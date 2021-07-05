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В Ташкент доставлено 40 тысяч доз первого компонента "Спутник V"
В Ташкент доставлено 40 тысяч доз первого компонента "Спутник V"
В Минздраве также отметили, что в ближайшие дни ожидается поставка 40 тысяч доз второго компонента препарата российского производства. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T11:18+0500
2021-07-05T11:23+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина "спутник v"
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Узбекистан доставлена партия из 40 тысяч доз первого компонента российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. В Минздраве также отметили, что в ближайшие дни ожидается поставка 40 тысяч доз второго компонента препарата российского производства. В июне в республику прибыл ценный груз, состоящий из 170 тысяч доз первого и второго компонентов "Спутник V". Первую партию российской вакцины доставили в Узбекистан 23 апреля, а второй компонент препарата из РФ (50 тысяч доз) был завезен в Ташкент 27 апреля. Прививочная кампания с применением "Спутник V" началась в столице с 28 апреля.
https://uz.sputniknews.ru/20210704/vaktsinirovavshiesya-studenty-poluchat-skidku-pri-oplate-20212022-uchebnogo-goda-19531869.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", узбекистан

В Ташкент доставлено 40 тысяч доз первого компонента "Спутник V"

11:18 05.07.2021 (обновлено: 11:23 05.07.2021)
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© Министерство здравоохранения УзбекистанаВ Ташкент доставлено 40 тысяч доз первого компонента "Спутник V"
В Ташкент доставлено 40 тысяч доз первого компонента Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
© Министерство здравоохранения Узбекистана
В Минздраве также отметили, что в ближайшие дни ожидается поставка 40 тысяч доз второго компонента препарата российского производства.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Узбекистан доставлена партия из 40 тысяч доз первого компонента российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
© Министерство здравоохранения УзбекистанаВ Ташкент доставлено 40 тысяч доз первого компонента "Спутник V"
В Ташкент доставлено 40 тысяч доз первого компонента Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
В Ташкент доставлено 40 тысяч доз первого компонента "Спутник V"
© Министерство здравоохранения Узбекистана
В Минздраве также отметили, что в ближайшие дни ожидается поставка 40 тысяч доз второго компонента препарата российского производства.
В июне в республику прибыл ценный груз, состоящий из 170 тысяч доз первого и второго компонентов "Спутник V".
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Вчера, 12:29
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Первую партию российской вакцины доставили в Узбекистан 23 апреля, а второй компонент препарата из РФ (50 тысяч доз) был завезен в Ташкент 27 апреля. Прививочная кампания с применением "Спутник V" началась в столице с 28 апреля.
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