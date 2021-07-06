https://uz.sputniknews.ru/20210706/pyatnadtsat-sutok-poluchili-jiteli-perekryvshie-jeleznuyu-dorogu-v-kashkadare-19564458.html

Пятнадцать суток получили жители, перекрывшие железную дорогу в Кашкадарье

Пятнадцать суток получили жители, перекрывшие железную дорогу в Кашкадарье

Под судом оказались тринадцать человек. Их признали виновными сразу по двум статьям Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан: 113 и... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T18:49+0500

2021-07-06T18:49+0500

2021-07-06T18:49+0500

общество

суд

административный арест

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Жители села Айратом Чиракчинского района Кашкадарьинской области, перекрывшие в июне железнодорожный участок, получили по 15 суток ареста, сообщает Telegram-канал “Новости Кашкадарьи”.Под судом оказались тринадцать человек. Их признали виновными сразу по двум статьям Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан: 113 (Нарушение правил безопасности движения на железнодорожном транспорте) и 201 (Нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций).По итогам заседания 15 суток ареста получили девять человек. Еще четверо пожилых участников инцидента оштрафованы на семь Базовых расчетных величин — один миллион 715 тысяч сумов.Ситуация произошла 7 июня. Чиракчинцы заблокировали железнодорожный участок пути на станции “Айратом”, где должен был пройти высокоскоростной поезд “Афросиаб”. Железнодорожники тогда пояснили, что на движение поезда инцидент не повлиял. Он не совершал незапланированных остановок и никаких непредвиденных ситуаций не возникало.Причиной, побудившей людей сделать это, стали перебои в электроснабжении их домов. Сельчане обратились с данной проблемой к районному хокиму, который в этот день должен был приехать на место в 9 часов утра. Однако Хуррам Джураев прибыл к людям лишь спустя полчаса после того, как они собрались на железной дороге. Только после этого народ вместе с чиновником вернулся в махаллю, где смог обсудить с ним решение волнующих его проблем. Однако, по данным информационного Telegram-канала “Новости Кашкадарьи”, проблема с электричеством не решена до сих пор.

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https://uz.sputniknews.ru/20210427/senat-prokontroliruet-problemy-selchan-perekryvshix-trassu-v-kashkadare-18520900.html

кашкадарьинская область

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суд, административный арест, кашкадарьинская область