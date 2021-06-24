Узбекистан внезапно объявил о проверке боеготовности войск из-за ситуации в Афганистане

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Власти Узбекистана начали внезапную проверку боеготовности войск на фоне обострения ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана."Под руководством министра обороны Баходыра Курбанова согласно плану проводятся внезапные проверки в Ташкентском и Юго-Западном особом военных округах, а также в воинских частях и отделениях войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Узбекистана", - информируется в релизе Минобороны.По данным госоргана, батальонные тактические учения пройдут на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов. Отмечается, что эта мера необходима для обмена опытом, а также координации действий воинских частей и объединенных сил Ташкентского и Юго-Западного особого командования. Как заявляет пресс-служба, в рамках учений можно определить вероятное местонахождение условного противника и нанести удары по районам, где он расположен. Это поможет предотвратить любые возможные активные действия, пояснили в министерстве.Ранее МИД Узбекистана заявил, что 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения перешли с оружием на территорию страны в районе уезда Шортепа. Ташкент вернул их на родину после проведения необходимых процедур дознания и следственных мероприятий. Во внешнеполитической организации также подчеркнули, что незаконный переход на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, а в отношении нарушителей госграницы примут самые строгие меры.
Батальонные тактические учения пройдут на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Власти Узбекистана начали внезапную проверку боеготовности войск на фоне обострения ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.
"Под руководством министра обороны Баходыра Курбанова согласно плану проводятся внезапные проверки в Ташкентском и Юго-Западном особом военных округах, а также в воинских частях и отделениях войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Узбекистана", - информируется в релизе Минобороны.
По данным госоргана, батальонные тактические учения пройдут на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов. Отмечается, что эта мера необходима для обмена опытом, а также координации действий воинских частей и объединенных сил Ташкентского и Юго-Западного особого командования.
Как заявляет пресс-служба, в рамках учений можно определить вероятное местонахождение условного противника и нанести удары по районам, где он расположен. Это поможет предотвратить любые возможные активные действия, пояснили в министерстве.
Ранее МИД Узбекистана заявил, что 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения перешли с оружием на территорию страны в районе уезда Шортепа. Ташкент вернул их на родину после проведения необходимых процедур дознания и следственных мероприятий. Во внешнеполитической организации также подчеркнули, что незаконный переход на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, а в отношении нарушителей госграницы примут самые строгие меры.