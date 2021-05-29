Встреча глав правительств СНГ в Минске: какие документы были приняты

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Участники Совета глав правительств СНГ по итогам заседания в Минске приняли несколько документов, в частности, было подписано решение о среднесрочном плане совместных действий стран-участниц Содружества по противодействию распространению инфекционных болезней и соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий.Также было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств — участников СНГ.Среди принятых документов — соглашение о сотрудничестве по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, комплекс совместных мер по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2025 года, протокол о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии участников Содружества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.Также была принята Концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах — участниках СНГ, на период до 2030 года и План основных мероприятий по ее реализации.Кроме этого, участники заседания утвердили решение Совета глав правительств СНГ о базовой организации государств — участников Содружества Независимых Государств в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и другие документы.Заседание Совета глав правительств СНГ состоялось в Минске в пятницу. В нем приняли участие делегации всех стран Содружества, за исключением Украины.На мероприятие прилетел и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.Перед заседанием с главами делегаций встретился президент Беларуси Александр Лукашенко.В следующий раз главы правительств СНГ соберутся в Бишкеке 12 ноября.
Заседание Совета глав правительств СНГ состоялось в столице Беларуси в пятницу. На него прибыли делегации всех стран Содружества, за исключением Украины.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Участники Совета глав правительств СНГ по итогам заседания в Минске приняли несколько документов, в частности, было подписано решение о среднесрочном плане совместных действий стран-участниц Содружества по противодействию распространению инфекционных болезней и соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий.
Также было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств — участников СНГ.
Среди принятых документов — соглашение о сотрудничестве по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, комплекс совместных мер по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2025 года, протокол о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии участников Содружества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.
Также была принята Концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах — участниках СНГ, на период до 2030 года и План основных мероприятий по ее реализации.
Кроме этого, участники заседания утвердили решение Совета глав правительств СНГ о базовой организации государств — участников Содружества Независимых Государств в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и другие документы.