https://uz.sputniknews.ru/20210629/fsb-rossii-mojet-stat-bazovoy-organizatsiey-v-borbe-s-kiberterrorizmom-v-sng-19467374.html

ФСБ России может стать базовой организацией в борьбе с кибертерроризмом в СНГ

ФСБ России может стать базовой организацией в борьбе с кибертерроризмом в СНГ

В Ташкенте во вторник прошел международный экспертный форум Содружества по вопросам обеспечения информационной безопасности. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T21:03+0500

2021-06-29T21:03+0500

2021-06-29T21:06+0500

россия

фсб россии

кибертерроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1d/19467518_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_adc3edf280732e426c6461640fa00624.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России может стать в СНГ базовой организацией в борьбе с кибертерроризмом в странах Содружества, заявил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей ЛебедевВ Ташкенте 29 июня прошел международный экспертный форум СНГ по вопросам обеспечения информационной безопасности. Мероприятие организовал Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики и Исполнительного комитета СНГ.Председатель исполкома СНГ напомнил, что Московский университет МВД РФ уже имеет статус базовой организации по подготовке кадров в области борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий."Мы с вами хорошо понимаем, что в современных условиях защита информационного пространства тождественна задачам обеспечения национальной безопасности. Поэтому регулирование и унификация межгосударственных отношений в этой сфере является одним из приоритетных направлений деятельности нашего Содружества", — отметил Лебедев.По результатам дискуссий на форуме был принят итоговый документ, содержащий практические рекомендации по совершенствованию договорно-правовых основ и институциональных механизмов сотрудничества в области информационной безопасности в рамках Содружества.

https://uz.sputniknews.ru/20210629/stranam-sng-nujno-skoordinirovat-borbu-s-kiberterrorizmom--eldor-aripov-19464535.html

https://uz.sputniknews.ru/20210629/vozdushnyy-patrul-i-umnye-kamery-v-uzbekistane-osovremenyat-borbu-s-prestupnostyu-19461636.html

https://uz.sputniknews.ru/20210629/v-tashkente-predlojili-sozdat-analiticheskiy-tsentr-sng-po-borbe-s-kiberprestupleniyami-19459485.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фсб россии, кибертерроризм