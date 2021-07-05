https://uz.sputniknews.ru/20210705/bolee-1000-afganskix-voennyx-otstupili-v-tadjikistan-posle-boev-s-talibanom-19540264.html
Более 1000 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с "Талибаном"*
Более 1000 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с "Талибаном"*
Обстановка в регионе остается напряженной. Талибы продолжают захватывать афганские территории. Также сейчас они контролируют более 70% линии госграницы с... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T12:48+0500
2021-07-05T12:48+0500
2021-07-05T13:39+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
радикальное движение "талибан"
афганистан
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Более 1000 афганских военнослужащих, в целях сохранения жизней личного состава, отступили в Таджикистан после ожесточенных боев с талибами.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погранвойска Таджикистана.В ночь на 5 июля боевики "Талибана"* взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим провинции афганский Бадахшан — эти территории имеют общую границу с Таджикистаном протяженностью 910 километров.Таджикские пограничники, "принимая во внимание принцип добрососедства и придерживаясь позиции невмешательства во внутренние дела ИРА", разрешили военнослужащим страны-соседа перейти на свою территорию.Сообщается, что талибы сейчас контролируют более 70% линии госграницы с Таджикистаном.Между тем обстановка в регионе остается напряженной.На днях в ходе вооруженных боестолкновений с талибами в Таджикистан отступили более 300 афганских военнослужащих.Неделю назад талибы напали на пограничный пункт "Укчук" уезда Калдор афганской провинции Балх — тогда к таджикским границам отступили 17 афганских военнослужащих.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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радикальное движение "талибан", афганистан, таджикистан
Более 1000 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с "Талибаном"*
12:48 05.07.2021 (обновлено: 13:39 05.07.2021)
Обстановка в регионе остается напряженной. Талибы продолжают захватывать афганские территории. Также сейчас они контролируют более 70% линии госграницы с Таджикистаном.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Более 1000 афганских военнослужащих, в целях сохранения жизней личного состава, отступили в Таджикистан после ожесточенных боев с талибами.
Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на погранвойска Таджикистана.
"Афганские военнослужащие отступили в Таджикистан через приграничные участки Шохон Шамсиддиншохинского района (104 человека), Рузвай (213 человек) и Нулванд (83 человека) Дарвазского района, Хумроги Ванджского района (173 человека), района Тем города Хорога (312), Ишкашим (102 человека) и Лангар (50 человек) Ишкашимского района", — говорится в сообщении.
В ночь на 5 июля боевики "Талибана"* взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим провинции афганский Бадахшан — эти территории имеют общую границу с Таджикистаном протяженностью 910 километров.
Таджикские пограничники, "принимая во внимание принцип добрососедства и придерживаясь позиции невмешательства во внутренние дела ИРА", разрешили военнослужащим страны-соседа перейти на свою территорию.
Сообщается, что талибы сейчас контролируют более 70% линии госграницы с Таджикистаном.
Между тем обстановка в регионе остается напряженной.
На днях в ходе вооруженных боестолкновений с талибами в Таджикистан отступили
более 300 афганских военнослужащих.
Неделю назад талибы напали
на пограничный пункт "Укчук" уезда Калдор афганской провинции Балх — тогда к таджикским границам отступили 17 афганских военнослужащих.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран