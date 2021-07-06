https://uz.sputniknews.ru/20210706/chto-delat-esli-izyali-pasport---otvet-agentstva-po-vneshney-trudovoy-migratsii-19564254.html
Что делать, если изъяли паспорт - ответ Агентства по внешней трудовой миграции
Что делать, если изъяли паспорт - ответ Агентства по внешней трудовой миграции
Если у узбекистанца, приехавшего трудиться в Россию, возникают трудности с жильем и/или сложная финансовая ситуация, представительство размещает гражданина в... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T18:41+0500
2021-07-06T18:41+0500
2021-07-06T18:41+0500
миграция
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
паспорт
узбекистанцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/21/40/214074_0:0:2829:1591_1920x0_80_0_0_a40bea5ee93a0590758e810c277b47d2.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В России участились случаи удержания паспортов узбекистанцев работодателями, в связи с чем специалисты представительства Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в Российской Федерации (далее – Представительство АВТМ) провели рейд помощи для своих граждан. Какая именно поддержка была оказана узбекским мигрантам и сколько счастливчиков вернули свои документы, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал ведущий специалист Представительства АВТМ Нодир Бойкобилов. За последние несколько недель в представительство АВТМ в Москве поступило 84 заявления от граждан РУз в связи со случаями изъятия паспортов различными работодателями. В частности, 5 июля поступило заявление по случаю изъятия паспортов у 43 узбекистанцев в возрасте от 20 до 40 лет, осуществляющих трудовую деятельность в области строительных работ.Нодир Бойкобилов подробно рассказывает про одну из ситуаций с нарушениями прав мигрантов."Граждане Республики Узбекистан заявляют, что некий человек, находящийся на территории Республики Узбекистан, чьих контактных данных ни у кого из заявителей, на данный момент, не имеется, открыл некий телеграмм канал. С помощью этого канала он призывает осуществлять трудовую деятельность на территории РФ и выступает в качестве посредника, собирая с граждан денежные средства на авиаперелет в размере 300-400 долларов США. Далее прибывшим на места трудовой деятельности мигрантам сообщают, что их авиаперелет осуществлялся за счет работодателя, в связи с чем они вынуждены работать бесплатно. Работодатели же зачастую изымают паспорта работников в качестве некоего "залога" за возврат затраченных на их доставку средств."По этому заявлению была проведена оперативная работа, которая заключалась в сборе информации для подтверждения факта нелегального изъятия паспортов, выезде на место трудовой деятельности граждан, в привлечении представителей органов местной власти (сотрудников полиции). В результате работодатель, нелегально удерживавший паспорта граждан РУз, был задержан сотрудниками полиции, а документы были возвращены их владельцам. Также все узбекистанцы, которые находились на территории работодателя (село Немчиновка Одинцовского городского округа, Московская область) были вывезены оттуда и размещены в хостеле в Москве."Обратившимся в представительство АВТМ узбекским гражданам разъяснили, что изъятия паспортов работодателем является незаконным, согласно статье 19.17 КоАП РФ. Также проводится разъяснительная работа с работодателем о нелегальности его действий и их последствия. В случаях изъятия паспортов работодателем, гражданам возвращаются документы удостоверяющие личность (паспорта), предлагается трудоустроиться в другие предприятия или организации на легальной основе и с оформлением всех необходимых документов. Нодир Бойкобилов уточняет, что сотрудники представительства АВТМ занимаются трудоустройством всех желающих граждан, взаимодействуют с соответствующими работодателями. Если у узбекистанца, приехавшего трудиться в Россию, возникают трудности с жильем и/или сложная финансовая ситуация, представительство размещает гражданина в хостел за счет бюджетных средств."Любой гражданин Республики Узбекистан, осуществляющий легальную трудовую деятельность на территории Российской Федерации, может обратиться в представительство Агентства по внешней трудовой миграции в Российской Федерации, с случаях: нелегального удержания паспорта, невыплаты заработной платы (согласно его трудовому договору), юридической консультации по вопросу легализации на территории Российской Федерации, в случаи гибели граждан РУз на территории РФ и по всем вопросам трудовых отношений, касательно возвращения на Родину граждан РУз, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На данный момент открыты представительства АВТМ в нескольких регионах России".
https://uz.sputniknews.ru/20210615/migrantam-razreshili-ostatsya-v-rossii-do-30-sentyabrya-19243471.html
https://uz.sputniknews.ru/20210607/novye-trebovaniya-k-trudovym-migrantam-v-rossii-vstupili-v-silu--kakie-19115325.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/21/40/214074_53:0:2266:1660_1920x0_80_0_0_3e3989135036ea7801178c83491d2e50.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, паспорт, узбекистанцы
Что делать, если изъяли паспорт - ответ Агентства по внешней трудовой миграции
Если у узбекистанца, приехавшего трудиться в Россию, возникают трудности с жильем и/или сложная финансовая ситуация, представительство размещает гражданина в хостел за счет бюджетных средств.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В России участились случаи удержания паспортов узбекистанцев работодателями, в связи с чем специалисты представительства Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в Российской Федерации (далее – Представительство АВТМ) провели рейд помощи для своих граждан.
