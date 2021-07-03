Узбекистан станет постоянным наблюдателем при Организации американских государств

Международная организация, созданная в 1948 году на базе Панамериканского союза в целях укрепления сотрудничества, защиты суверенитета и территориальной целостности входящих в нее стран. Членами организации являются 34 государства Северной и Южной Америки.

ОАГ инициировала принятие ряда межамериканских соглашений, в том числе и в сфере противодействия коррупции. Своими главными задачами ОАГ считает укрепление мира и безопасности, в том числе посредством борьбы с терроризмом, защиту прав человека и содействие экономическому развитию региона.

Штаб-квартира ОАГ расположена в Вашингтоне.