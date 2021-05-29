https://uz.sputniknews.ru/20210529/rossiyskie-mediki-pomogut-kollegam-iz-uzbekistana-v-operatsiyax-po-transplantatsii-18972358.html

Российские медики помогут коллегам из Узбекистана в операциях по трансплантации

Российские медики помогут коллегам из Узбекистана в операциях по трансплантации

На днях в республике с участием медиков РФ была проведена операция по родственной трансплантации печени, рассказал глава Минздрава России. 29.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-29T10:08+0500

2021-05-29T10:08+0500

2021-05-29T10:08+0500

общество

михаил мурашко

министерство здравоохранения россии

трансплантация органов

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1d/18972493_0:189:3073:1917_1920x0_80_0_0_7f57b4f4eaa3bc9f2183e9a4014bc23a.jpg

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Медики России и Узбекистана договорились о сотрудничестве в сфере трансплантологии, лечении онкологических заболеваний и развитии системы скорой помощи, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Глава Минздрава России в пятницу находится с визитом в Узбекистане, где встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым.Министр отметил, что на днях в Узбекистане с участием российских медиков была проведена операция по родственной трансплантации печени.По его словам, российские специалисты также оказывают активную поддержку развитию системы скорой помощи в республике.Он уточнил, что при поддержке президента Узбекистана в республике будет реализован проект, аналогичный проекту в центре имени Дмитрия Рогачева.В середине мая Шавкат Мирзиёев поручил создать в Ташкенте отдельный центр детской онкогематологии с использованием опыта российского медицинского исследовательского центра имени Д. Рогачева.Минздрав Узбекистана ранее сообщил, что подписал с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н. И. Пирогова (РНИМУ) соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает открытие филиала вуза в Ташкенте.

https://uz.sputniknews.ru/20210528/tsentr-detskoy-gematologii-onkologii-i-klinicheskoy-immunologii-sozdaetsya-v-uzbekistane-18956165.html

https://uz.sputniknews.ru/20210514/vy-ne-odni-my-podderjim-mirziyoev-navestil-malenkix-patsientov-tsentra-gematologii-18735350.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

михаил мурашко, министерство здравоохранения россии, трансплантация органов, узбекистан