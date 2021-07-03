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Узбекистан станет постоянным наблюдателем при Организации американских государств
Узбекистан станет постоянным наблюдателем при Организации американских государств
Международная организация создана в целях укрепления сотрудничества, защиты суверенитета и территориальной целостности входящих в нее стран. Членами... 03.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-03T12:41+0500
2021-07-03T12:41+0500
политика
мид узбекистана
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов выразил признательность Генсеку Организации американских государств (ОАГ) Луису Альмагро за положительное рассмотрение вопроса предоставления стране статуса постоянного наблюдателя при Организации, сообщает МИД РУз.Встреча прошла 2 июля в Вашингтоне, где делегация Узбекистана находится с визитом. Стороны обсудили актуальные аспекты установления партнерских связей между Узбекистаном и ОАГ в различных сферах и выразили заинтересованность в укреплении диалога на двустороннем и многостороннем уровнях путем придания отношениям системного характера.Отмечена важность налаживания активного сотрудничества в сферах сельского и лесного хозяйства, здравоохранения, образования, защиты прав человека, а также обмен опытом по вопросам обеспечения региональной и глобальной безопасности, борьбы с терроризмом и противодействия коррупции.Глава ОАГ также был приглашен на Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится 15-16 июля 2021 года в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/abdulaziz-kamilov-obsudil-s-glavoy-pentagona-voprosy-podderjki-afganistana-19515747.html
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мид узбекистана, абдулазиз камилов, визит, узбекистан, сша

Узбекистан станет постоянным наблюдателем при Организации американских государств

12:41 03.07.2021
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаГлава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и Генсек ОАГ Луис Альмагро
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и Генсек ОАГ Луис Альмагро - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Международная организация создана в целях укрепления сотрудничества, защиты суверенитета и территориальной целостности входящих в нее стран. Членами организации являются 34 государства Северной и Южной Америки.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов выразил признательность Генсеку Организации американских государств (ОАГ) Луису Альмагро за положительное рассмотрение вопроса предоставления стране статуса постоянного наблюдателя при Организации, сообщает МИД РУз.
Встреча прошла 2 июля в Вашингтоне, где делегация Узбекистана находится с визитом. Стороны обсудили актуальные аспекты установления партнерских связей между Узбекистаном и ОАГ в различных сферах и выразили заинтересованность в укреплении диалога на двустороннем и многостороннем уровнях путем придания отношениям системного характера.
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, прибывший в г.Вашингтон во главе делегации Узбекистана, провел встречу с Министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
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“Особое внимание было уделено наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей со странами-членами ОАГ, совместной реализации проектов по модернизации промышленности и развитию инфраструктуры в Узбекистане”, — говорится в сообщении.
Отмечена важность налаживания активного сотрудничества в сферах сельского и лесного хозяйства, здравоохранения, образования, защиты прав человека, а также обмен опытом по вопросам обеспечения региональной и глобальной безопасности, борьбы с терроризмом и противодействия коррупции.
Глава ОАГ также был приглашен на Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится 15-16 июля 2021 года в Ташкенте.
Организация американских государств

Международная организация, созданная в 1948 году на базе Панамериканского союза в целях укрепления сотрудничества, защиты суверенитета и территориальной целостности входящих в нее стран. Членами организации являются 34 государства Северной и Южной Америки.

ОАГ инициировала принятие ряда межамериканских соглашений, в том числе и в сфере противодействия коррупции. Своими главными задачами ОАГ считает укрепление мира и безопасности, в том числе посредством борьбы с терроризмом, защиту прав человека и содействие экономическому развитию региона.

Штаб-квартира ОАГ расположена в Вашингтоне.

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