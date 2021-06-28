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https://uz.sputniknews.ru/20210628/v-tashkente-zayavili-o-novyx-popytkax-afgantsev-proniknut-na-territoriyu-uzbekistana-19442476.html
В Ташкенте заявили о новых попытках афганцев проникнуть на территорию Узбекистана
В Ташкенте заявили о новых попытках афганцев проникнуть на территорию Узбекистана
Ранее власти РУз вернули на родину несколько десятков пограничников и ополченцев из ИРА, перешедших узбекско-афганскую границу. 28.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-28T17:11+0500
2021-06-28T17:18+0500
политика
шерзод асадов
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Граждане Афганистана — военные и гражданские лица — за последние дни несколько раз пытались проникнуть на территорию Узбекистана, все они были возвращены обратно.Об этом заявил пресс-секретарь узбекистанского президента, замглавы его администрации Шерзод Асадов.Пресс-секретарь главы Узбекистана сообщил, что в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права все лица, пытавшиеся проникнуть на узбекистанскую территорию, были возвращены обратно в Афганистан."Как вы знаете, в последнее время обстановка на севере Афганистана меняется. Это не может не беспокоить его соседей — Узбекистан и Таджикистан", — отметил Асадов. Он напомнил, что узбекистанский и таджикистанский президенты Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на минувшей неделе в телефонном разговоре подчеркнули необходимость продолжения координации усилий и тесного диалога по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.Утром 23 июня вооруженная группа боевиков движения "Талибан"* напала на пограничный комиссариат "Шерхан-Бандар" в афганской провинции Кундуз, что на границе с Таджикистаном. Сто тридцать четыре военнослужащих правительственных сил Афганистана не смогли оказать сопротивление боевикам и были вынуждены бежать через зону безопасности третьего и четвертого блокпостов КПП "Пяндж", пересечь госграницу и укрыться на территории Таджикистана. Таджикские пограничники из гуманитарных соображений были вынуждены пропустить группу афганских военных, среди них был один убитый и четверо раненых.По данным Госкомитета нацбезопасности РТ, ситуация вдоль таджикско-афганской границы сейчас сложная: общее число афганских военнослужащих, раненых, убитых или взятых в плен талибами на пограничном комиссариате "Шерхан-Бандар", достигает 100.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20210624/mid-jestko-prokommentiroval-peresechenie-uzbekskoy-granitsy-afganskimi-voennymi-19399470.html
https://uz.sputniknews.ru/20210623/taliby-kontroliruyut-tadjikskuyu-granitsu-chto-dalshe-19383700.html
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шерзод асадов, афганистан, узбекистан

В Ташкенте заявили о новых попытках афганцев проникнуть на территорию Узбекистана

17:11 28.06.2021 (обновлено: 17:18 28.06.2021)
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© СС0 / Unsplash / Mohammad RahmaniКабул, Афганистан
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2021
© СС0 / Unsplash / Mohammad Rahmani
Ранее власти РУз вернули на родину несколько десятков пограничников и ополченцев из ИРА, перешедших узбекско-афганскую границу.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Граждане Афганистана — военные и гражданские лица — за последние дни несколько раз пытались проникнуть на территорию Узбекистана, все они были возвращены обратно.
Об этом заявил пресс-секретарь узбекистанского президента, замглавы его администрации Шерзод Асадов.

"Вам известно, что 23 июня в первый раз 53 гражданина и военных Афганистана совершили попытку нарушить границу и проникнуть в Узбекистан. После этого до сегодняшнего дня было совершено еще несколько таких действий, последнее было в субботу", — сказал Асадов на брифинге в понедельник.

Пресс-секретарь главы Узбекистана сообщил, что в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права все лица, пытавшиеся проникнуть на узбекистанскую территорию, были возвращены обратно в Афганистан.
"В этом отношении неприкосновенность границы Узбекистана не должна подвергаться никакому сомнению", — добавил он.
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"Как вы знаете, в последнее время обстановка на севере Афганистана меняется. Это не может не беспокоить его соседей — Узбекистан и Таджикистан", — отметил Асадов.
Он напомнил, что узбекистанский и таджикистанский президенты Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на минувшей неделе в телефонном разговоре подчеркнули необходимость продолжения координации усилий и тесного диалога по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.
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Утром 23 июня вооруженная группа боевиков движения "Талибан"* напала на пограничный комиссариат "Шерхан-Бандар" в афганской провинции Кундуз, что на границе с Таджикистаном. Сто тридцать четыре военнослужащих правительственных сил Афганистана не смогли оказать сопротивление боевикам и были вынуждены бежать через зону безопасности третьего и четвертого блокпостов КПП "Пяндж", пересечь госграницу и укрыться на территории Таджикистана. Таджикские пограничники из гуманитарных соображений были вынуждены пропустить группу афганских военных, среди них был один убитый и четверо раненых.
По данным Госкомитета нацбезопасности РТ, ситуация вдоль таджикско-афганской границы сейчас сложная: общее число афганских военнослужащих, раненых, убитых или взятых в плен талибами на пограничном комиссариате "Шерхан-Бандар", достигает 100.
* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
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