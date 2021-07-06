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Пятнадцать суток получили жители, перекрывшие железную дорогу в Кашкадарье
Пятнадцать суток получили жители, перекрывшие железную дорогу в Кашкадарье
Под судом оказались тринадцать человек. Их признали виновными сразу по двум статьям Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан: 113 и... 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T18:49+0500
2021-07-06T18:49+0500
2021-07-06T18:49+0500
общество
суд
административный арест
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Жители села Айратом Чиракчинского района Кашкадарьинской области, перекрывшие в июне железнодорожный участок, получили по 15 суток ареста, сообщает Telegram-канал “Новости Кашкадарьи”.Под судом оказались тринадцать человек. Их признали виновными сразу по двум статьям Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан: 113 (Нарушение правил безопасности движения на железнодорожном транспорте) и 201 (Нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций).По итогам заседания 15 суток ареста получили девять человек. Еще четверо пожилых участников инцидента оштрафованы на семь Базовых расчетных величин — один миллион 715 тысяч сумов.Ситуация произошла 7 июня. Чиракчинцы заблокировали железнодорожный участок пути на станции “Айратом”, где должен был пройти высокоскоростной поезд “Афросиаб”. Железнодорожники тогда пояснили, что на движение поезда инцидент не повлиял. Он не совершал незапланированных остановок и никаких непредвиденных ситуаций не возникало.Причиной, побудившей людей сделать это, стали перебои в электроснабжении их домов. Сельчане обратились с данной проблемой к районному хокиму, который в этот день должен был приехать на место в 9 часов утра. Однако Хуррам Джураев прибыл к людям лишь спустя полчаса после того, как они собрались на железной дороге. Только после этого народ вместе с чиновником вернулся в махаллю, где смог обсудить с ним решение волнующих его проблем. Однако, по данным информационного Telegram-канала “Новости Кашкадарьи”, проблема с электричеством не решена до сих пор.
https://uz.sputniknews.ru/20201210/Zhiteli-makhalli-v-Bukharskoy-oblasti-perekryli-dorogu-iz-za-problem-s-gazom-15571460.html
https://uz.sputniknews.ru/20210427/senat-prokontroliruet-problemy-selchan-perekryvshix-trassu-v-kashkadare-18520900.html
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суд, административный арест, кашкадарьинская область
Пятнадцать суток получили жители, перекрывшие железную дорогу в Кашкадарье
Под судом оказались тринадцать человек. Их признали виновными сразу по двум статьям Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан: 113 и 201.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Жители села Айратом Чиракчинского района Кашкадарьинской области, перекрывшие в июне железнодорожный участок, получили по 15 суток ареста, сообщает
Telegram-канал “Новости Кашкадарьи”.
Под судом оказались тринадцать человек. Их признали виновными сразу по двум статьям Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан: 113 (Нарушение правил безопасности движения на железнодорожном транспорте) и 201 (Нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций).
По итогам заседания 15 суток ареста получили девять человек. Еще четверо пожилых участников инцидента оштрафованы на семь Базовых расчетных величин — один миллион 715 тысяч сумов.
Ситуация произошла
7 июня. Чиракчинцы заблокировали железнодорожный участок пути на станции “Айратом”, где должен был пройти высокоскоростной поезд “Афросиаб”.
Железнодорожники тогда пояснили, что на движение поезда инцидент не повлиял. Он не совершал незапланированных остановок и никаких непредвиденных ситуаций не возникало.
Причиной, побудившей людей сделать это, стали перебои в электроснабжении их домов. Сельчане обратились с данной проблемой к районному хокиму, который в этот день должен был приехать на место в 9 часов утра.
Однако Хуррам Джураев прибыл к людям лишь спустя полчаса после того, как они собрались на железной дороге. Только после этого народ вместе с чиновником вернулся в махаллю, где смог обсудить с ним решение волнующих его проблем.
Однако, по данным информационного Telegram-канала “Новости Кашкадарьи”, проблема с электричеством не решена до сих пор.