https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-uzbekistanskix-shkolax-sozdadut-analogi-rossiyskoy-yunarmii-19505616.html
В узбекистанских школах создадут аналоги российской Юнармии
В узбекистанских школах создадут аналоги российской Юнармии
На Форуме молодежи и студентов Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил необходимость уделять первостепенное внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи и... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T21:09+0500
2021-07-01T21:09+0500
2021-07-01T21:09+0500
образование
общество
день молодежи
военно-патриотическое воспитание
молодежь
школы
президент узбекистана
молодежный форум
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/597/32/5973285_0:223:2717:1751_1920x0_80_0_0_1f74772eec340a1a0e3eb827a2e99604.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В школах Узбекистана создадут отряды детско-юношеского военно-патриотического движения "Ватан углони" ("Сыны Родины"), а также систему профессионального обучения, напоминающую советские учебно-производственные комбинаты.Об этом заявил президент страны Шавката Мирзиёева на Форуме молодежи и студентов Узбекистана, организованного по случаю Дня молодежи, который отмечался в республике 30 июня. Текст выступления размещен на сайте узбекистанского лидера. Президент отметил, что сегодня следует уделять первостепенное внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи и приобщению ее к спорту.Мирзиёев сообщил, что отряды движения будут созданы в каждой школе и должны охватить более 200 тысяч учащихся. Министерства обороны и народного образования Узбекистана совместно с хокимами областей, районов и городов будут нести ответственность за эффективную организацию новой системы.По его словам, эта система будет налажена совместно с негосударственными образовательными учреждениями на основе государственно-частного партнерства.Ежегодно власти в регионах будут утверждать программу и списки учащихся 10-11 классов по обучению востребованным профессиям. Предложено закрепить данное требование на уровне закона.Мирзиёев выразил уверенность, что инициативу поддержат все родители. Ведь человек, владеющий профессией, в финансовом плане ни от кого не зависит, не поддается чуждым идеям и обязательно находит свой путь в жизни, добавил он.
https://uz.sputniknews.ru/20210630/nagrady-k-prazdniku-prezident-otmetil-aktivnuyu-molodej-medalyami-i-ordenami-19474684.html
https://uz.sputniknews.ru/20210630/kajdyy-iz-vas-mojet-stat-legendoy-narbaeva-pozdravila-uzbekistantsev-s-dnem-molodeji-19479942.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/597/32/5973285_85:0:2500:1811_1920x0_80_0_0_756a87c5c1e86d1fae829b959be28b5f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
образование, день молодежи, военно-патриотическое воспитание, молодежь, школы, президент узбекистана, молодежный форум, шавкат мирзиёев
В узбекистанских школах создадут аналоги российской Юнармии
На Форуме молодежи и студентов Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил необходимость уделять первостепенное внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи и приобщению ее к спорту.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В школах Узбекистана создадут отряды детско-юношеского военно-патриотического движения "Ватан углони" ("Сыны Родины"), а также систему профессионального обучения, напоминающую советские учебно-производственные комбинаты.
Об этом заявил президент страны Шавката Мирзиёева на Форуме молодежи и студентов Узбекистана, организованного по случаю Дня молодежи, который отмечался в республике 30 июня. Текст выступления размещен
на сайте узбекистанского лидера.
"Поддерживаю инициативу об образовании при министерстве обороны детско-юношеского военно-патриотического движения "Ватан углони", — сказал глава государства.
Президент отметил, что сегодня следует уделять первостепенное внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи и приобщению ее к спорту.
Мирзиёев сообщил, что отряды движения будут созданы в каждой школе и должны охватить более 200 тысяч учащихся. Министерства обороны и народного образования Узбекистана совместно с хокимами областей, районов и городов будут нести ответственность за эффективную организацию новой системы.
"Теперь станет обязательным правилом овладение выпускниками школ до получения аттестата одной из профессий, востребованных на рынке труда", — отметил узбекистанский лидер.
По его словам, эта система будет налажена совместно с негосударственными образовательными учреждениями на основе государственно-частного партнерства.
Ежегодно власти в регионах будут утверждать программу и списки учащихся 10-11 классов по обучению востребованным профессиям. Предложено закрепить данное требование на уровне закона.
Мирзиёев выразил уверенность, что инициативу поддержат все родители. Ведь человек, владеющий профессией, в финансовом плане ни от кого не зависит, не поддается чуждым идеям и обязательно находит свой путь в жизни, добавил он.