года, а также утверждены лимиты водозаборов стран и рассмотрены режимы работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на вегетационный период 2021 года", — говорится в публикации.
В феврале власти Узбекистана и Таджикистана договорились ускорить процесс по совместной модернизации гидротехнических сооружений и объектов за счет привлечения финансово-технического содействия международных финансовых институтов и доноров.
Анастасия Лихачева - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2021
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