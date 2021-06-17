https://uz.sputniknews.ru/20210617/sergey-lisovskiy-uzbekskiy-urojay-taet-po-puti-v-rf--pomojet-sovetskiy-opyt-19273619.html

Сергей Лисовский: узбекский урожай тает по пути в РФ – поможет советский опыт

Сергей Лисовский: узбекский урожай тает по пути в РФ – поможет советский опыт

Сергей Лисовский рассказал о преимуществах оптово-распределительного центра, который строится в Джизакской области. Что от этого выиграет Россия и Узбекистан.

2021-06-17T14:56+0500

2021-06-17T14:56+0500

2021-06-17T14:58+0500

видео

логистика

сельское хозяйство

торговля

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/11/19283090_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c91357bb96af4a0307f0988d245721ee.png

По словам члена Экспертного совета по агропромышленному комплексу при Совете Федерации РФ, президента Национальной ассоциации опто-распределительных центров, создание такой инфраструктуры — ключ к решению сразу нескольких проблем и залог успеха развития торгово-экономических связей. Однако, подчеркнул Сергей Лисовский, важно грамотно реализовать этот проект, чтобы получить наивысший эффект.Эксперт подчеркнул, что сейчас Узбекистан наращивает поставки своей первоклассной сельхозпродукции в Россию и другие страны, в том числе на пространстве ЕАЭС, но существует ряд объективных и организационных проблем, которые существенно усложняет ситуацию.В частности, признался Лисовский, из-за тарифной политики и статуса Узбекистана вне ЕАЭС далеко не вся продукция и не в лучшем качестве доезжает до российских прилавков. Тому виной сложная логистика, отсутствие хорошей инфраструктуры для этого, а также стремление посредников заработать."Зачастую мы даже не всегда знаем, узбекская ли это продукция или чья-то другая. Это связано с вариантами доставки. Обратный эффект происходит и с российскими товарами – молочной или кондитерской продукцией. Бывает так, что в Узбекистане под видом производителей из России продаются совсем не такие товары. Создание логистического центра решит и данную проблему. Это дорога с двусторонним движением, от этого выиграют и Россия, и Узбекистан", — подчеркнул президент НАОРЦ.При этом узбекские фрукты и овощи могут оказаться не только в торговых сетях России, но и транзитом попасть на европейский рынок. В перспективе планируется создать аналогичные логистические центры вблизи Москвы или Санкт-Петербурга, что обеспечит дополнительный трамплин для узбекистанской продукции на Запад.Он добавил, что открытие логистического центра позволит существенно улучшить ситуацию с поставками в обе стороны, сократит процедуры досмотра и позволит сэкономить до 30% времени на доставке продукции, что критически важно для скоропортящихся категорий товаров. Однако без тарифного регулирования сложно добиться удешевления перевозки, особенно по железной дороге. Переговоры ведутся, но пока слишком много нюансов, связанных с правилами ЕАЭС.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210405/gendirektor-rets-rasskazala-o-plyusax-logisticheskogo-koridora-dlya-uzbekskix-gruzov-18163599.html

https://uz.sputniknews.ru/20210601/vstupat-ili-ne-vstupat-uzbekistan-proveryaet-eaes-na-prochnost--intervyu-andreya-grozina-19026119.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

логистика, сельское хозяйство, торговля, узбекистан