https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-uzbekistanskix-shkolax-sozdadut-analogi-rossiyskoy-yunarmii-19505616.html

В узбекистанских школах создадут аналоги российской Юнармии

В узбекистанских школах создадут аналоги российской Юнармии

На Форуме молодежи и студентов Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил необходимость уделять первостепенное внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи и... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T21:09+0500

2021-07-01T21:09+0500

2021-07-01T21:09+0500

образование

общество

день молодежи

военно-патриотическое воспитание

молодежь

школы

президент узбекистана

молодежный форум

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В школах Узбекистана создадут отряды детско-юношеского военно-патриотического движения "Ватан углони" ("Сыны Родины"), а также систему профессионального обучения, напоминающую советские учебно-производственные комбинаты.Об этом заявил президент страны Шавката Мирзиёева на Форуме молодежи и студентов Узбекистана, организованного по случаю Дня молодежи, который отмечался в республике 30 июня. Текст выступления размещен на сайте узбекистанского лидера. Президент отметил, что сегодня следует уделять первостепенное внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи и приобщению ее к спорту.Мирзиёев сообщил, что отряды движения будут созданы в каждой школе и должны охватить более 200 тысяч учащихся. Министерства обороны и народного образования Узбекистана совместно с хокимами областей, районов и городов будут нести ответственность за эффективную организацию новой системы.По его словам, эта система будет налажена совместно с негосударственными образовательными учреждениями на основе государственно-частного партнерства.Ежегодно власти в регионах будут утверждать программу и списки учащихся 10-11 классов по обучению востребованным профессиям. Предложено закрепить данное требование на уровне закона.Мирзиёев выразил уверенность, что инициативу поддержат все родители. Ведь человек, владеющий профессией, в финансовом плане ни от кого не зависит, не поддается чуждым идеям и обязательно находит свой путь в жизни, добавил он.

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образование, день молодежи, военно-патриотическое воспитание, молодежь, школы, президент узбекистана, молодежный форум, шавкат мирзиёев