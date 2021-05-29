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Встреча глав правительств СНГ в Минске: какие документы были приняты
Встреча глав правительств СНГ в Минске: какие документы были приняты
Заседание Совета глав правительств СНГ состоялось в столице Беларуси в пятницу. На него прибыли делегации всех стран Содружества, за исключением Украины. 29.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-29T10:50+0500
2021-05-29T13:27+0500
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Участники Совета глав правительств СНГ по итогам заседания в Минске приняли несколько документов, в частности, было подписано решение о среднесрочном плане совместных действий стран-участниц Содружества по противодействию распространению инфекционных болезней и соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий.Также было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств — участников СНГ.Среди принятых документов — соглашение о сотрудничестве по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, комплекс совместных мер по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2025 года, протокол о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии участников Содружества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.Также была принята Концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах — участниках СНГ, на период до 2030 года и План основных мероприятий по ее реализации.Кроме этого, участники заседания утвердили решение Совета глав правительств СНГ о базовой организации государств — участников Содружества Независимых Государств в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и другие документы.Заседание Совета глав правительств СНГ состоялось в Минске в пятницу. В нем приняли участие делегации всех стран Содружества, за исключением Украины.На мероприятие прилетел и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.Перед заседанием с главами делегаций встретился президент Беларуси Александр Лукашенко.В следующий раз главы правительств СНГ соберутся в Бишкеке 12 ноября.
https://uz.sputniknews.ru/20210520/uzbekistan-podgotovil-proekt-sozdaniya-platformy-dlya-obmena-pravovoy-informatsiey-v-sng-18820990.html
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абдулла арипов, беларусь, минск, снг

Встреча глав правительств СНГ в Минске: какие документы были приняты

10:50 29.05.2021 (обновлено: 13:27 29.05.2021)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоЗаседание Совета глав правительств СНГ в расширенном составе в Минске
Заседание Совета глав правительств СНГ в расширенном составе в Минске - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Заседание Совета глав правительств СНГ состоялось в столице Беларуси в пятницу. На него прибыли делегации всех стран Содружества, за исключением Украины.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Участники Совета глав правительств СНГ по итогам заседания в Минске приняли несколько документов, в частности, было подписано решение о среднесрочном плане совместных действий стран-участниц Содружества по противодействию распространению инфекционных болезней и соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий.
Также было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств — участников СНГ.
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Среди принятых документов — соглашение о сотрудничестве по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, комплекс совместных мер по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2025 года, протокол о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии участников Содружества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.
Также была принята Концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах — участниках СНГ, на период до 2030 года и План основных мероприятий по ее реализации.
Кроме этого, участники заседания утвердили решение Совета глав правительств СНГ о базовой организации государств — участников Содружества Независимых Государств в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и другие документы.
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Заседание Совета глав правительств СНГ состоялось в Минске в пятницу. В нем приняли участие делегации всех стран Содружества, за исключением Украины.
На мероприятие прилетел и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
© Sputnik / Дмитрий АстаховЦеремония возложения венков главами делегаций государств-участников заседания Совета глав правительств СНГ к Монументу Победы в Минске
Церемония возложения венков главами делегаций государств-участников заседания Совета глав правительств СНГ к Монументу Победы в Минске - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Дмитрий Астахов
Церемония возложения венков главами делегаций государств-участников заседания Совета глав правительств СНГ к Монументу Победы в Минске
© Исполнительный комитет СНГПремьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе в Минске
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе в Минске - Sputnik Узбекистан
2/3
© Исполнительный комитет СНГ
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе в Минске
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗаседание Совета глав правительств СНГ в узком составе в Минске
Заседание Совета глав правительств СНГ в узком составе в Минске - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
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Заседание Совета глав правительств СНГ в узком составе в Минске
1/3
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Церемония возложения венков главами делегаций государств-участников заседания Совета глав правительств СНГ к Монументу Победы в Минске
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© Исполнительный комитет СНГ
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе в Минске
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© Sputnik
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Заседание Совета глав правительств СНГ в узком составе в Минске
Перед заседанием с главами делегаций встретился президент Беларуси Александр Лукашенко.
В следующий раз главы правительств СНГ соберутся в Бишкеке 12 ноября.
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