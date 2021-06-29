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ФСБ России может стать базовой организацией в борьбе с кибертерроризмом в СНГ
ФСБ России может стать базовой организацией в борьбе с кибертерроризмом в СНГ
В Ташкенте во вторник прошел международный экспертный форум Содружества по вопросам обеспечения информационной безопасности. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T21:03+0500
2021-06-29T21:06+0500
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фсб россии
кибертерроризм
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России может стать в СНГ базовой организацией в борьбе с кибертерроризмом в странах Содружества, заявил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей ЛебедевВ Ташкенте 29 июня прошел международный экспертный форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности. Мероприятие организовал Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики и Исполнительного комитета СНГ.Председатель исполкома СНГ напомнил, что Московский университет МВД РФ уже имеет статус базовой организации по подготовке кадров в области борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий."Мы с вами хорошо понимаем, что в современных условиях защита информационного пространства тождественна задачам обеспечения национальной безопасности. Поэтому регулирование и унификация межгосударственных отношений в этой сфере является одним из приоритетных направлений деятельности нашего Содружества", — отметил Лебедев.По результатам дискуссий на форуме был принят итоговый документ, содержащий практические рекомендации по совершенствованию договорно-правовых основ и институциональных механизмов сотрудничества в области информационной безопасности в рамках Содружества.
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фсб россии, кибертерроризм

ФСБ России может стать базовой организацией в борьбе с кибертерроризмом в СНГ

21:03 29.06.2021 (обновлено: 21:06 29.06.2021)
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© Sputnik / Алексей МайшевЗдание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
В Ташкенте во вторник прошел международный экспертный форум Содружества по вопросам обеспечения информационной безопасности.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России может стать в СНГ базовой организацией в борьбе с кибертерроризмом в странах Содружества, заявил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев
В Ташкенте 29 июня прошел международный экспертный форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности. Мероприятие организовал Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики и Исполнительного комитета СНГ.
"Для исследования всего спектра проблем в противодействии терроризму и новым проявлениям экстремизма (в информационном пространстве. — Прим. ред.) нами ведется работа по приданию статуса базовой организации по этой теме мощному сервисному центру ФСБ Российской Федерации", — сказал Лебедев в своем онлайн-выступлении.
Председатель исполкома СНГ напомнил, что Московский университет МВД РФ уже имеет статус базовой организации по подготовке кадров в области борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.
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"Мы с вами хорошо понимаем, что в современных условиях защита информационного пространства тождественна задачам обеспечения национальной безопасности. Поэтому регулирование и унификация межгосударственных отношений в этой сфере является одним из приоритетных направлений деятельности нашего Содружества", — отметил Лебедев.
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По результатам дискуссий на форуме был принят итоговый документ, содержащий практические рекомендации по совершенствованию договорно-правовых основ и институциональных механизмов сотрудничества в области информационной безопасности в рамках Содружества.
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