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Агриппина Шин привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V"
Агриппина Шин привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V"
До настоящего времени в Узбекистане уже вакцинировано около 104 тысяч сотрудников, работающих в дошкольных образовательных учреждениях. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T19:08+0500
2021-06-04T19:09+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина "спутник v"
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.Министр дошкольного образования Агриппина Шин привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба МДО."Вакцинация "Спутником V" проводится бесплатно. Сегодня министр дошкольного образования Республики Узбекистан Агриппина Шин прошла вакцинацию вместе с сотрудниками министерства", - информируется в релизе.В Министерстве также отметили, что до настоящего времени в республике уже привилось около 104 тысяч сотрудников, работающих в дошкольных образовательных учреждениях.В конце апреля в Узбекистан доставили партии из 100 тысяч доз первого и второго компонентов российского препарата (по 50 тысяч каждая). Также в начале июня было ввезено еще 70 тысяч доз первого компонента "Спутник V".В рамках контракта между РФПИ и правительством Узбекистана в страну планируется поставить один миллион доз российской вакцины, что позволит привить полмиллиона человек. Половину стоимости всего закупаемого объема "Спутника V" профинансировал бизнесмен Алишер Усманов.Ранее в рамках визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в республику, стороны договорились о локализации производства российского препарата в Узбекистане.Напомним: массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции стартовала в стране 1 апреля.
https://uz.sputniknews.ru/20210429/a-eto-tochno-sputnik-v-rossiyskaya-vaktsina-proizvela-furor-v-poliklinikax-tashkenta-18554245.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", ситуация с коронавирусом в узбекистане

Агриппина Шин привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V"

19:08 04.06.2021 (обновлено: 19:09 04.06.2021)
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© Министерство дошкольного образованияАгриппина Шин привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V"
Агриппина Шин привилась от коронавируса российской вакциной Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© Министерство дошкольного образования
До настоящего времени в Узбекистане уже вакцинировано около 104 тысяч сотрудников, работающих в дошкольных образовательных учреждениях.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.Министр дошкольного образования Агриппина Шин привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба МДО.
"Вакцинация "Спутником V" проводится бесплатно. Сегодня министр дошкольного образования Республики Узбекистан Агриппина Шин прошла вакцинацию вместе с сотрудниками министерства", - информируется в релизе.
В Министерстве также отметили, что до настоящего времени в республике уже привилось около 104 тысяч сотрудников, работающих в дошкольных образовательных учреждениях.
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В конце апреля в Узбекистан доставили партии из 100 тысяч доз первого и второго компонентов российского препарата (по 50 тысяч каждая). Также в начале июня было ввезено еще 70 тысяч доз первого компонента "Спутник V".
В рамках контракта между РФПИ и правительством Узбекистана в страну планируется поставить один миллион доз российской вакцины, что позволит привить полмиллиона человек. Половину стоимости всего закупаемого объема "Спутника V" профинансировал бизнесмен Алишер Усманов.
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Ранее в рамках визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в республику, стороны договорились о локализации производства российского препарата в Узбекистане.
Напомним: массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции стартовала в стране 1 апреля.
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