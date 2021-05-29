https://uz.sputniknews.ru/20210529/vstrecha-glav-pravitelstv-sng-v-minske-kakie-dokumenty-byli-prinyaty-18972679.html

Встреча глав правительств СНГ в Минске: какие документы были приняты

Встреча глав правительств СНГ в Минске: какие документы были приняты

Заседание Совета глав правительств СНГ состоялось в столице Беларуси в пятницу. На него прибыли делегации всех стран Содружества, за исключением Украины. 29.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-29T10:50+0500

2021-05-29T10:50+0500

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Участники Совета глав правительств СНГ по итогам заседания в Минске приняли несколько документов, в частности, было подписано решение о среднесрочном плане совместных действий стран-участниц Содружества по противодействию распространению инфекционных болезней и соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий.Также было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств — участников СНГ.Среди принятых документов — соглашение о сотрудничестве по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, комплекс совместных мер по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2025 года, протокол о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии участников Содружества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.Также была принята Концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах — участниках СНГ, на период до 2030 года и План основных мероприятий по ее реализации.Кроме этого, участники заседания утвердили решение Совета глав правительств СНГ о базовой организации государств — участников Содружества Независимых Государств в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и другие документы.Заседание Совета глав правительств СНГ состоялось в Минске в пятницу. В нем приняли участие делегации всех стран Содружества, за исключением Украины.На мероприятие прилетел и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.Перед заседанием с главами делегаций встретился президент Беларуси Александр Лукашенко.В следующий раз главы правительств СНГ соберутся в Бишкеке 12 ноября.

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https://uz.sputniknews.ru/20210430/uzbekistan-prisoedinilsya-k-soglasheniyu-sng-v-oblasti-tsifrovogo-razvitiya-18569845.html

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абдулла арипов, беларусь, минск, снг