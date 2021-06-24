https://uz.sputniknews.ru/20210624/rech-o-millionax-ukrainskaya-rada-zanyalas-krymom-po-nastoyaschemu-19388171.html

Речь о миллионах: украинская Рада занялась Крымом по-настоящему

Речь о миллионах: украинская Рада занялась Крымом по-настоящему

Верховная рада в ближайшее время рассмотрит сразу несколько законопроектов: первый — об изменениях "администрирования налогов и сборов на временно... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T10:43+0500

2021-06-24T10:43+0500

2021-06-24T10:47+0500

колумнисты

севастополь

владимир зеленский

верховная рада

крым

украина

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Также будет рассмотрен проект закона о прекращении действия закона о свободной экономической зоне "Крым" (СЭЗ "Крым") и "особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины".Документы были внесены 59 народными депутатами, представляющими разные фракции, поэтому в скором их принятии нет сомнений. Более того, поскольку вопрос этот политический, а не экономический, можно с уверенностью прогнозировать, что сделано это будет до начала работы так называемой "Крымской платформы", инициируемой Владимиром Зеленским, то есть до 23 августа.Удивляться нечему — украинской власти просто необходимо отвлечь внимание электората от поражения в войне против "Северного потока-2" (СП-2), а теперь еще и начинающегося тарифного цунами: на днях "Нафтогаз" поднял цену на газ в месячном тарифе для населения сразу в 1,5 раза, на очереди резкое повышение цены на электроэнергию, а далее на все подряд. Кроме отвлечения внимания в данный конкретный момент, в основе инициативы лежат еще и фантомные боли в отсутствующих частях страны, а главное — политика Зеленского, все больше сползающая к "АрМоВиру" ("Армiя, мова, вiра" — главный предвыборный лозунг проигранной Порошенко президентской кампании) и ориентации на соответствующий электорат.В этом же контексте следует рассматривать и последние заявления Зеленского о "войне до победного конца" — причем на всех фронтах: и против СП-2, и за потерянные территории путем "создания самой мощной армии в Европе". Хотя, помнится, Порошенко уже создал "самые сильные на континенте" вооруженные силы.Примерно под тем же соусом подается и новая законодательная инициатива. Один из соавторов законопроектов Рустем Умеров недавно заявил: "СЭЗ "Крым" дискриминирует граждан Украины с крымской пропиской и создает льготные условия работы с оккупантом. Мы собственными руками создаем возможности, чтобы спонсировать агрессора. И фактически приравниваем наших людей к иностранцам". Электорату скармливается информация о том, что СЭЗ позволила украинскому бизнесу работать "на оккупантов и платить им налоги": химические заводы Дмитрия Фирташа, портовые активы Рината Ахметова, аграрные владения Юрия Косюка, строительные супермаркеты семьи Герег и другие продолжили свою деятельность на полуострове.Это, конечно же, полная чушь. На самом деле закон о СЭЗ "Крым" принимался Верховной радой в 2014 году, чтобы каким-то образом на законодательном уровне обосновать введение таможенной границы между двумя административно-территориальными единицами (с точки зрения украинских властей) и отказ от сбора налогов на территории ускользнувшего полуострова. Кроме того, создавались условия для желающих покинуть полуостров граждан и бизнеса (таковых, правда, набралось в гомеопатических количествах). Ну и к тому же в 2014 году на Украине, включая высших должностных лиц во власти, было всерьез распространено мнение, что "Америка с нами", а потому "оккупация" продлится в худшем случае год-два. Закон о СЭЗ "Крым" должен был позволить этот короткий промежуток времени пройти с наименьшими затратами.И разумеется, после окончания переходного периода бизнес всех перечисленных товарищей и прочих людей с украинским или любым другим паспортом работает в Крыму не по украинскому закону о СЭЗ "Крым", а по российскому законодательству.Забавно, что изменений в части выполнения украинского налогового законодательства жителями Крыма после ликвидации виртуальной СЭЗ "Крым" практически не планируется. В конечном счете украинские законодатели собираются по-прежнему освобождать жителей Крыма от уплаты украинских налогов и единого социального взноса (его можно платить добровольно, но не совсем понятно как — платежи между Крымом и Украиной заблокированы по инициативе украинской стороны), подачи деклараций, налогового контроля со стороны украинских налоговых органов и т. п.Много крокодиловых слез от инициаторов этих законопроектов, в частности от представителей запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа*, было пролито по поводу того, что жители Крыма из-за закона о СЭЗ "Крым" считаются на Украине нерезидентами. Но так ли уж плохо быть нерезидентом в условиях Украины-колонии? Например, согласно украинскому Налоговому кодексу, именно нерезиденты освобождаются от любых налогов на любые доходы (процентные, курсовые, от купли-продажи) украинских государственных ценных бумаг. Сегодня крымчане от обложения таких доходов налогами освобождены, как и американцы или, скажем, французы. Но пакостей в законопроектах для бывших сограждан предусмотрено все же больше, чем позитива.Норму, согласно которой украинским военнослужащим и правоохранителям разрешается приватизация жилых помещений, находящихся "на временно оккупированной территории", пакостью не назовешь — это скорее злой троллинг.Но вот непризнание дипломов высших учебных заведений, полученных в Крыму, если лицо начало обучение после 20 февраля 2014 года, наверное, может стать неприятностью для тех, кто захочет работать на Украине. А скорее — отобьет это желание.Главной же фишкой законопроектов является тотальный законодательный запрет на поставку (ввоз/вывоз) товаров из/в Крым, "в том числе автомобильным, железнодорожным, воздушным и трубопроводным транспортом, а также линиями электропередачи и гидротехническими сооружениями". Гидротехнические сооружения в этом перечне являются точным указанием на главный предмет запрета — воду. Тем не менее отдельно выписан еще и пункт о том, что "осуществление водоснабжения на временно оккупированную территорию запрещается до восстановления на этой территории конституционного строя Украины". Выглядит так, что именно эти нормы и являются главными во всей этой истории. И они полностью соответствуют дрейфу Зеленского в сторону антироссийской политики Порошенко и его же электората. Пойдет ли это ему на пользу — посмотрим.* — запрещенная в России экстремистская организацияИсточник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210520/spetsnaz-nato-uchitsya-shturmovat-krym-chem-otvetit-rossiya-18818922.html

https://uz.sputniknews.ru/20210401/ukrainskim-shkolnikam-razdali-uchebniki-gde-na-karte-strany-net-kryma-18072088.html

https://uz.sputniknews.ru/20210330/krym-poblagodaril-avstraliyu-i-kanadu-za-sanktsionnuyu-voynu-18032642.html

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севастополь, владимир зеленский, верховная рада, крым, украина