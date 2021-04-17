Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В ближайшие дни Узбекистан получит вакцину "Спутник V"
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210417/nelegalov-iz-uzbekistana-predupredili-o-vozmojnoy-deportatsii-iz-rf-18382504.html
Нелегалов из Узбекистана предупредили о возможной депортации из РФ
Нелегалов из Узбекистана предупредили о возможной депортации из РФ
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Нелегалы из Узбекистана, работающие в России, должны до 15 июня "выйти из тени", в противном случае они могут быть депортированы на
2021-04-17T14:40+0500
2021-04-17T15:49+0500
миграция
трудовые мигранты
депортация
легализация
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/283/02/2830243_0:114:2977:1789_1920x0_80_0_0_fa0d1366ada8f81d935d8a9a084fea65.jpg
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Нелегалы из Узбекистана, работающие в России, должны до 15 июня "выйти из тени", в противном случае они могут быть депортированы на Родину. Такое предупреждение получили более 200 тысяч граждан Узбекистана, незаконно находящиеся в РФ. Об этом заявили в пресс-службе агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений республики.Разъяснительную работу провели уже более чем с 200 тысячами граждан Узбекистана. Эти мероприятия продолжаются.В агентстве сообщили, что членам семей нелегалов в Узбекистане разъясняется суть и содержание миграционного законодательства РФ в период пандемии коронавируса. Специалисты призывают узбекистанцев, незаконно пребывающих на территории РФ, легализовать свое право на пребывание до 15 июня 2021 года, обратившись в соответствующие правоохранительные органы России.Ранее в МВД России напомнили, что нелегалы из стран СНГ будут депортированы из РФ после 15 июня 2021 года. В свою очередь глава представительства Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана в России Саиднумон Мансуров рассказал о тесном сотрудничестве между Узбекистаном и Россией по этому вопросу, особенно в части легализации соотечественников на российском рынке труда, обеспечения их трудоустройства на законных основаниях.По словам представителя Агентства, работа ведется в профилактическом ключе на сугубо добровольных условиях.По официальным данным узбекской стороны на конец 2020 года, на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210415/trudovye-migranty-za-tri-mesyatsa-pereveli-v-uzbekistan-142-mlrd-dollarov-18356665.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/283/02/2830243_221:0:2757:1902_1920x0_80_0_0_b0177d58c55a0689f37d0cbcab7e5200.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
трудовые мигранты, депортация, легализация, узбекистан

Нелегалов из Узбекистана предупредили о возможной депортации из РФ

14:40 17.04.2021 (обновлено: 15:49 17.04.2021)
2289
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрибытие поезда Ташкент-Москва
Прибытие поезда Ташкент-Москва - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2021
© Sputnik / Алексей Филиппов
/
Перейти в фотобанк
Членам семей нелегалов в Узбекистане разъясняется суть и содержание миграционного законодательства РФ в период пандемии коронавируса.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Нелегалы из Узбекистана, работающие в России, должны до 15 июня "выйти из тени", в противном случае они могут быть депортированы на Родину. Такое предупреждение получили более 200 тысяч граждан Узбекистана, незаконно находящиеся в РФ. Об этом заявили в пресс-службе агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений республики.
Разъяснительную работу провели уже более чем с 200 тысячами граждан Узбекистана. Эти мероприятия продолжаются.
В агентстве сообщили, что членам семей нелегалов в Узбекистане разъясняется суть и содержание миграционного законодательства РФ в период пандемии коронавируса. Специалисты призывают узбекистанцев, незаконно пребывающих на территории РФ, легализовать свое право на пребывание до 15 июня 2021 года, обратившись в соответствующие правоохранительные органы России.
Денежные купюры США и банковские карты - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
Экономика
Трудовые мигранты за три месяца перевели в Узбекистан 1,42 млрд долларов
15 апреля, 19:00
907
Ранее в МВД России напомнили, что нелегалы из стран СНГ будут депортированы из РФ после 15 июня 2021 года. В свою очередь глава представительства Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана в России Саиднумон Мансуров рассказал о тесном сотрудничестве между Узбекистаном и Россией по этому вопросу, особенно в части легализации соотечественников на российском рынке труда, обеспечения их трудоустройства на законных основаниях.
По словам представителя Агентства, работа ведется в профилактическом ключе на сугубо добровольных условиях.
По официальным данным узбекской стороны на конец 2020 года, на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в РФ.
101000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:33Классы Zamin Education открылись в регионах Узбекистана
16:46Вакцины от COVID-19, разрабатываемые в Узбекистане, внесены в список ВОЗ
16:35Меткость ног, гимнастический "Космос" и девочка-пластилин: цирковая феерия в Ташкенте
16:05Какие этапы необходимо пройти Узбекистану до подписания контракта с "Росатом"
14:40Нелегалов из Узбекистана предупредили о возможной депортации из РФ
13:55В ближайшие дни Узбекистан получит вакцину "Спутник V"
13:34Зачем встречаться с Байденом
13:01Разработчики "Спутник V" призвали изучить побочные действия разных вакцин
12:23Узбекистан готовит к выпуску собственную вакцину — Арипов
11:46В Узбекистане снова усиливают карантин
11:09Эксперт: в вопросах легализации мигрантов у Узбекистана и РФ — взаимное понимание
ВчераПандемия, миграция и права человека: Узбекистан приглашает страны СНГ на обсуждение
ВчераШавкат Мирзиёев навестил Героя Узбекистана в больнице
ВчераФарруху Закирову 75 — как маэстро встречает юбилей
ВчераМатвиенко призвала СНГ готовиться к восстановлению миграционных потоков вопреки пандемии
ВчераЖитель Узбекистана ударил ножом соседского мальчишку за сорванный урюк
ВчераАрхеологи нашли древнейший на Ближнем Востоке алфавит
ВчераGoogle готов пометить Курильские острова как часть России
ВчераВ Ташкенте перекроют ряд улиц в связи с проведением Кубка по дуатлону — карта
ВчераСтраны СНГ должны забрать своих нелегалов из России до 15 июня — это требование МВД