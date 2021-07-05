https://uz.sputniknews.ru/20210705/bolee-1000-afganskix-voennyx-otstupili-v-tadjikistan-posle-boev-s-talibanom-19540264.html

Более 1000 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с "Талибаном"*

Более 1000 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с "Талибаном"*

Обстановка в регионе остается напряженной. Талибы продолжают захватывать афганские территории. Также сейчас они контролируют более 70% линии госграницы с... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T12:48+0500

2021-07-05T12:48+0500

2021-07-05T13:39+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

афганистан

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Более 1000 афганских военнослужащих, в целях сохранения жизней личного состава, отступили в Таджикистан после ожесточенных боев с талибами.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погранвойска Таджикистана.В ночь на 5 июля боевики "Талибана"* взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим провинции афганский Бадахшан — эти территории имеют общую границу с Таджикистаном протяженностью 910 километров.Таджикские пограничники, "принимая во внимание принцип добрососедства и придерживаясь позиции невмешательства во внутренние дела ИРА", разрешили военнослужащим страны-соседа перейти на свою территорию.Сообщается, что талибы сейчас контролируют более 70% линии госграницы с Таджикистаном.Между тем обстановка в регионе остается напряженной.На днях в ходе вооруженных боестолкновений с талибами в Таджикистан отступили более 300 афганских военнослужащих.Неделю назад талибы напали на пограничный пункт "Укчук" уезда Калдор афганской провинции Балх — тогда к таджикским границам отступили 17 афганских военнослужащих.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210630/taliby-zachischayut-sever-afganistana-podojgut-li-tsentralnuyu-aziyu-19473609.html

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радикальное движение "талибан", афганистан, таджикистан