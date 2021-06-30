https://uz.sputniknews.ru/20210630/v-gulistane-eksperty-rassmotryat-opyt-prezidentskix-vyborov-v-uzbekistane-i-za-rubejom-19472132.html
В Гулистане эксперты рассмотрят опыт президентских выборов в Узбекистане и за рубежом
В Гулистане эксперты рассмотрят опыт президентских выборов в Узбекистане и за рубежом
В рамках мероприятия пройдет обзор конституционно-правовых основ выборов и тенденций развития избирательного права. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T11:09+0500
2021-06-30T11:09+0500
2021-06-30T11:17+0500
политика
гулистан
конференция
президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Гулистане 1 июля состоится международная конференция на тему "Конституционно-правовые основы выборов Президента: опыт Узбекистана и зарубежных стран". Об этом сообщает в информационном агентстве "Дунё".В рамках мероприятия пройдет обзор конституционно-правовых основ выборов и тенденций развития избирательного права. Помимо этого, участники обменяются опытом и мнениями по вопросам совершенствования избирательного законодательства. В конференции примут участие представители национального парламента, судебной системы, ЦИК, ведущих научно-исследовательских центров, политических партий, гражданских институтов страны, а также представители международных организаций и структур — ПРООН, Межпарламентского союза, БДИПЧ ОБСЕ, Агентства по развитию и сотрудничеству Швейцарии и представители дипломатического корпуса в Ташкенте.Отмечается, что во время совещания состоятся три рабочие сессии, в ходе которых будут обсуждены участие политических партий на выборах, опыт Узбекистана, международные стандарты избирательного права, роль гражданского общества в повышении инклюзивности и прозрачности избирательного процесса, а также международное наблюдение за выборами.По ожиданиям, участники конференции примут Гулистанский документ, состоящий из рекомендаций по совершенствованию избирательной политики и законодательства республики. Напомним: в феврале этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, предусматривающие перенос выборов главы государства с декабря на октябрь.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/tsik-uzbekistana-priglasil-nablyudateley-mpa-sng-na-vybory-prezidenta-v-oktyabre-18785687.html
https://uz.sputniknews.ru/20210514/tsik-rf-pomojet-organizovat-golosovanie-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-18737413.html
https://uz.sputniknews.ru/20210127/Grozin-o-perenose-vyborov-prezidenta-Uzbekistana-prichiny-i-posledstviya--15880295.html
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гулистан, конференция, президентские выборы в узбекистане
В Гулистане эксперты рассмотрят опыт президентских выборов в Узбекистане и за рубежом
11:09 30.06.2021 (обновлено: 11:17 30.06.2021)
В рамках мероприятия пройдет обзор конституционно-правовых основ выборов и тенденций развития избирательного права.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
В Гулистане 1 июля состоится международная конференция на тему "Конституционно-правовые основы выборов Президента: опыт Узбекистана и зарубежных стран". Об этом сообщает
в информационном агентстве "Дунё".
В рамках мероприятия пройдет обзор конституционно-правовых основ выборов и тенденций развития избирательного права. Помимо этого, участники обменяются опытом и мнениями по вопросам совершенствования избирательного законодательства.
В конференции примут участие представители национального парламента, судебной системы, ЦИК, ведущих научно-исследовательских центров, политических партий, гражданских институтов страны, а также представители международных организаций и структур — ПРООН, Межпарламентского союза, БДИПЧ ОБСЕ, Агентства по развитию и сотрудничеству Швейцарии и представители дипломатического корпуса в Ташкенте.
Отмечается, что во время совещания состоятся три рабочие сессии, в ходе которых будут обсуждены участие политических партий на выборах, опыт Узбекистана, международные стандарты избирательного права, роль гражданского общества в повышении инклюзивности и прозрачности избирательного процесса, а также международное наблюдение за выборами.
По ожиданиям, участники конференции примут Гулистанский документ, состоящий из рекомендаций по совершенствованию избирательной политики и законодательства республики.
Напомним: в феврале этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал
поправки в законодательство, предусматривающие перенос выборов главы государства с декабря на октябрь.