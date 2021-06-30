https://uz.sputniknews.ru/20210630/sedmaya-partiya-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny-ot-covid-19-dostavlena-v-tashkent-19470395.html
Седьмая партия узбекско-китайской вакцины от COVID-19 доставлена в Ташкент
Седьмая партия узбекско-китайской вакцины от COVID-19 доставлена в Ташкент
Предыдущие партии препарата РУз получила в период с 27 марта по 29 июня. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T10:38+0500
2021-06-30T10:38+0500
2021-06-30T10:43+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Еще один миллион доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 от COVID-19 доставили в Ташкент утром 30 июня, сообщил на своем Telegram-канале министр инновационного развития РУз Иброхим Абдурахмонов.ZF-UZ-VAC2001 — рекомбинантная вакцина, разработанная учеными из Института микробиологии Китайской академии наук и произведенная фармацевтической компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd.Клинические испытания этого препарата проводились в сотрудничестве с узбекскими учеными. В настоящее время им прививают граждан старше 18 лет.Кампания по вакцинации населения Узбекистана от коронавируса идет с 1 апреля. В настоящее время жители республики получают прививки препаратами ZF-UZ-VAC2001 и "Спутник V".В августе ожидается поставка вакцины через механизм COVAX. Какой именно — пока не известно. Рассматриваются, в частности, препараты AstraZeneca (не CovieShield), Pfizer и Moderna.На сегодня в стране вакцинировались уже более двух миллионов человек. В Ташкенте прививочные пункты работают в том числе в торговых центрах и на рынках.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/covid-19--iskusstvennyy-ili-estestvennyy-virus-mnenie-epidemiologa-19467901.html
https://uz.sputniknews.ru/20210629/pereubedit-i-privit-kak-rabotayut-punkty-vaktsinatsii-na-rynkax-i-v-tts-tashkenta--video-19465257.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане
Седьмая партия узбекско-китайской вакцины от COVID-19 доставлена в Ташкент
10:38 30.06.2021 (обновлено: 10:43 30.06.2021)
Предыдущие партии препарата РУз получила в период с 27 марта по 29 июня.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Еще один миллион доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 от COVID-19 доставили в Ташкент утром 30 июня, сообщил
на своем Telegram-канале министр инновационного развития РУз Иброхим Абдурахмонов.
Это уже седьмая партия данного препарата. Предыдущие 6,5 миллиона доз Узбекистан получил в период с 27 марта по 29 июня.
ZF-UZ-VAC2001 — рекомбинантная вакцина, разработанная учеными из Института микробиологии Китайской академии наук и произведенная фармацевтической компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd.
Клинические испытания этого препарата проводились в сотрудничестве с узбекскими учеными. В настоящее время им прививают граждан старше 18 лет.
Кампания по вакцинации населения Узбекистана от коронавируса идет с 1 апреля. В настоящее время жители республики получают прививки препаратами ZF-UZ-VAC2001 и "Спутник V".
В августе ожидается поставка вакцины
через механизм COVAX. Какой именно — пока не известно. Рассматриваются, в частности, препараты AstraZeneca (не CovieShield), Pfizer и Moderna.
На сегодня в стране вакцинировались уже более двух миллионов человек. В Ташкенте прививочные пункты работают в том числе в торговых центрах и на рынках.