Какая именно поддержка была оказана узбекским мигрантам и сколько счастливчиков вернули свои документы, корреспонденту Sputnik Узбекистан
рассказал ведущий специалист Представительства АВТМ Нодир Бойкобилов.
Мы проводим периодически такие выездные мероприятия на рабочие места наших граждан по их обращениям, уведомляя при этом соответствующие правоохранительные органы РФ. Для этого гражданин РУз должен обратиться в Представительство АВТМ с письменным заявлением об изъятии работодателем его паспорта. Также в таких выездах вместе с пострадавшими узбекистанцами принимают участие представители АВТМ города Москвы или соответствующего региона.
Нодир Бойкобилов
Ведущий специалист представительства Агентства по внешней трудовой миграции
За последние несколько недель в представительство АВТМ в Москве поступило 84 заявления от граждан РУз в связи со случаями изъятия паспортов различными работодателями. В частности, 5 июля поступило заявление по случаю изъятия паспортов у 43 узбекистанцев в возрасте от 20 до 40 лет, осуществляющих трудовую деятельность в области строительных работ.
Нодир Бойкобилов подробно рассказывает про одну из ситуаций с нарушениями прав мигрантов.
"Граждане Республики Узбекистан заявляют, что некий человек, находящийся на территории Республики Узбекистан, чьих контактных данных ни у кого из заявителей, на данный момент, не имеется, открыл некий телеграмм канал. С помощью этого канала он призывает осуществлять трудовую деятельность на территории РФ и выступает в качестве посредника, собирая с граждан денежные средства на авиаперелет в размере 300-400 долларов США. Далее прибывшим на места трудовой деятельности мигрантам сообщают, что их авиаперелет осуществлялся за счет работодателя, в связи с чем они вынуждены работать бесплатно. Работодатели же зачастую изымают паспорта работников в качестве некоего "залога" за возврат затраченных на их доставку средств."
По этому заявлению была проведена оперативная работа, которая заключалась в сборе информации для подтверждения факта нелегального изъятия паспортов, выезде на место трудовой деятельности граждан, в привлечении представителей органов местной власти (сотрудников полиции). В результате работодатель, нелегально удерживавший паспорта граждан РУз, был задержан сотрудниками полиции, а документы были возвращены их владельцам. Также все узбекистанцы, которые находились на территории работодателя (село Немчиновка Одинцовского городского округа, Московская область) были вывезены оттуда и размещены в хостеле в Москве.
"Обратившимся в представительство АВТМ узбекским гражданам разъяснили, что изъятия паспортов работодателем является незаконным, согласно статье 19.17 КоАП РФ. Также проводится разъяснительная работа с работодателем о нелегальности его действий и их последствия. В случаях изъятия паспортов работодателем, гражданам возвращаются документы удостоверяющие личность (паспорта), предлагается трудоустроиться в другие предприятия или организации на легальной основе и с оформлением всех необходимых документов.
Нодир Бойкобилов уточняет, что сотрудники представительства АВТМ занимаются трудоустройством всех желающих граждан, взаимодействуют с соответствующими работодателями. Если у узбекистанца, приехавшего трудиться в Россию, возникают трудности с жильем и/или сложная финансовая ситуация, представительство размещает гражданина в хостел за счет бюджетных средств.
"Любой гражданин Республики Узбекистан, осуществляющий легальную трудовую деятельность на территории Российской Федерации, может обратиться в представительство Агентства по внешней трудовой миграции в Российской Федерации, с случаях: нелегального удержания паспорта, невыплаты заработной платы (согласно его трудовому договору), юридической консультации по вопросу легализации на территории Российской Федерации, в случаи гибели граждан РУз на территории РФ и по всем вопросам трудовых отношений, касательно возвращения на Родину граждан РУз, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На данный момент открыты представительства АВТМ в нескольких регионах России".