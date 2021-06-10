https://uz.sputniknews.ru/20210610/v-tashkente-nachalis-proverki-avtomobiley-s-gbo-posle-neskolkix-vzryvov-19192011.html

В Ташкенте начались проверки автомобилей с ГБО после нескольких взрывов

В Ташкенте начались проверки автомобилей с ГБО после нескольких взрывов

Проверки показали, что сотрудники АЗС при заправке автомобилей не соблюдают установленные техническим регламентом требования. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T15:23+0500

2021-06-10T15:23+0500

2021-06-10T15:30+0500

общество

автозаправка

автомобилисты

рейд

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ташкент

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Сотрудники УБДД ГУВД Ташкента выявили ряд серьезных нарушений в ходе проверки на автозаправочных станциях столицы, инициированных после нескольких случаев взрыва газобаллонного оборудования (ГБО) в автомобилях, приведших к человеческим жертвам. Как сообщает ГУВД Ташкента, проверки показали, что сотрудники АЗС при заправке автомобилей не соблюдают установленные техническим регламентом требования. Они не проводят опрессовку (освидетельствование) установленных ГБО, целью которой является контроль над техническим состоянием газовых баллонов и определение возможности их дальнейшей эксплуатации. Этот фактор существенно увеличивает риски превышения определенной концентрации газовоздушной смеси в замкнутом пространстве и приводит к последующему взрыву.Также было выявлено, что газовые баллоны заправляются даже несмотря на то, что они не соответствуют требованиям государственных стандартов. Причем делается это зачастую сверх нормы. В результате давление в них превышает установленную норму в 200 МПа.Речь идет о нескольких случаях, приведших к человеческим жертвам. Один их них произошел в Сырдарье в ночь на 1 июня. В результате взрыва ГБО в автомобиле погибли два человека. Еще два пассажира погибли при аналогичных обстоятельствах в Кашкадарьинской области в мае.Страдают и пешеходы, как это было в апреле в Джизаке. Осколки от разорвавшегося баллона в движущемся автомобиле серьезно ранили переходивших дорогу в установленном месте отца с сыном.

https://uz.sputniknews.ru/20210514/peshexodnyy-reyd-v-tashkente-za-10-dney-oshtrafovali-bolee-45-tys-chelovek-18739364.html

https://uz.sputniknews.ru/20210609/na-samarkandskoy-zapravke-vzorvalas-legkovushka-19166168.html

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автозаправка, автомобилисты, рейд, убдд, ташкент