https://uz.sputniknews.ru/20210525/prestupnaya-set-kak-uzbekistantsam-ne-poteryat-dengi-v-internete-18900396.html

Преступная Сеть: как узбекистанцам не потерять деньги в Интернете

Преступная Сеть: как узбекистанцам не потерять деньги в Интернете

В мае этого года МВД Узбекистана сообщило сразу о нескольких преступлениях, совершенных в виртуальном пространстве, связанных с кражей средств. В одном из... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T16:15+0500

2021-05-25T16:15+0500

2021-05-25T17:27+0500

киберпреступность

мошенничество

информационная безопасность

интернет

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Стремительное развитие информационных технологий не только упрощает нашу жизнь, но, к сожалению, приводит к появлению новых форм преступности – киберпреступлениям, а также правонарушениям, совершенным с использованием информационных технологий. Сотрудники Центра разделяют эти понятия, поскольку по их словам, киберпреступления (хакерская атака, взломы информационных систем, компьютерный саботаж и т. п.) имеют более масштабный характер и глобальные последствия.Виртуальный криминалБольшинство виртуальных преступлений в Узбекистане происходит с применением современных информационно-коммуникационных технологий. Среди них — кража средств с банковских пластиковых карт, вербовка людей в ряды группировок международного терроризма, распространение материалов деструктивного характера, распространение и незаконная продажа наркотических и психотропных веществ, мошенничество, вымогательство. На страже правопорядка в глобальном интернет-пространстве стоят в том числе сотрудники Центра кибербезопасности МВД Республики Узбекистан. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>По их словам, стремительное развитие социальных сетей открыло криминальным структурам много возможностей. Например, активные пользователи выкладывают не только селфи с подробным описанием своего местоположения, но и фото с семейного отдыха с указанием точной геолокации. Сотрудники Центра напоминают, что чем меньше личной информации будет указано в социальных сетях, тем в большей безопасности будут пользователи. Ведь совокупность этих сведений помогает составить психологический портрет человека и изучить его привычки. А это даст злоумышленнику возможность совершить преступление.Доверяй, но проверяйПо статистике, случаев взлома аккаунтов в Узбекистане немного. Это объясняется высоким уровнем собственной защиты мессенджеров и социальных сетей. Однако стремительно растет число краж с банковских пластиковых карт. Одной из резонансных стала история молодой женщины, которая собирала деньги якобы на лечение тяжелобольных детей. Их фотографии она взяла из Интернета.В апреле этого года 26-летняя Н. Р. была задержана сотрудниками Центра в ходе оперативно-розыскного мероприятия в Алмазарском районе столицы. Расследование показало, что один из малышей на фото – ребенок из Украины, скончавшийся в феврале от опухоли головного мозга. Данные по еще двум детям не установлены.Доверчивых людей (а узбекистанцам свойственно милосердие) не смутило наличие сразу троих больных детей, и, видимо, никто не догадался проверить правдивость этой истории. В отношении Н. Р. возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом "б" части 3 статьи 168 ("Мошенничество, совершённое повторно или опасным рецидивистом") Уголовного кодекса РУз. В настоящее время ведется предварительное следствие. За это преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.Героиней еще одной громкой истории стала ученица 10-го класса одной из общеобразовательных школ Ташкентской области. Мошенническим путем девушка сняла с пластиковой карты около 2,5 млн сумов. Все началось с переписки с администраторами различных групп, занимающихся продажей одежды через мессенджер Telegram.Мошенницу нашли в Кибрайском районе Ташкентской области. В качестве вещественного доказательства у нее был изъят смартфон. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 168 Уголовного кодекса РУз. За содеянное девушке грозит от 3 до 5 лет тюрьмы."Когда на телефон приходит sms с кодом от любой платежной системы, в сообщении всегда говорится, что набор цифр нельзя никому сообщать или делиться им. Если у вас кто-то просит сообщить код – это уже повод задуматься, не обман ли это", — предупредили в Центре по борьбе с киберпреступностью.Ссылка есть, доставки нетДо недавнего времени Центр получал много жалоб относительно услуги доставки на сайте популярной в Узбекистане доски объявлений OLX. Потенциальный покупатель – мошенник, желая приобрести какой-то товар и заказать доставку на сайте, просил продавца пройти по ссылке, где нужно было указать реквизиты банковской карты для перечисления необходимой суммы. Ссылка была поддельной и деньги с карты списывались. В связи с этим сотрудниками Центра сервису были даны некоторые рекомендации. В частности, сообщить на сайте о том, что услуга доставки на ресурсе не предусмотрена.Что делать, если вы стали жертвой мошенничества в ИнтернетеСотрудники Центра кибербезопасности напоминают: в случае если пользователь столкнулся с интернет-мошенниками, необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы, приложив скриншоты переписок и факта оплаты. В случае инцидента при использовании, например, упомянутого сервиса объявлений, после получения официального запроса от правоохранительных органов представители ресурса сообщат всю имеющуюся у них информацию. Кроме этого, также по рекомендациям Центра некоторые платежные системы для усиления безопасности установили так называемый проверочный код.Ответственность за преступление в сфере информационных технологий предусмотрена в статьях 2781–2787 Главы XXI "Преступления в сфере информационных технологий" шестого раздела Уголовного кодекса Узбекистана. Кроме того, как подчеркивают сотрудники Центра, ответственность за преступление, совершенное с использованием информационных технологий, более строгая. Связано это с санкциями и диспозициями уголовно-правовой нормы. Например, согласно части 1 статьи 168 УК РУз за мошенничество, то есть за завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием установлена ответственность в виде штрафа от пятидесяти до ста базовых расчетных величин или исправительных работ до двух лет или ограничения свободы от одного года до трех лет либо лишения свободы до трех лет. В то же время, согласно п. в) части 2 статьи 168, за мошенничество, совершенное с использованием средств компьютерной техники, установлена ответственность в виде штрафа от ста до трехсот базовых расчетных величин или исправительных работ до трех лет или ограничения свободы от трех до пяти лет либо лишения свободы от трех до пяти лет.

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https://uz.sputniknews.ru/20200320/Zhitelnitsa-Tashkenta-poverila-neznakomtsu-i-poteryala-bolee-16-mln-sumov-13727002.html

https://uz.sputniknews.ru/20210513/zaderjana-uchenitsa-10-klassa-ukravshaya-24-mln-sumov-u-polzovateley-telegram-18708738.html

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

киберпреступность, мошенничество, информационная безопасность, интернет, узбекистан