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США просят Центральную Азию временно принять около 9000 афганцев — Bloomberg
США просят Центральную Азию временно принять около 9000 афганцев — Bloomberg
Статью об этом опубликовало агентство Bloomberg в пятницу, 2 июля. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T14:03+0500
2021-07-02T14:14+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Администрация президента США Джо Байдена на фоне вывода сил из Афганистана попросила Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших американцам.Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Отмечается, что Вашингтон хотел бы разместить афганских помощников в трех странах Центральной Азии до завершения вывода американских войск — сделать это Штаты обещают до 11 сентября.Ранее New York Times со ссылкой на источники в администрации сообщал, что США готовятся к тому, чтобы разместить в других странах тысячи афганцев, сотрудничавших с американскими военными.Это требовалось для того, чтобы защитить их от возможной мести со стороны талибов* после вывода американских войск, однако власти не гарантируют, что эти люди впоследствии получат американские визы.Ранее председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что вывод войск США и НАТО из страны привел лишь к эскалации войны — талибы начали активно завоевывать населенные пункты и сейчас уже контролируют большую часть афганской территории.* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210702/kabul-mojet-past-kak-tsentralnoy-azii-vesti-peregovory-s-talibami-19509245.html
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джо байден, афганистан, казахстан, таджикистан, узбекистан, сша

США просят Центральную Азию временно принять около 9000 афганцев — Bloomberg

14:03 02.07.2021 (обновлено: 14:14 02.07.2021)
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© AFP 2018 / SHAH MARAIАфганец
Афганец - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© AFP 2018 / SHAH MARAI
Статью об этом опубликовало агентство Bloomberg в пятницу, 2 июля.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Администрация президента США Джо Байдена на фоне вывода сил из Афганистана попросила Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших американцам.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что Вашингтон хотел бы разместить афганских помощников в трех странах Центральной Азии до завершения вывода американских войск — сделать это Штаты обещают до 11 сентября.
Сообщается, что США также обсуждают с коллегами из Узбекистана и Таджикистана проект соглашения, который позволит Вашингтону проводит разведывательные операции с территорий этих стран.
Ранее New York Times со ссылкой на источники в администрации сообщал, что США готовятся к тому, чтобы разместить в других странах тысячи афганцев, сотрудничавших с американскими военными.
Это требовалось для того, чтобы защитить их от возможной мести со стороны талибов* после вывода американских войск, однако власти не гарантируют, что эти люди впоследствии получат американские визы.
Ранее председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что вывод войск США и НАТО из страны привел лишь к эскалации войны талибы начали активно завоевывать населенные пункты и сейчас уже контролируют большую часть афганской территории.
* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
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