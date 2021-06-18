https://uz.sputniknews.ru/20210618/vyxodnye-v-uzbekistane-budut-proxladnee-19298331.html
Выходные в Узбекистане будут прохладнее
Выходные в Узбекистане будут прохладнее
Комфортный температурный фон ожидают синоптики в ближайшее воскресенье в Узбекистане, куда придут прохладные воздушные массы с России. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-18T13:57+0500
2021-06-18T13:57+0500
2021-06-18T14:24+0500
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В воскресенье с Европейской территории России начнется заток прохладной воздушной массы, которая принесет в южный регион Узбекистана комфортную температуру, заявили в Узгидромете.Кратковременные дожди пройдут лишь по предгорным и горным районам. По равнинной территории республики осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют, что температурный фон опустится на 2-4 градуса ниже нормы. Ночью он будет в пределах 15-18 градусов, днем — 29-32, по югу — 34-37. Что касается пятницы и субботы, то в эти дни погодные условия обусловлены малоградиентным полем пониженного давления. Заметнее прибавит ветер. Местами он будет усиливаться до 15-20 м/с, а в субботу его порывы достигнут 23-28 м/с. Местами с пыльными бурями.Ранее сообщалось, что в начале июня в Ташкенте были зафиксированы рекордно высокие температуры для этого периода. Они превзошли максимальные значения начала прошлого века и конца XIX.Жару вызвал усиленный вынос знойного воздуха с районов Ирана. Среднесуточная температура воздуха поднялась на 7-10 градусов выше климатической нормы.
https://uz.sputniknews.ru/20210616/19263132.html
https://uz.sputniknews.ru/20210604/kak-bystro-oxladitsya-v-jaru-5-layfxakov-na-leto-19087892.html
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прогноз погоды, жара, узгидромет, погода
Выходные в Узбекистане будут прохладнее
13:57 18.06.2021 (обновлено: 14:24 18.06.2021)
Комфортный температурный фон ожидают синоптики в ближайшее воскресенье в Узбекистане, куда придут прохладные воздушные массы с России.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
В воскресенье с Европейской территории России начнется заток прохладной воздушной массы, которая принесет в южный регион Узбекистана комфортную температуру, заявили
в Узгидромете.
Кратковременные дожди пройдут лишь по предгорным и горным районам. По равнинной территории республики осадков не ожидается.
Синоптики прогнозируют, что температурный фон опустится на 2-4 градуса ниже нормы. Ночью он будет в пределах 15-18 градусов, днем — 29-32, по югу — 34-37.
Что касается пятницы и субботы, то в эти дни погодные условия обусловлены малоградиентным полем пониженного давления.
По всей республике будет преобладать малооблачная погода, осадки вероятны лишь в отдельных горных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины. Температура днем составит 35-40 градусов, что на 2-3 градуса выше среднемноголетних значений”, — говорится в сообщении.
Заметнее прибавит ветер. Местами он будет усиливаться до 15-20 м/с, а в субботу его порывы достигнут 23-28 м/с. Местами с пыльными бурями.
Ранее сообщалось
, что в начале июня в Ташкенте были зафиксированы рекордно высокие температуры для этого периода. Они превзошли максимальные значения начала прошлого века и конца XIX.
Жару вызвал усиленный вынос знойного воздуха с районов Ирана. Среднесуточная температура воздуха поднялась на 7-10 градусов выше климатической нормы.