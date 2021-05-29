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Российские медики помогут коллегам из Узбекистана в операциях по трансплантации
Российские медики помогут коллегам из Узбекистана в операциях по трансплантации
На днях в республике с участием медиков РФ была проведена операция по родственной трансплантации печени, рассказал глава Минздрава России. 29.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-29T10:08+0500
2021-05-29T10:08+0500
общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения россии
трансплантация органов
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Медики России и Узбекистана договорились о сотрудничестве в сфере трансплантологии, лечении онкологических заболеваний и развитии системы скорой помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Глава Минздрава России в пятницу находится с визитом в Узбекистане, где встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым.Министр отметил, что на днях в Узбекистане с участием российских медиков была проведена операция по родственной трансплантации печени.По его словам, российские специалисты также оказывают активную поддержку развитию системы скорой помощи в республике.Он уточнил, что при поддержке президента Узбекистана в республике будет реализован проект, аналогичный проекту в центре имени Дмитрия Рогачева.В середине мая Шавкат Мирзиёев поручил создать в Ташкенте отдельный центр детской онкогематологии с использованием опыта российского медицинского исследовательского центра имени Д. Рогачева.Минздрав Узбекистана ранее сообщил, что подписал с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н. И. Пирогова (РНИМУ) соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает открытие филиала вуза в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/tsentr-detskoy-gematologii-onkologii-i-klinicheskoy-immunologii-sozdaetsya-v-uzbekistane-18956165.html
https://uz.sputniknews.ru/20210514/vy-ne-odni-my-podderjim-mirziyoev-navestil-malenkix-patsientov-tsentra-gematologii-18735350.html
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михаил мурашко, министерство здравоохранения россии, трансплантация органов, узбекистан

Российские медики помогут коллегам из Узбекистана в операциях по трансплантации

10:08 29.05.2021
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© Sputnik / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрачи во время операции
Врачи во время операции - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2021
© Sputnik / Кирилл Шипицин
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На днях в республике с участием медиков РФ была проведена операция по родственной трансплантации печени, рассказал глава Минздрава России.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Медики России и Узбекистана договорились о сотрудничестве в сфере трансплантологии, лечении онкологических заболеваний и развитии системы скорой помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Глава Минздрава России в пятницу находится с визитом в Узбекистане, где встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым.

"Подписано двухстороннее соглашение между учреждениями министерств здравоохранения Российской Федерации и Узбекистана, в том числе по проведению родственной трансплантации", — сказал Мурашко РИА Новости по итогам встречи.

Министр отметил, что на днях в Узбекистане с участием российских медиков была проведена операция по родственной трансплантации печени.
По его словам, российские специалисты также оказывают активную поддержку развитию системы скорой помощи в республике.
"Мы договорились, в том числе, по лечению онкологических пациентов", — сказал Мурашко.
Он уточнил, что при поддержке президента Узбекистана в республике будет реализован проект, аналогичный проекту в центре имени Дмитрия Рогачева.
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Минздрав Узбекистана ранее сообщил, что подписал с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н. И. Пирогова (РНИМУ) соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает открытие филиала вуза в Ташкенте.
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