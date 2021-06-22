https://uz.sputniknews.ru/20210622/rossiya-budet-otpravlyat-agroekspressy-v-uzbekistan-19361695.html

Россия будет отправлять "Агроэкспрессы" в Узбекистан

Россия будет отправлять "Агроэкспрессы" в Узбекистан

В 2020 году товарооборот между РФ и РУз вырос по сравнению с 2019-м на 15,7 процента, до 5,88 миллиарда долларов. Новое решение, как ожидается, позволит... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T20:31+0500

2021-06-22T20:31+0500

2021-06-22T20:31+0500

"агроэкспрессы"

экономика

ржд

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Российский экспортный центр, "РЖД Логистика" и Uzagrologistics Centers подписали соглашение о перевозке агропромышленных грузов на экспорт в ускоренных рефрижераторных контейнерных поездах, сообщает РЭЦ.Подписи под соглашением поставили генеральные директора АО "РЭЦ", АО "РЖД Логистика" и ООО "Uzagrologistics Centers" — Вероника Никишина, Дмитрий Мурев, Ноуфалбек Сабиров.Добавляется, что "компании договорились производить перевозку грузов АПК на экспорт в ускоренных рефрижераторных контейнерных поездах в экспортно-импортных сообщениях".Документом определены маршруты транспортировки со станции Селятино в России до станций Чукурсай и Сергели в Узбекистане, а также предусмотрена возможность масштабирования проекта "Агроэкспресс" на другие направления.Кроме того, документ подразумевает реализацию сторонами иных совместных проектов в сфере развития несырьевого неэнергетического экспорта, экспортной логистики продукции АПК и промышленных товаров, экспорта транспортных услуг, логистических сервисов."В первом квартале 2021 года экспортные поставки из России в Узбекистан увеличились на пять процентов, достигнув почти одного миллиарда долларов. Полноценный запуск проекта сформирует взаимовыгодные целевые маршруты и обеспечит российских экспортеров комплексным логистическим сервисом и бесперебойным каналом поставки российской продукции в Узбекистан, что может качественно отразиться на годовых показателях товарооборота двух стран в целом и российского экспорта в частности", — сказала Вероника Никишина.В 2020 году товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос по сравнению с 2019-м на 15,7 процента, до 5,88 миллиарда долларов. Организация эффективной непрерывной логистической цепи из России в Узбекистан и обратно позволит, по мнению Мурева, существенно увеличить этот показатель.

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