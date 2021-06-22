https://uz.sputniknews.ru/20210622/v-tashkente-provodyatsya-reydy-protiv-neplatelschikov-avtoshtrafov--19359666.html
В Ташкенте проводятся рейды против неплательщиков автоштрафов
В Ташкенте проводятся рейды против неплательщиков автоштрафов
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Сотрудниками Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента принимаются меры, направленные на выявление водителей, которые... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T19:00+0500
2021-06-22T19:00+0500
2021-06-22T19:00+0500
общество
рейд
губдд
дпс
штраф
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Сотрудниками Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента принимаются меры, направленные на выявление водителей, которые не уплатили штраф за нарушение правил дорожного движения в течение 60 дней, сообщает ведомство.Отмечается, в этой работе коллегам помогают представители “ответственных ведомств”. Каких именно — не уточняется. Зато обращается внимание, что выявление в потоке транспортных средств задолжавших водителей происходит при помощи мобильных комплексов AutoCon-SC — система автоматического распознавания номерных знаков, измерения скорости и фиксации нарушений. Таким образом общими усилиями в первый день специального мероприятия только на постах дорожно-патрульной службы, находящихся на въезде в столицу, выявлено 16 человек, не уплативших штраф своевременно.В ГУВД призывают водителей не откладывать оплату штрафов во избежание помещения транспортного средства на штрафстоянку.Ранее УБДД ГУВД Ташкента инициировало проверку автомобилей с газобаллонным оборудованием после нескольких взрывов, приведших к человеческим жертвам.Проверки показали, что сотрудники АЗС при заправке автомобилей не соблюдают установленные техническим регламентом требования. Они не проводят опрессовку (освидетельствование) установленных ГБО, целью которой является контроль над техническим состоянием газовых баллонов и определение возможности их дальнейшей эксплуатации.
https://uz.sputniknews.ru/20210521/v-fergane-zaderjan-prepodavatel-avtoshkoly-vydavavshiy-voditelskie-prava-za-550-18840522.html
https://uz.sputniknews.ru/20210622/v-uzbekistane-uvolili-inspektorov-dps-ne-propustivshix-skoruyu-pomosch--19354643.html
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рейд, губдд, дпс, штраф
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Сотрудниками Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента принимаются меры, направленные на выявление водителей, которые не уплатили штраф за нарушение правил дорожного движения в течение 60 дней, сообщает
ведомство.
Отмечается, в этой работе коллегам помогают представители “ответственных ведомств”. Каких именно — не уточняется.
Зато обращается внимание, что выявление в потоке транспортных средств задолжавших водителей происходит при помощи мобильных комплексов AutoCon-SC — система автоматического распознавания номерных знаков, измерения скорости и фиксации нарушений.
Таким образом общими усилиями в первый день специального мероприятия только на постах дорожно-патрульной службы, находящихся на въезде в столицу, выявлено 16 человек, не уплативших штраф своевременно.
“В соответствии со статьей 291 “Основания, порядок задержания и досмотра транспортных средств” Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности при подобном нарушении транспортное средство помещается на штрафстоянку до устранения причины задержания и рассмотрения дела об административном правонарушении”, — поясняется в сообщении.
В ГУВД призывают водителей не откладывать оплату штрафов во избежание помещения транспортного средства на штрафстоянку.
Ранее УБДД ГУВД Ташкента инициировало проверку
автомобилей с газобаллонным оборудованием после нескольких взрывов, приведших к человеческим жертвам.
Проверки показали, что сотрудники АЗС при заправке автомобилей не соблюдают установленные техническим регламентом требования. Они не проводят опрессовку (освидетельствование) установленных ГБО, целью которой является контроль над техническим состоянием газовых баллонов и определение возможности их дальнейшей эксплуатации.