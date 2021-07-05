https://uz.sputniknews.ru/20210705/v-tashkent-dostavleno-40-tysyach-doz-pervogo-komponenta--sputnik-v-19538571.html
В Ташкент доставлено 40 тысяч доз первого компонента "Спутник V"
В Ташкент доставлено 40 тысяч доз первого компонента "Спутник V"
В Минздраве также отметили, что в ближайшие дни ожидается поставка 40 тысяч доз второго компонента препарата российского производства. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T11:18+0500
2021-07-05T11:18+0500
2021-07-05T11:23+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина "спутник v"
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19538494_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ff251d1ef77c30250c2883e78fc0ef75.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Узбекистан доставлена партия из 40 тысяч доз первого компонента российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. В Минздраве также отметили, что в ближайшие дни ожидается поставка 40 тысяч доз второго компонента препарата российского производства. В июне в республику прибыл ценный груз, состоящий из 170 тысяч доз первого и второго компонентов "Спутник V". Первую партию российской вакцины доставили в Узбекистан 23 апреля, а второй компонент препарата из РФ (50 тысяч доз) был завезен в Ташкент 27 апреля. Прививочная кампания с применением "Спутник V" началась в столице с 28 апреля.
https://uz.sputniknews.ru/20210704/vaktsinirovavshiesya-studenty-poluchat-skidku-pri-oplate-20212022-uchebnogo-goda-19531869.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19538494_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_176e1d1f6a9f2e2453bf8a8826e84bfa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", узбекистан
В Ташкент доставлено 40 тысяч доз первого компонента "Спутник V"
11:18 05.07.2021 (обновлено: 11:23 05.07.2021)
В Минздраве также отметили, что в ближайшие дни ожидается поставка 40 тысяч доз второго компонента препарата российского производства.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
В Узбекистан доставлена партия из 40 тысяч доз первого компонента российской вакцины "Спутник V", сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения.
В Минздраве также отметили, что в ближайшие дни ожидается поставка 40 тысяч доз второго компонента препарата российского производства.
В июне в республику прибыл ценный груз, состоящий
из 170 тысяч доз первого и второго компонентов "Спутник V".
Первую партию российской вакцины доставили
в Узбекистан 23 апреля, а второй компонент препарата из РФ (50 тысяч доз) был завезен
в Ташкент 27 апреля. Прививочная кампания с применением "Спутник V" началась в столице с 28 апреля.