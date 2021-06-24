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Узбекистан внезапно объявил о проверке боеготовности войск из-за ситуации в Афганистане
Узбекистан внезапно объявил о проверке боеготовности войск из-за ситуации в Афганистане
Батальонные тактические учения пройдут на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T21:59+0500
2021-06-24T22:06+0500
общество
мид узбекистана
афганистан
министерство обороны узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Власти Узбекистана начали внезапную проверку боеготовности войск на фоне обострения ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана."Под руководством министра обороны Баходыра Курбанова согласно плану проводятся внезапные проверки в Ташкентском и Юго-Западном особом военных округах, а также в воинских частях и отделениях войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Узбекистана", - информируется в релизе Минобороны.По данным госоргана, батальонные тактические учения пройдут на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов. Отмечается, что эта мера необходима для обмена опытом, а также координации действий воинских частей и объединенных сил Ташкентского и Юго-Западного особого командования. Как заявляет пресс-служба, в рамках учений можно определить вероятное местонахождение условного противника и нанести удары по районам, где он расположен. Это поможет предотвратить любые возможные активные действия, пояснили в министерстве.Ранее МИД Узбекистана заявил, что 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения перешли с оружием на территорию страны в районе уезда Шортепа. Ташкент вернул их на родину после проведения необходимых процедур дознания и следственных мероприятий. Во внешнеполитической организации также подчеркнули, что незаконный переход на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, а в отношении нарушителей госграницы примут самые строгие меры.
https://uz.sputniknews.ru/20210517/naedine-s-talibanom-gotov-li-uzbekistan-k-uxodu-ssha-iz-afganistana-18765512.html
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мид узбекистана, афганистан, министерство обороны узбекистана, узбекистан

Узбекистан внезапно объявил о проверке боеготовности войск из-за ситуации в Афганистане

21:59 24.06.2021 (обновлено: 22:06 24.06.2021)
495
© Министерство обороны УзбекистанаВнезапная проверка боеготовности вооруженных сил Узбекистана
Внезапная проверка боеготовности вооруженных сил Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© Министерство обороны Узбекистана
Батальонные тактические учения пройдут на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Власти Узбекистана начали внезапную проверку боеготовности войск на фоне обострения ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.
"Под руководством министра обороны Баходыра Курбанова согласно плану проводятся внезапные проверки в Ташкентском и Юго-Западном особом военных округах, а также в воинских частях и отделениях войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Узбекистана", - информируется в релизе Минобороны.
© Министерство обороны Узбекистана

Боевые самолеты вооруженных сил Узбекистана.

Боевые самолеты вооруженных сил Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
1/5
© Министерство обороны Узбекистана

Боевые самолеты вооруженных сил Узбекистана.

© Министерство обороны Узбекистана

Танковые войска вооруженных сил Узбекистана.

Танковые войска вооруженных сил Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
2/5
© Министерство обороны Узбекистана

Танковые войска вооруженных сил Узбекистана.

© Министерство обороны Узбекистана

Курсирование военного вертолета над территорией учебного полигона.

Курсирование военного вертолета над территорией учебного полигона. - Sputnik Узбекистан
3/5
© Министерство обороны Узбекистана

Курсирование военного вертолета над территорией учебного полигона.

© Министерство обороны Узбекистана

Боевые учения солдат на Ангренском и Термезском общевойсковых полигонах.

Боевые учения солдат на Ангренском и Термезском общевойсковых полигонах. - Sputnik Узбекистан
4/5
© Министерство обороны Узбекистана

Боевые учения солдат на Ангренском и Термезском общевойсковых полигонах.

© Министерство обороны Узбекистана

Построение военнослужащих в несколько шеренг.

Построение военнослужащих в несколько шеренг. - Sputnik Узбекистан
5/5
© Министерство обороны Узбекистана

Построение военнослужащих в несколько шеренг.

1/5
© Министерство обороны Узбекистана

Боевые самолеты вооруженных сил Узбекистана.

2/5
© Министерство обороны Узбекистана

Танковые войска вооруженных сил Узбекистана.

3/5
© Министерство обороны Узбекистана

Курсирование военного вертолета над территорией учебного полигона.

4/5
© Министерство обороны Узбекистана

Боевые учения солдат на Ангренском и Термезском общевойсковых полигонах.

5/5
© Министерство обороны Узбекистана

Построение военнослужащих в несколько шеренг.

По данным госоргана, батальонные тактические учения пройдут на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов. Отмечается, что эта мера необходима для обмена опытом, а также координации действий воинских частей и объединенных сил Ташкентского и Юго-Западного особого командования.
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Как заявляет пресс-служба, в рамках учений можно определить вероятное местонахождение условного противника и нанести удары по районам, где он расположен. Это поможет предотвратить любые возможные активные действия, пояснили в министерстве.
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Ранее МИД Узбекистана заявил, что 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения перешли с оружием на территорию страны в районе уезда Шортепа. Ташкент вернул их на родину после проведения необходимых процедур дознания и следственных мероприятий. Во внешнеполитической организации также подчеркнули, что незаконный переход на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, а в отношении нарушителей госграницы примут самые строгие меры.
100101
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