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ФСБ России может стать базовой организацией в борьбе с кибертерроризмом в СНГ
ФСБ России может стать базовой организацией в борьбе с кибертерроризмом в СНГ
В Ташкенте во вторник прошел международный экспертный форум Содружества по вопросам обеспечения информационной безопасности. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T21:03+0500
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кибертерроризм
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России может стать в СНГ базовой организацией в борьбе с кибертерроризмом в странах Содружества, заявил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей ЛебедевВ Ташкенте 29 июня прошел международный экспертный форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности. Мероприятие организовал Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики и Исполнительного комитета СНГ.Председатель исполкома СНГ напомнил, что Московский университет МВД РФ уже имеет статус базовой организации по подготовке кадров в области борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий."Мы с вами хорошо понимаем, что в современных условиях защита информационного пространства тождественна задачам обеспечения национальной безопасности. Поэтому регулирование и унификация межгосударственных отношений в этой сфере является одним из приоритетных направлений деятельности нашего Содружества", — отметил Лебедев.По результатам дискуссий на форуме был принят итоговый документ, содержащий практические рекомендации по совершенствованию договорно-правовых основ и институциональных механизмов сотрудничества в области информационной безопасности в рамках Содружества.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/stranam-sng-nujno-skoordinirovat-borbu-s-kiberterrorizmom--eldor-aripov-19464535.html
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фсб россии, кибертерроризм
ФСБ России может стать базовой организацией в борьбе с кибертерроризмом в СНГ
21:03 29.06.2021 (обновлено: 21:06 29.06.2021)
В Ташкенте во вторник прошел международный экспертный форум Содружества по вопросам обеспечения информационной безопасности.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России может стать в СНГ базовой организацией в борьбе с кибертерроризмом в странах Содружества, заявил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев
В Ташкенте 29 июня прошел международный экспертный форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности. Мероприятие организовал Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики и Исполнительного комитета СНГ.
"Для исследования всего спектра проблем в противодействии терроризму и новым проявлениям экстремизма (в информационном пространстве. — Прим. ред.) нами ведется работа по приданию статуса базовой организации по этой теме мощному сервисному центру ФСБ Российской Федерации", — сказал Лебедев в своем онлайн-выступлении.
Председатель исполкома СНГ напомнил, что Московский университет МВД РФ уже имеет статус базовой организации по подготовке кадров в области борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.
"Мы с вами хорошо понимаем, что в современных условиях защита информационного пространства тождественна задачам обеспечения национальной безопасности. Поэтому регулирование и унификация межгосударственных отношений в этой сфере является одним из приоритетных направлений деятельности нашего Содружества", — отметил Лебедев.
По результатам дискуссий на форуме был принят итоговый документ, содержащий практические рекомендации по совершенствованию договорно-правовых основ и институциональных механизмов сотрудничества в области информационной безопасности в рамках Содружества.