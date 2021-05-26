https://uz.sputniknews.ru/20210526/palestino-izrailskiy-konflikt-voyna-bez-pobediteley-18916211.html

Палестино-израильский конфликт: война без победителей

Палестино-израильский конфликт: война без победителей

Госсекретарь США Энтони Блинкен начал свое первое с момента вступления в должность ближневосточное турне: вчера он прибыл в Тель-Авив, где провел переговоры с... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T12:57+0500

2021-05-26T12:57+0500

2021-05-26T13:08+0500

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Цель визита Блинкена очевидна: лично навести мосты между новой американской администрацией и ближайшим союзником США в регионе. Не менее важный вопрос в повестке дня — закрепление режима прекращения огня в секторе Газа. Позже Блинкен обсудит эту тему с главой Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, выступившим в качестве посредника между противоборствующими сторонами. Несмотря на то что "горячая фаза" миновала, противники не спешат зарывать топор войны и продолжают обвинять друг друга во всех смертных грехах.Напомним: очередной раунд палестино-израильского вооруженного противостояния продлился ровно 11 дней. Режим прекращения огня действует с ночи 21 мая и пока не нарушался. В Газе местные власти разгребают после бомбардировок завалы, пытаются наладить водоснабжение и подачу электроэнергии. Израильские экстренные службы продолжают обследовать территории приграничных городов в поисках неразорвавшихся мин и снарядов. Обострение постепенно уходит из новостной повестки мировых СМИ. Однако до сих пор никто так и не смог толком ответить на вопрос, кто же все-таки победил в 11-дневной войне.С инициативой остановить кровопролитие выступил Израиль. Поговаривают, с подачи президента США. При этом на публике он полностью поддерживал союзника. Тель-Авив долго тянул, однако в итоге прислушался к мнению Вашингтона. Естественно, ХАМАС и "Исламский джихад"* немедленно объявили о капитуляции Израиля и о своей безоговорочной победе над "оккупантами".Кадры из ночной Газы, вышедшей на улицы праздновать после заключения перемирия, обошли все мировые СМИ. Десятки тысяч человек с искренней радостью на лицах ликовали и веселились прямо посреди разрушенных зданий, разбитых дорог и глубоких воронок от бетонобойных бомб. Особенно сюрреалистично на этом фоне выглядел шикарный праздничный салют. Конечно, отношение к человеческой жизни на Востоке несколько проще, чем на Западе. Однако народные гулянья в городе, где до сих пор не достали из-под завалов всех погибших, выглядят, мягко говоря, неуместно.Немного "победных" цифр. На сегодня известно о 232 погибших палестинцах, почти две тысячи получили ранения различной степени тяжести. В результате израильских бомбежек и артиллерийских обстрелов в анклаве полностью разрушены около 1800 жилых домов, еще 16 800 зданий получили повреждения. В центре Газы под фундамент уничтожены пять крупных высоток, а по всему сектору — 74 правительственных офиса и госучреждения. Впрочем, близкая к гуманитарной катастрофе ситуация в анклаве отнюдь не лишила руководство ХАМАС хвастливого оптимизма. "Мы смогли унизить врага и его армию, руководство которой похвалялось убийством детей и разрушением жилых строений", — сообщил журналистам Абу Обейда, представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" — боевого крыла организации. Конечно, в некоторых случаях моральная победа тоже может пойти в зачет. Но позиция ХАМАС лежит в русле старой русской пословицы "Назло маме отморожу уши". Дескать, "да, у нас сотни погибших, да, наш главный город лежит в руинах — зато враг унижен, это все искупает".Однако действительно ли Израиль унижен и побежден? За 11 дней с территории сектора Газа по еврейскому государству запустили более четырех тысяч ракет разной мощности и дальности. Расчет палестинцев был прост: перенасытить знаменитую систему ПВО/ПРО "Железный купол" большим количеством целей и прорвать защитный барьер. Эти задачи ХАМАС и "Исламский джихад" в конечном счете так и не смогли решить. Ведь со стороны Израиля потери куда меньше: двенадцать погибших, десятки раненых и несколько поврежденных зданий. Палестинцам так и не удалось уничтожить ни одной пусковой позиции зенитных ракет.При этом авиация Израиля устроила в секторе Газа настоящий Армагеддон. Самолеты ежедневно наносили десятки ударов по объектам инфраструктуры анклава. Не секрет, что под Газой построен, по сути, целый город, живущий своей жизнью, недоступной для посторонних глаз. Очевидно, что даже частичное уничтожение подземных укреплений может серьезно ослабить палестинскую автономию.Кроме того, Израилю удалось сровнять с землей десятки пусковых установок ракет, которые зачастую вели огонь из жилой застройки. Однако вряд ли это нанесло серьезный ущерб ударным возможностям ХАМАС. Представители организации заявляли, что у них хватит ракет для непрерывных обстрелов Израиля в течение двух месяцев. Очевидно, что в ближайшем будущем арсенал вооруженных формирований сектора Газа будет только пополняться. Другие страны региона, враждующие с Тель-Авивом, в частности Иран, наверняка воспользуются возможностью ослабить своего противника путем поставок ударных средств в палестинский анклав. И как-то помешать этому Израиль вряд ли сможет.Наконец, о главном герое 11-дневной войны — системе ПВО/ПРО "Железный Купол". На протяжении конфликта эксперты по всему миру с жаром спорили, хватит ли у Израиля зенитных средств, чтобы сбить все ракеты, запущенные из Газы. По заявлениям ЦАХАЛ, эффективность комплекса превысила 90 процентов. Были сбиты практически все цели, представлявшие угрозу для израильских городов. Однако складывается ощущение, что "Железный купол" работал на пределе своих возможностей. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы "горячая фаза" затянулась еще на пару недель.Учитывая, что по одной цели для ее гарантированного поражения зачастую выпускалось по два и более боеприпаса, 11-дневная война обошлась Израилю в копеечку. По мнению многих экспертов, ЦАХАЛ израсходовал зенитных ракет на 150 миллионов долларов. А для страны с военным бюджетом в 20 миллиардов это достаточно серьезная сумма. Впрочем, она явно меньше той, которую властям сектора Газа придется выложить на восстановление разрушенных жилых кварталов. Так что и здесь Израиль отнюдь не выглядит проигравшей стороной.Тем не менее лавры победителя Тель-Авиву тоже не светят. Однако это потребует колоссальных военных и экономических средств, а также больших потерь со стороны ЦАХАЛ. Армии придется проводить полномасштабную общевойсковую операцию в условиях плотной городской застройки при враждебно настроенном населении. А на это Тель-Авив в обозримом будущем вряд ли решится.* террористическая организация, запрещенная в России и ряде других странИсточник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210521/palestino-izrailskiy-konflikt-prishel-na-zapad-18839305.html

https://uz.sputniknews.ru/20210514/tysyachi-raket-i-desyatki-pogibshix-chto-tvoritsya-v-izraile-i-palestine--video-18723021.html

https://uz.sputniknews.ru/20210513/kak-erdogan-i-putin-mogut-pomoch-palestine-18707525.html

https://uz.sputniknews.ru/20210513/obostrenie-na-blijnem-vostoke-kak-jeleznyy-kupol-otrajaet-raketnye-udary-18712442.html

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палестина, война, конфликт, израиль