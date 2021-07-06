https://uz.sputniknews.ru/20210706/chto-delat-esli-izyali-pasport---otvet-agentstva-po-vneshney-trudovoy-migratsii-19564254.html

Что делать, если изъяли паспорт - ответ Агентства по внешней трудовой миграции

Что делать, если изъяли паспорт - ответ Агентства по внешней трудовой миграции

Если у узбекистанца, приехавшего трудиться в Россию, возникают трудности с жильем и/или сложная финансовая ситуация, представительство размещает гражданина в... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T18:41+0500

2021-07-06T18:41+0500

2021-07-06T18:41+0500

миграция

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

паспорт

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В России участились случаи удержания паспортов узбекистанцев работодателями, в связи с чем специалисты представительства Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в Российской Федерации (далее – Представительство АВТМ) провели рейд помощи для своих граждан. Какая именно поддержка была оказана узбекским мигрантам и сколько счастливчиков вернули свои документы, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал ведущий специалист Представительства АВТМ Нодир Бойкобилов. За последние несколько недель в представительство АВТМ в Москве поступило 84 заявления от граждан РУз в связи со случаями изъятия паспортов различными работодателями. В частности, 5 июля поступило заявление по случаю изъятия паспортов у 43 узбекистанцев в возрасте от 20 до 40 лет, осуществляющих трудовую деятельность в области строительных работ.Нодир Бойкобилов подробно рассказывает про одну из ситуаций с нарушениями прав мигрантов."Граждане Республики Узбекистан заявляют, что некий человек, находящийся на территории Республики Узбекистан, чьих контактных данных ни у кого из заявителей, на данный момент, не имеется, открыл некий телеграмм канал. С помощью этого канала он призывает осуществлять трудовую деятельность на территории РФ и выступает в качестве посредника, собирая с граждан денежные средства на авиаперелет в размере 300-400 долларов США. Далее прибывшим на места трудовой деятельности мигрантам сообщают, что их авиаперелет осуществлялся за счет работодателя, в связи с чем они вынуждены работать бесплатно. Работодатели же зачастую изымают паспорта работников в качестве некоего "залога" за возврат затраченных на их доставку средств."По этому заявлению была проведена оперативная работа, которая заключалась в сборе информации для подтверждения факта нелегального изъятия паспортов, выезде на место трудовой деятельности граждан, в привлечении представителей органов местной власти (сотрудников полиции). В результате работодатель, нелегально удерживавший паспорта граждан РУз, был задержан сотрудниками полиции, а документы были возвращены их владельцам. Также все узбекистанцы, которые находились на территории работодателя (село Немчиновка Одинцовского городского округа, Московская область) были вывезены оттуда и размещены в хостеле в Москве."Обратившимся в представительство АВТМ узбекским гражданам разъяснили, что изъятия паспортов работодателем является незаконным, согласно статье 19.17 КоАП РФ. Также проводится разъяснительная работа с работодателем о нелегальности его действий и их последствия. В случаях изъятия паспортов работодателем, гражданам возвращаются документы удостоверяющие личность (паспорта), предлагается трудоустроиться в другие предприятия или организации на легальной основе и с оформлением всех необходимых документов. Нодир Бойкобилов уточняет, что сотрудники представительства АВТМ занимаются трудоустройством всех желающих граждан, взаимодействуют с соответствующими работодателями. Если у узбекистанца, приехавшего трудиться в Россию, возникают трудности с жильем и/или сложная финансовая ситуация, представительство размещает гражданина в хостел за счет бюджетных средств."Любой гражданин Республики Узбекистан, осуществляющий легальную трудовую деятельность на территории Российской Федерации, может обратиться в представительство Агентства по внешней трудовой миграции в Российской Федерации, с случаях: нелегального удержания паспорта, невыплаты заработной платы (согласно его трудовому договору), юридической консультации по вопросу легализации на территории Российской Федерации, в случаи гибели граждан РУз на территории РФ и по всем вопросам трудовых отношений, касательно возвращения на Родину граждан РУз, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На данный момент открыты представительства АВТМ в нескольких регионах России".

https://uz.sputniknews.ru/20210615/migrantam-razreshili-ostatsya-v-rossii-do-30-sentyabrya-19243471.html

https://uz.sputniknews.ru/20210607/novye-trebovaniya-k-trudovym-migrantam-v-rossii-vstupili-v-silu--kakie-19115325.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, паспорт, узбекистанцы