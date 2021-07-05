https://uz.sputniknews.ru/20210705/v-tashkent-dostavleno-40-tysyach-doz-pervogo-komponenta--sputnik-v-19538571.html

В Ташкент доставлено 40 тысяч доз первого компонента "Спутник V"

В Ташкент доставлено 40 тысяч доз первого компонента "Спутник V"

В Минздраве также отметили, что в ближайшие дни ожидается поставка 40 тысяч доз второго компонента препарата российского производства. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T11:18+0500

2021-07-05T11:18+0500

2021-07-05T11:23+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцина "спутник v"

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19538494_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ff251d1ef77c30250c2883e78fc0ef75.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Узбекистан доставлена партия из 40 тысяч доз первого компонента российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. В Минздраве также отметили, что в ближайшие дни ожидается поставка 40 тысяч доз второго компонента препарата российского производства. В июне в республику прибыл ценный груз, состоящий из 170 тысяч доз первого и второго компонентов "Спутник V". Первую партию российской вакцины доставили в Узбекистан 23 апреля, а второй компонент препарата из РФ (50 тысяч доз) был завезен в Ташкент 27 апреля. Прививочная кампания с применением "Спутник V" началась в столице с 28 апреля.

https://uz.sputniknews.ru/20210704/vaktsinirovavshiesya-studenty-poluchat-skidku-pri-oplate-20212022-uchebnogo-goda-19531869.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", узбекистан