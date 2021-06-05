https://uz.sputniknews.ru/20210605/sp-prognoz-reytinga-uzbekistana-povyshen-do-stabilnogo-19103694.html
S&P: прогноз рейтинга Узбекистана повышен до "стабильного"
S&P: прогноз рейтинга Узбекистана повышен до "стабильного"
Главными факторами роста экономических показателей, несмотря на ограничения из-за COVID-19, стали развитие сельхоз и промышленного секторов, реализация крупных... 05.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-05T10:36+0500
2021-06-05T10:36+0500
2021-06-05T10:36+0500
экономика
финансовый прогноз
рейтинг
министерство финансов узбекистана
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по суверенному кредитному рейтингу Узбекистана с "негативного" на "стабильный", сохранив за республикой позицию на уровне "ВВ-", из-за роста экономики и стабилизации внешнего долга в период пандемии коронавируса, сообщили в информационной службе министерства финансов Узбекистана.В декабре 2018 года впервые два международных рейтинговых агентства Fitch и S&P присвоили Узбекистану долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-" со стабильным прогнозом по ним. В июне 2020 года S&P понизило прогноз до "негативного" из-за влияния пандемии коронавируса и высокого роста внешнего долга страны.Узбекистан был одной из немногих стран в мире, достигших экономического роста в 2020 году - 1,6%, говорится в отчете S&P. Главными факторами роста экономических показателей, несмотря на ограничения из-за COVID-19, стали развитие сельхоз и промышленного секторов, реализация крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов и экстренные меры правительства по стимулированию экономики."Согласно прогнозам агентства, в 2021 году экономика Узбекистана вырастет на 4,8%, а основным драйвером роста будет сектор услуг", - уточняется в сообщении. По оценкам экспертов S&P, рост внешнего долга Узбекистана замедлился, а краткосрочные фискальные и внешние риски снизились."В частности, агентством положительно оценено установление годового лимита государственного внешнего долга (5 миллиардов долларов) и максимального размера государственного долга (60% ВВП)", - добавили в минфине. В отчете об исполнении Госбюджета Узбекистана и бюджетов государственных целевых фондов за 2020 год, который депутаты рассмотрели в мае этого года, говорится, что по итогам первого квартала 2021 года госдолг республики составил $23,4 млрд или 40,5% к ВВП, включая внутренний госдолг - $2,2 млрд или 3,7% к ВВП, и внешний долг страны - $21,2 млрд или 36,8% к ВВП.
https://uz.sputniknews.ru/20210324/gosdolg-uzbekistana-mozhet-vyrasti-do-kontsa-goda--prognoz-minfina-17933634.html
https://uz.sputniknews.ru/20210407/schetnaya-palata-v-2020-godu-iz-byudjeta-ukrali-svyshe-671-mlrd-sumov-18205307.html
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финансовый прогноз, рейтинг, министерство финансов узбекистана
S&P: прогноз рейтинга Узбекистана повышен до "стабильного"
Главными факторами роста экономических показателей, несмотря на ограничения из-за COVID-19, стали развитие сельхоз и промышленного секторов, реализация крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов и экстренные меры правительства по стимулированию экономики.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по суверенному кредитному рейтингу Узбекистана с "негативного" на "стабильный", сохранив за республикой позицию на уровне "ВВ-", из-за роста экономики и стабилизации внешнего долга в период пандемии коронавируса, сообщили
в информационной службе министерства финансов Узбекистана.
В декабре 2018 года впервые два международных рейтинговых агентства Fitch и S&P присвоили
Узбекистану долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-" со стабильным прогнозом по ним.
В июне 2020 года S&P понизило прогноз до "негативного" из-за влияния пандемии коронавируса и высокого роста внешнего долга страны.
Узбекистан был одной из немногих стран в мире, достигших экономического роста в 2020 году - 1,6%, говорится в отчете S&P.
Главными факторами роста экономических показателей, несмотря на ограничения из-за COVID-19, стали развитие сельхоз и промышленного секторов, реализация крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов и экстренные меры правительства по стимулированию экономики.
"Согласно прогнозам агентства, в 2021 году экономика Узбекистана вырастет на 4,8%, а основным драйвером роста будет сектор услуг", - уточняется в сообщении. По оценкам экспертов S&P, рост внешнего долга Узбекистана замедлился, а краткосрочные фискальные и внешние риски снизились.
"В частности, агентством положительно оценено установление годового лимита государственного внешнего долга (5 миллиардов долларов) и максимального размера государственного долга (60% ВВП)", - добавили в минфине.
В отчете об исполнении Госбюджета Узбекистана и бюджетов государственных целевых фондов за 2020 год, который депутаты рассмотрели в мае этого года, говорится
, что по итогам первого квартала 2021 года госдолг республики составил $23,4 млрд или 40,5% к ВВП, включая внутренний госдолг - $2,2 млрд или 3,7% к ВВП, и внешний долг страны - $21,2 млрд или 36,8% к ВВП.