https://uz.sputniknews.ru/20210618/slavyanskoe-bratstvo-2021-kak-proxodyat-ucheniya-na-poligone-ne-imeyuschem-analogov-v-mire-19297969.html

"Славянское братство-2021": как проходят учения на полигоне, не имеющем аналогов в мире

"Славянское братство-2021": как проходят учения на полигоне, не имеющем аналогов в мире

Антитеррористические маневры "Славянское братство" проводятся ежегодно (с 2015-го) на территории одной из стран-участниц. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T14:16+0500

2021-06-18T14:16+0500

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На полигоне "Раевский" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ в Краснодарском крае 16-18 июня проходит активная фаза белорусско-российско-сербского тактического учения "Славянское братство-2021" с участием около 1000 военнослужащих и 100 единиц боевой техники, в том числе более 350 военнослужащих Сил специальных операций Республики Беларусь на 60 единицах своей техники. Подразделения отрабатывают высадку десанта для обеспечения ввода главных сил коалиционной группировки трех стран и другие аспекты взаимодействия. Заместитель командующего Сил специальных операций ВС РБ полковник Владимир Белый рассказал, что белорусские подразделения и техника выдвинулись в район учений воздушным и железнодорожным эшелонами — в два этапа. До начала активной фазы подразделения стран-участниц прошли подготовку, провели тренировки и боевое слаживание. Основными военными целями полковник Белый обозначил обмен опытом ведения контрдиверсионных и контртеррористических действий, изучение российских новинок вооружения и техники для радиоэлектронной борьбы и разведки.Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Холзаков заявил, что основная задача "Славянского братства" в 2021 году — отработка слаженных действий подразделений и штабов, подготовка коллективных штабов и сил к "любым испытаниям".Антитеррористические маневры "Славянское братство" проводятся ежегодно (с 2015-го) на территории одной из стран-участниц. В минувшем году совместные учения состоялись на полигоне Брестский в Республике Беларусь, где силам специальных операций отводится особое государственное внимание.Характер задачНа угрозы Североатлантического альянса Москва и Минск отвечают укреплением военного сотрудничества. Вроде бы 1000 военнослужащих — не слишком много, однако специальные войска побеждают не числом, а умением. На фоне практически непрерывных воздушных, сухопутных и морских маневров НАТО в Восточной Европе "Славянской братство-2021" выглядит вполне убедительно. Высадка десанта для обеспечения ввода главных сил коалиционной группировки трех стран — серьезный аргумент в разговоре с террористами всех мастей и калибров (под любыми флагами). Между тем в ходе освоения нового театра военных действий в Краснодарском крае и подготовки к совместному учению парашютно-десантный взвод отдельного гвардейского соединения Сил специальных операций ВС РБ на бронетранспортерах БТР-80 успешно отработал практическое форсирование водной преграды. Кроме того, военнослужащие Беларуси, России и Сербии 10 июня впервые осуществили совместное десантирование — на управляемых парашютных системах "Крыло" (с высоты 2000 метров) и беспарашютным способом (на канатах) из вертолетов Ми-8 "Терминатор".И все же из открытых источников доподлинно известно, что Силы специальных операций ВС Беларуси — это высокомобильный род войск (наследники ВДВ СССР), один из главных элементов стратегического сдерживания. Основные задачи ССО под командованием генерал-майора Вадима Денисенко: контрдиверсионная деятельность, разведка, специальные задачи. Соединения и воинские части находятся в постоянной готовности к применению в мирное и военное время, способны выполнять задачи самостоятельно или во взаимодействии с разнородными соединениями и частями вооруженных сил РБ и родственными формированиями российской армии. По данным Минобороны РБ, Силы специальных операций имеют в составе 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую и 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, а также войсковую часть 89417.Завоеванные в 2018-2019 годах на международных соревнованиях спецназа (137 команд из 37 стран) медали высшего достоинства подтверждают исключительный профессионализм ССО Беларуси и образцовое состояние "стратегического сдерживания". Опыт подготовки белорусских ССО востребован на Западе, его используют, в частности, британские "зеленые береты" — Royal Marines.Американское аналитическое издание Military Watch в мае выпустило обзор о "наиболее мощных авиационных и ударных средствах белорусских вооруженных сил, которые, как ожидается, будут иметь решающее значение в случае потенциального конфликта" стран НАТО с Республикой Беларусь. Разумеется, в списке самых грозных военных "инструментов" присутствует белорусский спецназ. "Партнеры" знают, что их ждет восточнее "красных линий" РБ и РФ.Российская 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия — горная, уникальная и по-настоящему боевая — здесь аккумулирован значительный афганский, южно-кавказский и сирийский опыт специальных войсковых операций. Дивизия имеет в своем составе несколько полков и отдельных батальонов, оснащена самыми современными образцами вооружения, военной техники, средствами десантирования и связи. Глубоко символично, что много лет назад соединение сформировано в городе Полоцке, на базе 322-го гвардейского парашютно-десантного полка Белорусского военного округа.Полигон "Раевский"Место проведения тактических учений "Славянское братство-2021" выбрано не случайно. Обновленный полигон "Раевский" — крупнейший в Воздушно-десантных войсках России. Это главная тренировочная база 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной). Полигон оснащен всем необходимым для высотной подготовки. Здесь построены скалодромы, несколько стрелковых галерей (населенный пункт и дикое ущелье). Созданы современные горные войсковое стрельбище, директриса боевых машин, танкодром (танкисты вскоре появятся в составе российских ВДВ), инженерный городок. И особенная гордость — уникальная полоса препятствий "Четыре стихии", где десантников одновременно встречают земля, огонь, воздух и вода. Здесь имеются спуски и подъемы по 15-метровой отвесной стене, канатная переправа через горную реку и другие любимые "тренажеры" ВДВ. Не меняя локацию, специальные войска могут отрабатывать весь комплекс горной боевой подготовки, включая сложные эпизоды сирийских операций. Белорусские и сербские специалисты под Новороссийском точно не заскучают. А "партнеры" лишний раз призадумаются — перед неизбежностью корректировок западной "позиции по Беларуси".

https://uz.sputniknews.ru/20210609/porazit-esche-ne-raz-v-chem-osobennosti-rossiyskogo-istrebitelya-su-57-19167799.html

https://uz.sputniknews.ru/20210608/sovmestnye-manevry-k-chemu-gotovyatsya-spetsnazovtsy-rossii-i-uzbekistana-19155154.html

https://uz.sputniknews.ru/20210603/neotrazimye-nevidimki-rossiyskie-iskandery-poluchili-novye-rakety-19066182.html

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сербия, военные учения, краснодарский край, беларусь