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Филиал крупнейшего медицинского вуза РФ открылся в Ташкенте
Филиал крупнейшего медицинского вуза РФ открылся в Ташкенте
Обучение будет проходить в зданиях и сооружениях многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии по адресу: город Ташкент, Яшнабадский район, улица... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T18:06+0500
2021-07-01T18:09+0500
общество
высшее образование
вуз
министерство здравоохранения узбекистана
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент подписал документ, который предполагает организацию деятельности филиала Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова в Ташкенте. Это было предложение министерств здравоохранения, высшего и среднего специального образования, экономического развития и сокращения бедности, финансов и российского медуниверситета.Среди задач филиала вуза — подготовка высококвалифицированных медицинских кадров, разработка и внедрение современных образовательных программ, форм обучения и технологий. Кроме того, в учебном учреждении будут проводить научные медицинские исследования, обмениваться опытом и наработками с зарубежными коллегами.Обучение будет вестись на русском языке в соответствии с федеральными образовательными стандартами РФ на основе учебных планов и образовательных программ, утверждаемых по согласованию с соответствующими ведомствами Узбекистана.Студенты начнут учиться в филиале вуза с 2022/2023 учебного года.Выпускники получат диплом университета установленного образца, который признается в качестве документа о высшем образовании в Узбекистане. При этом те, кто обучался на бюджете, будут распределены на работу в государственные медицинские учреждения Узбекистана с условием обязательной отработки в них не менее пяти лет.Обучение будет проходить в зданиях и сооружениях многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии по адресу: город Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 103, на праве безвозмездного пользования.А Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова и вновь создаваемая многопрофильная клиника на территории Ташкентского государственного стоматологического института станут основными клиническими базами филиала.Напомним, в конце мая этого года глава Минздрава РУз Абдухаким Хаджибаев принял делегацию российского Министерства здравоохранения во главе с Михаилом Мурашко. Стороны договорились об открытии в Ташкенте филиала Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова — одного из крупнейших медвузов не только в РФ, но и в Европе.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/zdorovye-otnosheniya-glavnoe-o-sotrudnichestve-uzbekistana-i-rf-v-meditsine-19012067.html
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высшее образование, вуз, министерство здравоохранения узбекистана

Филиал крупнейшего медицинского вуза РФ открылся в Ташкенте

18:06 01.07.2021 (обновлено: 18:09 01.07.2021)
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© Facebook / РНИМУ имени Н. И. ПироговаРоссийский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
© Facebook / РНИМУ имени Н. И. Пирогова
Обучение будет проходить в зданиях и сооружениях многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии по адресу: город Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 103, на праве безвозмездного пользования.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Президент подписал документ, который предполагает организацию деятельности филиала Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова в Ташкенте. Это было предложение министерств здравоохранения, высшего и среднего специального образования, экономического развития и сокращения бедности, финансов и российского медуниверситета.
Среди задач филиала вуза — подготовка высококвалифицированных медицинских кадров, разработка и внедрение современных образовательных программ, форм обучения и технологий. Кроме того, в учебном учреждении будут проводить научные медицинские исследования, обмениваться опытом и наработками с зарубежными коллегами.
Обучение будет вестись на русском языке в соответствии с федеральными образовательными стандартами РФ на основе учебных планов и образовательных программ, утверждаемых по согласованию с соответствующими ведомствами Узбекистана.
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1 июня, 17:45
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Студенты начнут учиться в филиале вуза с 2022/2023 учебного года.
Выпускники получат диплом университета установленного образца, который признается в качестве документа о высшем образовании в Узбекистане. При этом те, кто обучался на бюджете, будут распределены на работу в государственные медицинские учреждения Узбекистана с условием обязательной отработки в них не менее пяти лет.
Обучение будет проходить в зданиях и сооружениях многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии по адресу: город Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 103, на праве безвозмездного пользования.
А Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова и вновь создаваемая многопрофильная клиника на территории Ташкентского государственного стоматологического института станут основными клиническими базами филиала.
Напомним, в конце мая этого года глава Минздрава РУз Абдухаким Хаджибаев принял делегацию российского Министерства здравоохранения во главе с Михаилом Мурашко. Стороны договорились об открытии в Ташкенте филиала Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова — одного из крупнейших медвузов не только в РФ, но и в Европе.
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