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Сергей Лисовский: узбекский урожай тает по пути в РФ – поможет советский опыт
Сергей Лисовский: узбекский урожай тает по пути в РФ – поможет советский опыт
Сергей Лисовский рассказал о преимуществах оптово-распределительного центра, который строится в Джизакской области. Что от этого выиграет Россия и Узбекистан.
2021-06-17T14:56+0500
2021-06-17T14:58+0500
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логистика
сельское хозяйство
торговля
узбекистан
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По словам члена Экспертного совета по агропромышленному комплексу при Совете Федерации РФ, президента Национальной ассоциации опто-распределительных центров, создание такой инфраструктуры — ключ к решению сразу нескольких проблем и залог успеха развития торгово-экономических связей. Однако, подчеркнул Сергей Лисовский, важно грамотно реализовать этот проект, чтобы получить наивысший эффект.Эксперт подчеркнул, что сейчас Узбекистан наращивает поставки своей первоклассной сельхозпродукции в Россию и другие страны, в том числе на пространстве ЕАЭС, но существует ряд объективных и организационных проблем, которые существенно усложняет ситуацию.В частности, признался Лисовский, из-за тарифной политики и статуса Узбекистана вне ЕАЭС далеко не вся продукция и не в лучшем качестве доезжает до российских прилавков. Тому виной сложная логистика, отсутствие хорошей инфраструктуры для этого, а также стремление посредников заработать."Зачастую мы даже не всегда знаем, узбекская ли это продукция или чья-то другая. Это связано с вариантами доставки. Обратный эффект происходит и с российскими товарами – молочной или кондитерской продукцией. Бывает так, что в Узбекистане под видом производителей из России продаются совсем не такие товары. Создание логистического центра решит и данную проблему. Это дорога с двусторонним движением, от этого выиграют и Россия, и Узбекистан", — подчеркнул президент НАОРЦ.При этом узбекские фрукты и овощи могут оказаться не только в торговых сетях России, но и транзитом попасть на европейский рынок. В перспективе планируется создать аналогичные логистические центры вблизи Москвы или Санкт-Петербурга, что обеспечит дополнительный трамплин для узбекистанской продукции на Запад.Он добавил, что открытие логистического центра позволит существенно улучшить ситуацию с поставками в обе стороны, сократит процедуры досмотра и позволит сэкономить до 30% времени на доставке продукции, что критически важно для скоропортящихся категорий товаров. Однако без тарифного регулирования сложно добиться удешевления перевозки, особенно по железной дороге. Переговоры ведутся, но пока слишком много нюансов, связанных с правилами ЕАЭС.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/gendirektor-rets-rasskazala-o-plyusax-logisticheskogo-koridora-dlya-uzbekskix-gruzov-18163599.html
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логистика, сельское хозяйство, торговля, узбекистан

Сергей Лисовский: узбекский урожай тает по пути в РФ – поможет советский опыт

14:56 17.06.2021 (обновлено: 14:58 17.06.2021)
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В Джизакской области Узбекистана начинается строительство оптово-логистического центра, который позволит наладить поставку сельхозпродукции между двумя странами с минимумом издержек и потерь. Детали проекта и его преимущества раскрыл президент НАОРЦ Сергей Лисовский.
По словам члена Экспертного совета по агропромышленному комплексу при Совете Федерации РФ, президента Национальной ассоциации опто-распределительных центров, создание такой инфраструктуры — ключ к решению сразу нескольких проблем и залог успеха развития торгово-экономических связей. Однако, подчеркнул Сергей Лисовский, важно грамотно реализовать этот проект, чтобы получить наивысший эффект.

"По сути мы не придумали ничего нового, а пытаемся возродить советский положительный опыт. Ведь это все успешно применялось: были комплексы, которые собирали, сортировали и распределяли урожай, а потом доставляли его до потребителей. Мы после распада Союза это утратили, а Европа, напротив, подхватила и применяет до сих пор. Главное — надо понять: оптово-логистический центр – это не склад и не холодильник, а сложная инфраструктура, прежде всего, дорожная. Иначе себестоимость хранения выйдет совсем невыгодной", — пояснил Лисовский.

Эксперт подчеркнул, что сейчас Узбекистан наращивает поставки своей первоклассной сельхозпродукции в Россию и другие страны, в том числе на пространстве ЕАЭС, но существует ряд объективных и организационных проблем, которые существенно усложняет ситуацию.
В частности, признался Лисовский, из-за тарифной политики и статуса Узбекистана вне ЕАЭС далеко не вся продукция и не в лучшем качестве доезжает до российских прилавков. Тому виной сложная логистика, отсутствие хорошей инфраструктуры для этого, а также стремление посредников заработать.
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"Зачастую мы даже не всегда знаем, узбекская ли это продукция или чья-то другая. Это связано с вариантами доставки. Обратный эффект происходит и с российскими товарами – молочной или кондитерской продукцией. Бывает так, что в Узбекистане под видом производителей из России продаются совсем не такие товары. Создание логистического центра решит и данную проблему. Это дорога с двусторонним движением, от этого выиграют и Россия, и Узбекистан", — подчеркнул президент НАОРЦ.
При этом узбекские фрукты и овощи могут оказаться не только в торговых сетях России, но и транзитом попасть на европейский рынок. В перспективе планируется создать аналогичные логистические центры вблизи Москвы или Санкт-Петербурга, что обеспечит дополнительный трамплин для узбекистанской продукции на Запад.

"Сейчас наблюдается засилье продукции промышленного сельхозпроизводства, но люди соскучились по натуральным плодам и фруктам, в Европе уже даже забыли, как пахнут настоящие помидоры. Разумеется, Узбекистан, который обладает и подходящими ресурсами, и климатическими особенностями, и агрокультурой, может переломить эту ситуацию", — заметил Лисовский.

Он добавил, что открытие логистического центра позволит существенно улучшить ситуацию с поставками в обе стороны, сократит процедуры досмотра и позволит сэкономить до 30% времени на доставке продукции, что критически важно для скоропортящихся категорий товаров.
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Однако без тарифного регулирования сложно добиться удешевления перевозки, особенно по железной дороге. Переговоры ведутся, но пока слишком много нюансов, связанных с правилами ЕАЭС.
"Безусловно, вступление Узбекистана в Евразийский экономический союз откроет многие двери для узбекских товаров. Переговоры идут, думаю, эта тема будет решена", — отметил эксперт.
Полную версию интервью смотрите в нашем видео.
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