https://uz.sputniknews.ru/20210618/vyxodnye-v-uzbekistane-budut-proxladnee-19298331.html

Выходные в Узбекистане будут прохладнее

Выходные в Узбекистане будут прохладнее

Комфортный температурный фон ожидают синоптики в ближайшее воскресенье в Узбекистане, куда придут прохладные воздушные массы с России. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T13:57+0500

2021-06-18T13:57+0500

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В воскресенье с Европейской территории России начнется заток прохладной воздушной массы, которая принесет в южный регион Узбекистана комфортную температуру, заявили в Узгидромете.Кратковременные дожди пройдут лишь по предгорным и горным районам. По равнинной территории республики осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют, что температурный фон опустится на 2-4 градуса ниже нормы. Ночью он будет в пределах 15-18 градусов, днем — 29-32, по югу — 34-37. Что касается пятницы и субботы, то в эти дни погодные условия обусловлены малоградиентным полем пониженного давления. Заметнее прибавит ветер. Местами он будет усиливаться до 15-20 м/с, а в субботу его порывы достигнут 23-28 м/с. Местами с пыльными бурями.Ранее сообщалось, что в начале июня в Ташкенте были зафиксированы рекордно высокие температуры для этого периода. Они превзошли максимальные значения начала прошлого века и конца XIX.Жару вызвал усиленный вынос знойного воздуха с районов Ирана. Среднесуточная температура воздуха поднялась на 7-10 градусов выше климатической нормы.

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