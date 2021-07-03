https://uz.sputniknews.ru/20210703/rossiyskiy-virusolog-genno-injenernye-vaktsiny-boyalis-do-koronavirusa--19527122.html

Российский вирусолог: генно-инженерные вакцины боялись до коронавируса

Российский вирусолог: генно-инженерные вакцины боялись до коронавируса

Сколько людей нужно привить, чтобы пандемия начала отступать, зачем нужна ревакцинация, и когда удастся победить вирус? На эти вопросы Sputnik ответил главный... 03.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-03T17:39+0500

2021-07-03T17:39+0500

2021-07-03T17:39+0500

россия

вакцина "спутник v"

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Генно-инженерные вакцины до коронавируса боялись применять, а сейчас без них уже не справиться, считает главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Россия – страна, которая одной из первых разработала эффективную вакцину. Но привито в РФ относительно мало населения, сожалеет ученый.Масштаб вакцинации в мире, по его словам, огромный. Сделано порядка двух с половиной миллиардов прививок. Такой массовой вакцинации никогда в мире не было, говорит он.О противостоянии прививочников с антипрививочниками"Без всякого сомнения, с моей точки зрения, правда на стороне тех, кто настаивает на прививках. Это не значит, что нужно привить 100% населения. Многие ведь вакцинации не подлежат — дети младше 12 лет, тяжелобольные. Но 60-65%, может, даже 70% населения могут быть привиты. И должны быть привиты", — считает Альштейн.Профессор-вирусолог говорит, что в ревакцинации также нет ничего особенного – это нужно, чтобы усилить иммунитет. Изначально не было речи о том, что ревакцинацию желательно пройти уже через полгода, поскольку на тот момент вирус не мутировал в столь агрессивную форму, поясняет Альштейн.Он признает, что индийский штамм COVID-19, получивший название "дельта", "менее чувствительный к вакцинам и, чтобы оказать наибольшее влияние на этот вирус, подавить его распространение, нужно увеличить иммунитет. Для этого и нужна ревакцинация".О возвращении к нормальной жизни"В истории человечества таких страшных пандемий было немало – черная оспа, чума, холера, но тогда вакцин у нас не было. И только после 1796 года появилась вакцина против натуральной оспы. Эту вакцину применяли в XIX-XX веках. И в конце концов организовали работу так, что ликвидировали натуральную оспу полностью. Так, что нигде на земле больше нет этого вируса, его невозможно ниоткуда выделить", — рассказывает Альштейн.Он отмечает, что в 1980 году Всемирная организация здравоохранения даже объявила премию в 50 тысяч долларов тому врачу, который найдет оспу. И сумма осталась невостребованной. Над этими вакцинами, поясняет он, работали, начиная с 1980-х годов, "их трудно было продвинуть в практику, потому что вакцинное дело очень консервативное". Вместо одного типа вакцин дать другой тип очень сложно."И вот впервые открылись возможности перед генными инженерами, и они смогли сделать очень эффективные вакцины, которые сейчас помогают нам в борьбе с этой эпидемией. Экспериментальные подходы были в 80-90 годах, что-то делалось маленькими масштабами. И впервые мы смогли работать, применять генно-инженерные вакцины, когда началась лихорадка Эбола в Африке. Именно эти вакцины показали большую эффективность. И мы гордимся, что наша страна была в числе первых стран, которая использовала эти вакцины для масштабного применения", — вспоминает Альштейн.Новая напасть?Из Индии, откуда и пришел новый активный штамм COVID-19, поступают сообщения о распространении другой инфекции – "Черной плесени". Стоит ли опасаться, что заболевание перейдет на другие страны?Но в то же время Анатолий Альштейн отметил, что для России и близлежащих стран эта болезнь практически не страшна, поскольку очаг ее распространения – Индия и пока за пределы этой страны "черная плесень" не вышла. Кроме того, это не то грибковое заболевание, с которым медицина не может справиться. Российская вакцина "Спутник V" во время противостояния коронавирусу снижает вероятность заболевания "черной плесенью" и фактически может спасти людей от гибели.

https://uz.sputniknews.ru/20210702/vaktsinatsiya-ili-udalenka--kak-inostrantsy-budut-obuchatsya-v-vuzax-rossii-19519061.html

https://uz.sputniknews.ru/20210702/koronavirus--klassnyy-v-ssha-god-molchali-ob-opasnyx-eksperimentax-19511657.html

https://uz.sputniknews.ru/20210624/nujno-li-vaktsinirovat-detey-ot-koronavirusa--pervoe-zayavlenie-voz-19386983.html

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вакцина "спутник v", вакцинация