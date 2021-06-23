https://uz.sputniknews.ru/20210623/vvedeny-ogranicheniya-na-vezd-v-sanatorii-pansionaty-i-detskie-lagerya-19365079.html
Введены ограничения на въезд в санатории, пансионаты и детские лагеря
Введены ограничения на въезд в санатории, пансионаты и детские лагеря
Правила действуют для всех объектов данного типа вне зависимости от формы собственности до тех пор, пока не будут опубликованы новые требования. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T09:42+0500
2021-06-23T09:42+0500
2021-06-23T09:49+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
лагерь
тест
санаторий
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Минздрав ввел ограничения, которые касаются работы санаториев, пансионатов и детских лагерей.Теперь попасть в данные учреждения можно, только предъявив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.Анализ должен быть сдан не более чем за 72 часа до въезда на территорию одного из перечисленных объектов.Меры вступили в силу со вчерашнего дня, 22 июня.Ранее власти Узбекистана снова ввели обязательные ПЦР-тесты для въезда в республику.Также с сегодняшнего дня в общественном транспорте, аэропортах и ж/д вокзалах усиливаются ограничения: граждане без медицинской маски не будут допускаться в общественный транспорт (автобусы и метро).На всех конечных остановках регулярно будет проводиться дезинфекция.
https://uz.sputniknews.ru/20210520/bez-maski--plati-v-tashkente-proveli-reyd-sredi-voditeley-avtobusov-18824384.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, лагерь, тест, санаторий, узбекистан
Введены ограничения на въезд в санатории, пансионаты и детские лагеря
09:42 23.06.2021 (обновлено: 09:49 23.06.2021)
Правила действуют для всех объектов данного типа вне зависимости от формы собственности до тех пор, пока не будут опубликованы новые требования.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Минздрав ввел ограничения
, которые касаются работы санаториев, пансионатов и детских лагерей.
Теперь попасть в данные учреждения можно, только предъявив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Анализ должен быть сдан не более чем за 72 часа до въезда на территорию одного из перечисленных объектов.
Меры вступили в силу со вчерашнего дня, 22 июня.
Ранее власти Узбекистана снова ввели
обязательные ПЦР-тесты для въезда в республику.
Также с сегодняшнего дня в общественном транспорте, аэропортах и ж/д вокзалах усиливаются
ограничения: граждане без медицинской маски не будут допускаться в общественный транспорт (автобусы и метро).
На всех конечных остановках регулярно будет проводиться дезинфекция.