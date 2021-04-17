https://uz.sputniknews.ru/20210417/nelegalov-iz-uzbekistana-predupredili-o-vozmojnoy-deportatsii-iz-rf-18382504.html
Нелегалов из Узбекистана предупредили о возможной депортации из РФ
Нелегалов из Узбекистана предупредили о возможной депортации из РФ
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Нелегалы из Узбекистана, работающие в России, должны до 15 июня "выйти из тени", в противном случае они могут быть депортированы на
2021-04-17T14:40+0500
2021-04-17T14:40+0500
2021-04-17T15:49+0500
миграция
трудовые мигранты
депортация
легализация
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Нелегалы из Узбекистана, работающие в России, должны до 15 июня "выйти из тени", в противном случае они могут быть депортированы на Родину. Такое предупреждение получили более 200 тысяч граждан Узбекистана, незаконно находящиеся в РФ. Об этом заявили в пресс-службе агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений республики.Разъяснительную работу провели уже более чем с 200 тысячами граждан Узбекистана. Эти мероприятия продолжаются.В агентстве сообщили, что членам семей нелегалов в Узбекистане разъясняется суть и содержание миграционного законодательства РФ в период пандемии коронавируса. Специалисты призывают узбекистанцев, незаконно пребывающих на территории РФ, легализовать свое право на пребывание до 15 июня 2021 года, обратившись в соответствующие правоохранительные органы России.Ранее в МВД России напомнили, что нелегалы из стран СНГ будут депортированы из РФ после 15 июня 2021 года. В свою очередь глава представительства Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана в России Саиднумон Мансуров рассказал о тесном сотрудничестве между Узбекистаном и Россией по этому вопросу, особенно в части легализации соотечественников на российском рынке труда, обеспечения их трудоустройства на законных основаниях.По словам представителя Агентства, работа ведется в профилактическом ключе на сугубо добровольных условиях.По официальным данным узбекской стороны на конец 2020 года, на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210415/trudovye-migranty-za-tri-mesyatsa-pereveli-v-uzbekistan-142-mlrd-dollarov-18356665.html
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трудовые мигранты, депортация, легализация, узбекистан
Нелегалов из Узбекистана предупредили о возможной депортации из РФ
14:40 17.04.2021 (обновлено: 15:49 17.04.2021)
Членам семей нелегалов в Узбекистане разъясняется суть и содержание миграционного законодательства РФ в период пандемии коронавируса.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik.
Нелегалы из Узбекистана, работающие в России, должны до 15 июня "выйти из тени", в противном случае они могут быть депортированы на Родину. Такое предупреждение получили более 200 тысяч граждан Узбекистана, незаконно находящиеся в РФ. Об этом заявили
в пресс-службе агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений республики.
Разъяснительную работу провели уже более чем с 200 тысячами граждан Узбекистана. Эти мероприятия продолжаются.
В агентстве сообщили, что членам семей нелегалов в Узбекистане разъясняется суть и содержание миграционного законодательства РФ в период пандемии коронавируса. Специалисты призывают узбекистанцев, незаконно пребывающих на территории РФ, легализовать свое право на пребывание до 15 июня 2021 года, обратившись в соответствующие правоохранительные органы России.
Ранее в МВД России напомнили
, что нелегалы из стран СНГ будут депортированы из РФ после 15 июня 2021 года. В свою очередь глава представительства Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана в России Саиднумон Мансуров рассказал
о тесном сотрудничестве между Узбекистаном и Россией по этому вопросу, особенно в части легализации соотечественников на российском рынке труда, обеспечения их трудоустройства на законных основаниях.
По словам представителя Агентства, работа ведется в профилактическом ключе на сугубо добровольных условиях.
По официальным данным узбекской стороны на конец 2020 года, на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в РФ.