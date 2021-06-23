https://uz.sputniknews.ru/20210623/vvedeny-ogranicheniya-na-vezd-v-sanatorii-pansionaty-i-detskie-lagerya-19365079.html

Введены ограничения на въезд в санатории, пансионаты и детские лагеря

Введены ограничения на въезд в санатории, пансионаты и детские лагеря

Правила действуют для всех объектов данного типа вне зависимости от формы собственности до тех пор, пока не будут опубликованы новые требования. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T09:42+0500

2021-06-23T09:42+0500

2021-06-23T09:49+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус

лагерь

тест

санаторий

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Минздрав ввел ограничения, которые касаются работы санаториев, пансионатов и детских лагерей.Теперь попасть в данные учреждения можно, только предъявив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.Анализ должен быть сдан не более чем за 72 часа до въезда на территорию одного из перечисленных объектов.Меры вступили в силу со вчерашнего дня, 22 июня.Ранее власти Узбекистана снова ввели обязательные ПЦР-тесты для въезда в республику.Также с сегодняшнего дня в общественном транспорте, аэропортах и ж/д вокзалах усиливаются ограничения: граждане без медицинской маски не будут допускаться в общественный транспорт (автобусы и метро).На всех конечных остановках регулярно будет проводиться дезинфекция.

https://uz.sputniknews.ru/20210520/bez-maski--plati-v-tashkente-proveli-reyd-sredi-voditeley-avtobusov-18824384.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, лагерь, тест, санаторий, узбекистан