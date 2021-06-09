https://uz.sputniknews.ru/20210609/porazit-esche-ne-raz-v-chem-osobennosti-rossiyskogo-istrebitelya-su-57-19167799.html

Удивит еще не раз: в чем особенности российского истребителя Су-57

Удивит еще не раз: в чем особенности российского истребителя Су-57

Российский истребитель Су-57 пятого поколения давно ушел в отрыв от иностранных конкурентов и продолжает совершенствоваться — становится все быстрее, умнее и... 09.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-09T15:21+0500

2021-06-09T15:21+0500

2021-06-09T15:22+0500

россия

су-57

истребитель

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Многофункциональный Су-57 был принят на вооружение Воздушно-космических сил России совсем недавно — в декабре 2020 года. Первый серийный истребитель пятого поколения передали Южному военному округу в начале 2021-го. И уже начинается модернизация, в ходе которой машина получит более совершенные двигатели второго этапа, искусственный интеллект и возможность сетецентрического (автоматизированного) управления звеном ведомых тяжелых беспилотников "Охотник", гиперзвуковые ракеты и революционное оружие направленной энергии — ЭМИ-пушку.Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей, имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие и новейший комплекс бортового оборудования. Отличается высочайшими маневренными и боевыми характеристиками. Западные эксперты насчитали в виртуальной очереди за российским Су-57 более десяти стран, включая Казахстан. На фоне хронических неудач американского проекта "невидимки" F-35 и недавнего отказа ВВС США от закупок этой машины в 2022 году российский истребитель реального пятого поколения Су-57 ожидает большое будущее на мировом рынке вооружений. По мнению специалистов, в условиях постоянной гонки военных технологий параметры и характеристики обновленного Су-57 окажутся совершенно недосягаемыми для стран НАТО.Рост боевой эффективности и производстваРассчитанную на десятилетия крупную истребительную программу всегда отличает непрерывное совершенствование самолета и методов его производства. Глава Минпромторга России Денис Мантуров недавно заявил, что в 2021 году в соответствии с утвержденным графиком возрастут темпы строительства Су-57. Ожидается, что в самолетах будут установлены новые двигатели "Сатурн 30" (самые мощные в мире истребителей), с которыми они начнут поступать в войска уже в 2022 году. Двигатели первого этапа (АЛ-41Ф1) получат не более пяти машин. И еще одно ускорение производства истребителей Су-57 состоится в 2024-м. Наряду с новыми системами вооружения и авионики фундаментальные изменения наблюдаются в конструкции планера Су-57. Более современные методы изготовления серийных машин улучшили скрытность.Денис Мантуров одновременно коснулся российских боевых беспилотных систем, которые соответствуют мировому уровню и продолжают развитие. В звене с тяжелыми беспилотниками Су-57 превратится в воздушный центр боевого управления. Источник в российской авиастроительной отрасли 1 июня сообщил: "Сейчас прорабатываются возможности управления из кабины Су-57 несколькими ударными беспилотниками... Истребитель будет вести с собой от двух до четырех "Охотников".Вероятен интеллектуальный паритет ведущего Су-57 и ведомого "Охотника", ведь они разработаны в одном КБ Сухого. Беспилотный "Охотник" с искусственным интеллектом не первый месяц осваивает на полигоне алгоритмы перехвата и поражения целей ракетным вооружением — автономно, а в дальнейшем — и в рамках сетецентрического взаимодействия с истребителем Су-57. При совместном применении 20-тонные стелс-беспилотники "Охотник" будут решать полный спектр задач, уничтожая воздушные и наземные цели в координации с ведущим пилотируемым Су-57. Серийные поставки "Охотников" планируются с 2024 года.Истребитель пятого поколения Су-57 обладает развитой системой защиты — радарами и лазерами, средствами радиоэлектронной борьбы, а также новейшими ракетами "воздух-воздух" К-77 и Р-37М дальностью до 195 км и 400 км соответственно. Приоритеты и вооружение Су-57 делают возможными обнаружение и ликвидацию угрозы (цели) на значительно больших расстояниях, чем на это способны американские F-22 и F-35. И все же главное оружие "Сухого" — гиперзвуковые ракеты для поражения наземных, надводных и подводных целей. Полигонные испытания проходят успешно.Завоевание мирового рынкаСу-57 создан для завоевания превосходства в воздухе и технологически недосягаем для американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor, не говоря уже о "неудачнике" F-35 (к тому же у обоих — узкая специализация). В бою Су-57 может служить истребителем, штурмовиком или воздушным командным пунктом для тяжелых беспилотников. Главные достоинства "Сухого" — сверхманевренность и малая заметность для радаров противника, возможность длительное время лететь на сверхзвуке, значительный арсенал на борту — ракеты малой, средней и большой дальности различных семейств, в том числе противокорабельные ракеты дальностью до 250 км.Истребитель оснащен аппаратурой с высоким уровнем защиты от помех и многоканальными системами оружия, способен развивать скорость до 2600 км/час. Практическая дальность действия на дозвуковой скорости — 5500 км. Для взлета и посадки с короткой пробежкой самолету не требуются какие-то особые аэродромы.Су-57 признан одним из самых совершенных и могущественных истребителей в мире. Уникальные характеристики позволяют истребителю достичь успеха и на международном рынке оружия. Су-57 вызывает значительный интерес зарубежных заказчиков. Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев 1 июня сообщил, что над покупкой новейшего российского истребителя раздумывают четыре-пять стран. Американское издание Military Watch насчитало гораздо больше.Алжир первым разместил в России заказ на 14 истребителей Су-57Э на фоне усиления военно-воздушных сил региональных соседей, цена контракта $2 млрд. Крупнейшим потенциальным заказчиком Су-57 является Индия, которая намерена приобретать готовые единицы и развивать проект лицензионного производства на своей территории. Кроме Индии и Алжира, значительный интерес к истребителю Су-57 проявляют Китай, Мьянма, Вьетнам, Малайзия, Иран и Турция. По последним данным, в виртуальной очереди сегодня находятся также Казахстан, Эфиопия, Египет.Российский истребитель пятого поколения Су-57 еще не раз поразит нас уникальными тактико-техническими характеристиками, интеграцией технологий шестого поколения, оптимистичными перспективами производства и высоким экспортным потенциалом. Ожидается, что число зарубежных заказчиков будет постоянно расти, ведь истребители четвертого поколения постепенно изнашиваются, а достойного конкурента на мировом рынке у Су-57 сегодня и в обозримой перспективе нет. Если не считать конкурентом российский же перспективный истребитель-перехватчик МиГ-41, который разрабатывается с 2018 года.

https://uz.sputniknews.ru/20210121/Esli-v-skhvatke-stsepyatsya-rossiyskiy-Su-57-i-amerikanskiy-F-35-kto-pobedit-15835388.html

https://uz.sputniknews.ru/20201005/Kak-rossiyskiy-Su-57-izmenit-rasklad-sil-v-Sredizemnomore-15120440.html

https://uz.sputniknews.ru/20210221/16054916.html

https://uz.sputniknews.ru/20210325/provalnyy-vystrel-amerikanskiy-istrebitel-f-35-porazil-sebya-iz-pushki-17967293.html

россия

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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су-57, истребитель