https://uz.sputniknews.ru/20210702/ssha-prosyat-tsentralnuyu-aziyu-vremenno-prinyat-okolo-9000-afgantsev--bloomberg-19515072.html

США просят Центральную Азию временно принять около 9000 афганцев — Bloomberg

США просят Центральную Азию временно принять около 9000 афганцев — Bloomberg

Статью об этом опубликовало агентство Bloomberg в пятницу, 2 июля. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T14:03+0500

2021-07-02T14:03+0500

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Администрация президента США Джо Байдена на фоне вывода сил из Афганистана попросила Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших американцам.Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Отмечается, что Вашингтон хотел бы разместить афганских помощников в трех странах Центральной Азии до завершения вывода американских войск — сделать это Штаты обещают до 11 сентября.Ранее New York Times со ссылкой на источники в администрации сообщал, что США готовятся к тому, чтобы разместить в других странах тысячи афганцев, сотрудничавших с американскими военными.Это требовалось для того, чтобы защитить их от возможной мести со стороны талибов* после вывода американских войск, однако власти не гарантируют, что эти люди впоследствии получат американские визы.Ранее председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что вывод войск США и НАТО из страны привел лишь к эскалации войны — талибы начали активно завоевывать населенные пункты и сейчас уже контролируют большую часть афганской территории.* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210702/kabul-mojet-past-kak-tsentralnoy-azii-vesti-peregovory-s-talibami-19509245.html

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