Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210527/uzbekistan-narastil-import-donskoy-produktsii-na-34-protsenta-v-2020-godu-18946820.html
Узбекистан нарастил импорт донской продукции на 34 процента в 2020 году
Узбекистан нарастил импорт донской продукции на 34 процента в 2020 году
Внешнеторговый оборот Ростовской области с Узбекистаном по итогам 2020 года составил порядка 151 млн долларов. Он увеличился, несмотря на экономические... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T17:33+0500
2021-05-27T17:35+0500
экономика
торговля
сотрудничество
ростов-на-дону
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/07/15129922_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_210eeab9c4f731e23919051837ce9269.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана с Ростовской областью по итогам прошлого года превысил 151 млн долларов, заявил министр экономразвития региона Максим Папушенко на встрече с узбекской делегацией 25 мая.Объем экспорта донских компаний в Узбекистан составил свыше 105 млн долларов. Министр подчеркнул, что в непростом для экономики ковидном году этот показатель увеличился более чем на 34 процента.В ходе встречи в Ростовской области стороны говорили о расширении внешнеторговых отношений между донским регионом и узбекскими партнерами, рассмотрели вопрос трудовой миграции, соблюдения миграционного законодательства и другое.По словам первого заместителя министра занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Эркина Мухитдинова, сотрудничество Ростовской области и Узбекистана осуществляется по многим направлениям, товарооборот неуклонно растет. По оперативным данным Южного таможенного управления, в 2020 году регион импортировал узбекской продукции на 43,8 млн долларов. Положительное сальдо внешнеторгового баланса достигло 63,4 млн долларов. Из Ростовской области в Узбекистан поставляются продовольственные товары и сырье для их производства, машиностроительная продукция, черные и цветные металлы, химическая продукция, минеральные продукты и другое.В обратном направлении — текстиль и текстильные изделия, химическая продукция. В числе их основных импортеров – АО "Корпорация "Глория Джинс", ООО "Юг Полимер", АО "Клевер", ООО "Эмпилс-Цинк", ООО "Турбулентность-Дон".На встрече Генеральный консул Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону Рустам Курганбаев выразил благодарность правительству региона за помощь по возвращению узбекских граждан на родину в прошлом году. Тогда при содействии местных властей вывозными железнодорожными и авиарейсами домой вернулось около восьми тысяч человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/goskomstat-uzbekistana-nazval-strany-lidery-po-importu-i-eksportu-17902539.html
https://uz.sputniknews.ru/20210509/uzbekistan-ojidaet-uvelichenie-eksporta-tekstilnoy-produktsii-do-142-mln-18655043.html
https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-shage-ot-deportatsii-kak-rossiya-reshaet-problemy-migrantov-nelegalov-18931350.html
ростов-на-дону
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/07/15129922_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bbe210d5df351d5d9e778b108cc598cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
торговля, сотрудничество, ростов-на-дону, узбекистан

Узбекистан нарастил импорт донской продукции на 34 процента в 2020 году

17:33 27.05.2021 (обновлено: 17:35 27.05.2021)
425
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский финансовый форум. День первый
Московский финансовый форум. День первый - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Внешнеторговый оборот Ростовской области с Узбекистаном по итогам 2020 года составил порядка 151 млн долларов. Он увеличился, несмотря на экономические сложности, связанные с пандемией.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана с Ростовской областью по итогам прошлого года превысил 151 млн долларов, заявил министр экономразвития региона Максим Папушенко на встрече с узбекской делегацией 25 мая.
Объем экспорта донских компаний в Узбекистан составил свыше 105 млн долларов. Министр подчеркнул, что в непростом для экономики ковидном году этот показатель увеличился более чем на 34 процента.
В ходе встречи в Ростовской области стороны говорили о расширении внешнеторговых отношений между донским регионом и узбекскими партнерами, рассмотрели вопрос трудовой миграции, соблюдения миграционного законодательства и другое.
Купюры американских долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
Экономика
Госкомстат Узбекистана назвал страны-лидеры по импорту и экспорту
23 марта, 13:25
923
По словам первого заместителя министра занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Эркина Мухитдинова, сотрудничество Ростовской области и Узбекистана осуществляется по многим направлениям, товарооборот неуклонно растет.
По оперативным данным Южного таможенного управления, в 2020 году регион импортировал узбекской продукции на 43,8 млн долларов. Положительное сальдо внешнеторгового баланса достигло 63,4 млн долларов.
Из Ростовской области в Узбекистан поставляются продовольственные товары и сырье для их производства, машиностроительная продукция, черные и цветные металлы, химическая продукция, минеральные продукты и другое.
Текстильный форум Новый Узбекистан - новый текстиль: бенефициар GSP+ в ЕС - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
Экономика
Узбекистан ожидает увеличение экспорта текстильной продукции до $142 млн
9 мая, 15:01
3552
В обратном направлении — текстиль и текстильные изделия, химическая продукция. В числе их основных импортеров – АО "Корпорация "Глория Джинс", ООО "Юг Полимер", АО "Клевер", ООО "Эмпилс-Цинк", ООО "Турбулентность-Дон".
На встрече Генеральный консул Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону Рустам Курганбаев выразил благодарность правительству региона за помощь по возвращению узбекских граждан на родину в прошлом году. Тогда при содействии местных властей вывозными железнодорожными и авиарейсами домой вернулось около восьми тысяч человек.
Ситуация возле Единого миграционного центра Московской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
Россия
В шаге от депортации: как Россия решает проблемы мигрантов-нелегалов
Вчера, 21:45
10380
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:33Узбекистан нарастил импорт донской продукции на 34 процента в 2020 году
17:22Леговушка въехала в магазин на автобусной остановке
17:03Легенда мадридского "Реала": Зинедин Зидан покинул пост главного тренера
16:58Специалисты отремонтировали четвертый энергоблок Ташкентской ТЭС
16:40Замуж за иностранца: в этом году москвички предпочли таджикистанцев
16:05Президент Польши назвал Россию ненормальной страной — что ответили в самой РФ
16:04В УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района столицы сменился начальник отдела
15:23Запрещенный маневр Fly Egypt: спецкомиссия расследует инцидент в небе над Ташкентом
15:22Норвежец попался с гашишем в Ташкенте
15:07Элдор Шомуродов: итоги первого сезона в Италии
15:01Более 87 тысяч га садов и виноградников создали в Узбекистане с начала года
14:55Снова взятка: задержан сотрудник ташкентского вуза
14:16В Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров
14:11Банки Узбекистана и России договорились об экспорте сельхозтоваров
14:02Мост через Амударью сократит время доставки грузов из РФ на шесть часов
13:50Узбекистан возобновил авиасообщение с Израилем
13:08Филиал РХТУ имени Менделеева открылся в Ташкенте — фото
13:01Узбекистан примет первый халяльный чемпионат мира
12:43Сколько лет человек может максимально прожить? Тайна раскрыта
12:42"Подумайте как следует": Путин вновь призвал россиян вакцинироваться от COVID-19