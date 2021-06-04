https://uz.sputniknews.ru/20210604/agrippina-shin-privilas-ot-koronavirusa-rossiyskoy-vaktsinoy-sputnik-v-19101094.html

Агриппина Шин привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V"

Агриппина Шин привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V"

До настоящего времени в Узбекистане уже вакцинировано около 104 тысяч сотрудников, работающих в дошкольных образовательных учреждениях. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T19:08+0500

2021-06-04T19:08+0500

2021-06-04T19:09+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцина "спутник v"

ситуация с коронавирусом в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.Министр дошкольного образования Агриппина Шин привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба МДО."Вакцинация "Спутником V" проводится бесплатно. Сегодня министр дошкольного образования Республики Узбекистан Агриппина Шин прошла вакцинацию вместе с сотрудниками министерства", - информируется в релизе.В Министерстве также отметили, что до настоящего времени в республике уже привилось около 104 тысяч сотрудников, работающих в дошкольных образовательных учреждениях.В конце апреля в Узбекистан доставили партии из 100 тысяч доз первого и второго компонентов российского препарата (по 50 тысяч каждая). Также в начале июня было ввезено еще 70 тысяч доз первого компонента "Спутник V".В рамках контракта между РФПИ и правительством Узбекистана в страну планируется поставить один миллион доз российской вакцины, что позволит привить полмиллиона человек. Половину стоимости всего закупаемого объема "Спутника V" профинансировал бизнесмен Алишер Усманов.Ранее в рамках визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в республику, стороны договорились о локализации производства российского препарата в Узбекистане.Напомним: массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции стартовала в стране 1 апреля.

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", ситуация с коронавирусом в узбекистане