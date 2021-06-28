https://uz.sputniknews.ru/20210628/v-tashkente-zayavili-o-novyx-popytkax-afgantsev-proniknut-na-territoriyu-uzbekistana-19442476.html

В Ташкенте заявили о новых попытках афганцев проникнуть на территорию Узбекистана

В Ташкенте заявили о новых попытках афганцев проникнуть на территорию Узбекистана

Ранее власти РУз вернули на родину несколько десятков пограничников и ополченцев из ИРА, перешедших узбекско-афганскую границу. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T17:11+0500

2021-06-28T17:11+0500

2021-06-28T17:18+0500

политика

шерзод асадов

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Граждане Афганистана — военные и гражданские лица — за последние дни несколько раз пытались проникнуть на территорию Узбекистана, все они были возвращены обратно.Об этом заявил пресс-секретарь узбекистанского президента, замглавы его администрации Шерзод Асадов.Пресс-секретарь главы Узбекистана сообщил, что в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права все лица, пытавшиеся проникнуть на узбекистанскую территорию, были возвращены обратно в Афганистан."Как вы знаете, в последнее время обстановка на севере Афганистана меняется. Это не может не беспокоить его соседей — Узбекистан и Таджикистан", — отметил Асадов. Он напомнил, что узбекистанский и таджикистанский президенты Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на минувшей неделе в телефонном разговоре подчеркнули необходимость продолжения координации усилий и тесного диалога по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.Утром 23 июня вооруженная группа боевиков движения "Талибан"* напала на пограничный комиссариат "Шерхан-Бандар" в афганской провинции Кундуз, что на границе с Таджикистаном. Сто тридцать четыре военнослужащих правительственных сил Афганистана не смогли оказать сопротивление боевикам и были вынуждены бежать через зону безопасности третьего и четвертого блокпостов КПП "Пяндж", пересечь госграницу и укрыться на территории Таджикистана. Таджикские пограничники из гуманитарных соображений были вынуждены пропустить группу афганских военных, среди них был один убитый и четверо раненых.По данным Госкомитета нацбезопасности РТ, ситуация вдоль таджикско-афганской границы сейчас сложная: общее число афганских военнослужащих, раненых, убитых или взятых в плен талибами на пограничном комиссариате "Шерхан-Бандар", достигает 100.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

https://uz.sputniknews.ru/20210624/mid-jestko-prokommentiroval-peresechenie-uzbekskoy-granitsy-afganskimi-voennymi-19399470.html

https://uz.sputniknews.ru/20210623/taliby-kontroliruyut-tadjikskuyu-granitsu-chto-dalshe-19383700.html

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шерзод асадов, афганистан, узбекистан