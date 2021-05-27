https://uz.sputniknews.ru/20210527/uzbekistan-narastil-import-donskoy-produktsii-na-34-protsenta-v-2020-godu-18946820.html

Узбекистан нарастил импорт донской продукции на 34 процента в 2020 году

Узбекистан нарастил импорт донской продукции на 34 процента в 2020 году

Внешнеторговый оборот Ростовской области с Узбекистаном по итогам 2020 года составил порядка 151 млн долларов. Он увеличился, несмотря на экономические... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T17:33+0500

2021-05-27T17:33+0500

2021-05-27T17:35+0500

экономика

торговля

сотрудничество

ростов-на-дону

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана с Ростовской областью по итогам прошлого года превысил 151 млн долларов, заявил министр экономразвития региона Максим Папушенко на встрече с узбекской делегацией 25 мая.Объем экспорта донских компаний в Узбекистан составил свыше 105 млн долларов. Министр подчеркнул, что в непростом для экономики ковидном году этот показатель увеличился более чем на 34 процента.В ходе встречи в Ростовской области стороны говорили о расширении внешнеторговых отношений между донским регионом и узбекскими партнерами, рассмотрели вопрос трудовой миграции, соблюдения миграционного законодательства и другое.По словам первого заместителя министра занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Эркина Мухитдинова, сотрудничество Ростовской области и Узбекистана осуществляется по многим направлениям, товарооборот неуклонно растет. По оперативным данным Южного таможенного управления, в 2020 году регион импортировал узбекской продукции на 43,8 млн долларов. Положительное сальдо внешнеторгового баланса достигло 63,4 млн долларов. Из Ростовской области в Узбекистан поставляются продовольственные товары и сырье для их производства, машиностроительная продукция, черные и цветные металлы, химическая продукция, минеральные продукты и другое.В обратном направлении — текстиль и текстильные изделия, химическая продукция. В числе их основных импортеров – АО "Корпорация "Глория Джинс", ООО "Юг Полимер", АО "Клевер", ООО "Эмпилс-Цинк", ООО "Турбулентность-Дон".На встрече Генеральный консул Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону Рустам Курганбаев выразил благодарность правительству региона за помощь по возвращению узбекских граждан на родину в прошлом году. Тогда при содействии местных властей вывозными железнодорожными и авиарейсами домой вернулось около восьми тысяч человек.

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торговля, сотрудничество, ростов-на-дону, узбекистан