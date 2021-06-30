https://uz.sputniknews.ru/20210630/kak-migrantam-iz-uzbekistana-privitsya-ot-koronavirusa-v-moskve-i-kto-za-eto-zaplatit-19487176.html

Как мигрантам из Узбекистана привиться от коронавируса в Москве и кто за это заплатит

Как мигрантам из Узбекистана привиться от коронавируса в Москве и кто за это заплатит

По поручению президента России трудовые мигранты смогут получить прививку от COVID-19. Заявки на вакцинацию подают работодатели. За первый день уколы получили... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T21:23+0500

2021-06-30T21:23+0500

2021-06-30T21:30+0500

миграция

коронавирус covid-19

вакцинация

трудовые мигранты

москва

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Организованный подвоз к двум медицинским пунктам, минимум бюрократии, доброжелательное отношение, а главное – бесплатно. Как в столице России началась кампания по вакцинации трудовых мигрантов, читайте в репортаже Sputnik.В Москве 29 июня началась программа вакцинация иностранных рабочих от коронавируса. Несколькими днями ранее начать этот процесс поручил президент России Владимир Путин.Поводом для вакцинации иностранных граждан послужил старт кампании по борьбе с коронавирусом в Москве. С 18 июня власти столицы обязали компании в сферах торговли, услуг и общепита привить не менее 60% сотрудников. Специально для мигрантов в Москве заработали два масштабных прививочных пункта – в миграционном центре в деревне Сахарово и на территории торгового центра "Садовод".Эти места работают каждый день с 8 утра до 20 часов вечера без перерыва. Как рассказал агентству Sputnik главный врач городской поликлиники №175 Андрей Федорук, курирующий работу прививочного пункта в "Садоводе", иностранцев прививают платно, но сами мигранты не тратятся. Московские компании привозят сотрудников-иностранцев в ТЦ "Садовод" целыми автобусами, которые прибывают к воротам пункта вакцинации строго с интервалом в полчаса. Прививочный пункт в "Садоводе" — это небольшой палаточный лагерь, у входа в него дежурят медсестры и полиция. Желающим привиться измеряют температуру. Сотрудники правоохранительных органов следят за ношением масок и соблюдением социальной дистанции. Все это нужно, чтобы минимизировать риск заражения перед прививкой.В день через два прививочных пункта проходят примерно 4 тысячи иностранцев, среди них и те, кто уже успел переболеть коронавирусом. "Наличие антител – не противопоказание для вакцинации в принципе", — говорит Андрей Федорук.Медбрат Фарндун Якубов тем временем объясняет прибывшим смысл вакцины — прививаться нужно, чтобы защитить себя от нового индийского штамма коронавируса, против которого "Спутник Лайт" тоже работает. С некоторыми мигрантами, недостаточно хорошо владеющими русским, Фарндун говорит на родном таджикском языке. Чтобы ускорить процесс вакцинации трудовых мигрантов, которая пока идет в пилотном режиме, власти Москвы сократили список документов, необходимых для прививки, к минимуму. Гражданам стран-участниц Евразийского экономического союза нужно предоставить лишь паспортные данные. Остальные мигранты должны приложить еще и сведения о патентах, разрешение на временное пребывание в России или вид на жительство. Уроженка Узбекистана Назира Тошболтаева рассказывает, что собрать документы и получить прививку оказалось легко. "Чувствую себя нормально", — говорит она. Повар из Узбекистана Хусанбой Эркабаев также доволен процедурой. В ответ на это медсестра Екатерина Борисова рассуждает: "Как не встречать? Они в чужой стране, мы им все объясняем. С ними, кстати, легко работать, прививаем каждого за пять минут". А на выходе из палаточного лагеря мигрантов ждет медсестра Ольга – она отвечает на все вопросы о вакцинации и обязательно желает каждому пациенту хорошего дня. "Работая в медицине, в принципе относишься хорошо к людям, но мы начали взаимодействовать с иностранцами и к ним стараемся быть еще внимательнее, — говорит она. – Хочется, чтобы привилось как можно больше людей и ситуация с ковидом нормализовалась". Ранее Минздрав России поставил задачу к осени провакцинировать от коронавируса не менее 60% населения для выработки коллективного иммунитета.

https://uz.sputniknews.ru/20210628/vaktsinatsiya-trudovyx-migrantov-ot-covid-19-startovala-v-moskve-19441974.html

https://uz.sputniknews.ru/20210630/putin-rasskazal-kakoy-privivkoy-vaktsinirovalsya-on-i-ego-doch-19478519.html

https://uz.sputniknews.ru/20210618/spasti-blujdayuschix-vo-tme-vrach-uzbekistanets-o-rabote-v-krasnoy-zone-19307537.html

https://uz.sputniknews.ru/20210629/covid-19--iskusstvennyy-ili-estestvennyy-virus-mnenie-epidemiologa-19467901.html

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2021

Данара Курманова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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Данара Курманова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

коронавирус covid-19, вакцинация, трудовые мигранты, москва