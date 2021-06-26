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https://uz.sputniknews.ru/20210626/do-50-mln-sumov-poluchat-predprinimateli-na-organizatsiyu-yazykovyx-kursov-v-selax-19422360.html
До 50 млн сумов получат предприниматели на организацию языковых курсов в селах
До 50 млн сумов получат предприниматели на организацию языковых курсов в селах
Негосударственные образовательные организации смогут получить в аренду компьютерные классы государственных средних и профессиональных образовательных... 26.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-26T14:05+0500
2021-06-26T14:05+0500
общество
льготы
государство
образование
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ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент подписал постановление, согласно которому с 1 июля нынешнего года НОО, которые действуют в зданиях колледжей и техникумов системы министерств и ведомств, будут освобождены от арендной платы. При этом льготы не коснутся НОО в Ташкенте и Самарканде.Также с начала июля эти организации смогут реализовывать свою продукцию (работы и услуги), полученную в результате образовательного процесса с учетом льгот (по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль), предусмотренных для образовательных организаций.Эти возможности продлятся до начала 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы Минюста. В свободное от занятий время, в том числе во время летних каникул, негосударственным образовательным организациям сдаются в аренду пустующие площади государственных средних общих и высших образовательных учреждений для организации внешкольных образовательных курсов, а также курсов по подготовке и переподготовке кадров.Вместе с тем НОО смогут получить в аренду компьютерные классы государственных средних и профессиональных образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, для организации курсов компьютерной грамотности для населения.В этот же период государство компенсирует НОО часть затрат на оплату труда учителей, привлеченных негосударственными образовательными организациями для работы на курсах по компьютерной грамотности населения, в размере до 6-кратной БРВ в месяц, за счет местных бюджетов.Для обучения населения сельской местности иностранным языкам предпринимателям выделят единовременную субсидию в размере до 50 млн сумов.С октября 2021 года сумма зарплат и иных доходов налогоплательщиков, направляемая на членские взносы для вступления в членство соответствующих международных организаций, а также негосударственным образовательным организациям за переподготовку и повышение квалификации, освобождается от налога на доходы физлиц.На днях глава Госинспекции по надзору за качеством образования при Кабмине Улугбек Ташкенбаев и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев подписали меморандум о сотрудничестве.Стороны пришли к пониманию необходимости развития взаимной заинтересованности в укреплении равноправного сотрудничества в области оценки качества и мониторинга системы образования. Будут прилагаться усилия, чтобы придать этому взаимодействию долгосрочный и конструктивный характер. Предусматривается также информационный обмен в сфере законодательных инициатив, касающихся самой отрасли, а также накопленного опыта по развитию и планированию процесса образования, научных исследований, научно-практических разработок и другого.
https://uz.sputniknews.ru/20210625/rossotrudnichestvo-gotovo-podderjat-mestnye-obrazovatelnye-initsiativy-v-uzbekistane-19417838.html
https://uz.sputniknews.ru/20210507/v-uzbekistane-luchshey-shkole-po-prepodavaniyu-inostrannyx-yazykov-vydelyat-polmilliarda-sumov-18636842.html
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льготы, государство, образование

До 50 млн сумов получат предприниматели на организацию языковых курсов в селах

14:05 26.06.2021
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© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбучение русскому языку, архивное фото
Обучение русскому языку, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Негосударственные образовательные организации смогут получить в аренду компьютерные классы государственных средних и профессиональных образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, для организации курсов компьютерной грамотности для населения.
ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент подписал постановление, согласно которому с 1 июля нынешнего года НОО, которые действуют в зданиях колледжей и техникумов системы министерств и ведомств, будут освобождены от арендной платы. При этом льготы не коснутся НОО в Ташкенте и Самарканде.
Также с начала июля эти организации смогут реализовывать свою продукцию (работы и услуги), полученную в результате образовательного процесса с учетом льгот (по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль), предусмотренных для образовательных организаций.
Эти возможности продлятся до начала 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы Минюста.
Глава Россотрудничества Примаков о поддержке образовательных проектов в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2021
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Россотрудничество готово поддержать местные образовательные инициативы в Узбекистане
Вчера, 20:16
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В свободное от занятий время, в том числе во время летних каникул, негосударственным образовательным организациям сдаются в аренду пустующие площади государственных средних общих и высших образовательных учреждений для организации внешкольных образовательных курсов, а также курсов по подготовке и переподготовке кадров.
Вместе с тем НОО смогут получить в аренду компьютерные классы государственных средних и профессиональных образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, для организации курсов компьютерной грамотности для населения.
В этот же период государство компенсирует НОО часть затрат на оплату труда учителей, привлеченных негосударственными образовательными организациями для работы на курсах по компьютерной грамотности населения, в размере до 6-кратной БРВ в месяц, за счет местных бюджетов.
Путин предлагает предоставить 1.000 субсидий молодым преподавателям - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2021
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7 мая, 13:38
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Для обучения населения сельской местности иностранным языкам предпринимателям выделят единовременную субсидию в размере до 50 млн сумов.
С октября 2021 года сумма зарплат и иных доходов налогоплательщиков, направляемая на членские взносы для вступления в членство соответствующих международных организаций, а также негосударственным образовательным организациям за переподготовку и повышение квалификации, освобождается от налога на доходы физлиц.
На днях глава Госинспекции по надзору за качеством образования при Кабмине Улугбек Ташкенбаев и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев подписали меморандум о сотрудничестве.
Стороны пришли к пониманию необходимости развития взаимной заинтересованности в укреплении равноправного сотрудничества в области оценки качества и мониторинга системы образования. Будут прилагаться усилия, чтобы придать этому взаимодействию долгосрочный и конструктивный характер. Предусматривается также информационный обмен в сфере законодательных инициатив, касающихся самой отрасли, а также накопленного опыта по развитию и планированию процесса образования, научных исследований, научно-практических разработок и другого.
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