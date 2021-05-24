https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-indii-zapustili-proizvodstvo-vaktsiny-sputnik-v-18882742.html

В Индии запустили производство вакцины "Спутник V"

В Индии запустили производство вакцины "Спутник V"

Месяц назад РФПИ и Panacea Biotec договорились о совместном производстве 100 миллионов доз вакцины "Спутник V" в Индии ежегодно. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T17:52+0500

2021-05-24T17:52+0500

2021-05-24T17:56+0500

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вакцина "спутник v"

вакцинация

индия

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Индии приступили к производству российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Такое решение инициировано Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и одним из ведущих производителей вакцин и препаратов в Индии Panacea Biotec. Полномасштабный выпуск препарата начнется летом, передает РИА Новости.Первая партия препарата будет доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества. Предприятия компании соответствуют стандартам GMP и преквалифицированы ВОЗ."Спутник V" был зарегистрирован в Индии 12 апреля 2021 года, вакцинация препаратом началась 14 мая. В апреле РФПИ и Panacea Biotec объявили о договоренностях для совместного производства 100 миллионов доз вакцины "Спутник V" в Индии ежегодно."Запуск производства вакцины совместно с Panacea Biotec является важным шагом, который поможет Индии успешнее бороться с пандемией. Выпуск вакцины на территории Индии поддержит усилия властей страны по преодолению острой фазы распространения коронавируса. В дальнейшем препарат будет экспортироваться для защиты здоровья людей в других государствах", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Управляющий директор Panacea Biotec Раджеш Джаин отметил, что объединение усилий с РФПИ позволит Индии скорее вернуться к нормальной жизни и помочь в этом жителям других стран.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021-го.Первая партия российской вакцины прибыла в Узбекистан 23 апреля. Второй компонент "Спутник V" (50 тысяч доз) был доставлен в Ташкент 27 апреля. Прививочная кампания с применением данного препарата началась в столице с 28 апреля. В первую очередь были вакцинированы граждане старше 65-лет.Минздрав одобрил вакцину для массового применения в республике еще в феврале. Однако властям потребовалось время, чтобы определить и согласовать с российской стороной сроки и объемы поставки "Спутник V".

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https://uz.sputniknews.ru/20210502/uzbekistan-prishel-na-pomosch-indii-v-borbe-s-covid--chto-dostavil-samolet-18591159.html

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вакцина "спутник v", вакцинация, индия