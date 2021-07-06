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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210706/v-uzbekistane-izmenyat-sudebno-ekspertnuyu-sistemu-19565307.html
В Узбекистане изменят судебно-экспертную систему
В Узбекистане изменят судебно-экспертную систему
В Узбекистане утверждена Концепция развития судебно-экспертной деятельности на 2021-2025 годы и "дорожная карта" по ее реализации в 2021-2023 годах. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T19:18+0500
2021-07-06T19:24+0500
общество
суд
экспертиза
минюст узбекистана
указ
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О мерах по совершенствованию судебно-экспертной системы в Республике Узбекистан", сообщает Минюст.Указом утверждена Концепция развития судебно-экспертной деятельности в Узбекистане на 2021-2025 годы и "дорожная карта" по ее реализации в 2021-2023 годах.Согласно документу с 1 сентября 2021 года государственным и негосударственным судебно-экспертным организациям предоставляется право на договорной основе проводить исследования по различным видам судебных экспертиз в соответствии с обращениями физических и юридических лиц.Помимо этого, в экономическом, гражданском и административном судопроизводстве адвокату разрешается инициировать проведение экспертизы в судебно-экспертных организациях по его запросу на договорной основе. При этом будет внедрен механизм аттестации экспертов негосударственных судебно-экспертных организаций один раз в три года.Также, с 1 марта 2022 года в стране будет запущена единая электронная информационная система “E-ekspertiza”. Она предназначена для комплексной автоматизации процессов сбора и обработки сведений о судебных экспертах и экспертизе, доведения до населения и уполномоченных органов информации в сфере судебно-экспертной деятельности, а также обеспечения всех видов информационного взаимодействия с организациями, причастными к выполнению экспертных действий.Подготовка кадров в данной сфере может осуществляться по принципу дуального обучения в вузах, на курсах подготовки специалистов не менее шести месяцев.По данным ведомства, институт будет осуществлять научно-исследовательские работы в области судебной экспертизы.Указом также утвержден перечень видов экспертиз и исследований шестнадцати наименований, которые будут внедрены в 2021-2025 годах.Кроме того, в стране начнет издаваться электронный научный журнал "Судебная экспертиза Узбекистана", будет разработана новая редакция Закона “О судебной экспертизе", а не менее десяти судебных экспертов ежегодно будут проходить стажировку и повышение квалификации в зарубежных странах.
https://uz.sputniknews.ru/20210703/v-uzbekistane-uluchshayut-sistemu-goszakupok--19528842.html
https://uz.sputniknews.ru/20210630/v-uzbekistane-otmenili-obyazatelnuyu-attestatsiyu-voditeley-dlya-perevozki-passajirov-19486588.html
https://uz.sputniknews.ru/20210630/tsentry-yuridicheskogo-obslujivaniya-sozdayutsya-po-vsemu-uzbekistanu-19479740.html
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суд, экспертиза, минюст узбекистана, указ

В Узбекистане изменят судебно-экспертную систему

19:18 06.07.2021 (обновлено: 19:24 06.07.2021)
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© SputnikПодпись документов
Подпись документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
© Sputnik
В Узбекистане утверждена Концепция развития судебно-экспертной деятельности на 2021-2025 годы и "дорожная карта" по ее реализации в 2021-2023 годах.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О мерах по совершенствованию судебно-экспертной системы в Республике Узбекистан", сообщает Минюст.
Указом утверждена Концепция развития судебно-экспертной деятельности в Узбекистане на 2021-2025 годы и "дорожная карта" по ее реализации в 2021-2023 годах.
Согласно документу с 1 сентября 2021 года государственным и негосударственным судебно-экспертным организациям предоставляется право на договорной основе проводить исследования по различным видам судебных экспертиз в соответствии с обращениями физических и юридических лиц.
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Помимо этого, в экономическом, гражданском и административном судопроизводстве адвокату разрешается инициировать проведение экспертизы в судебно-экспертных организациях по его запросу на договорной основе.
При этом будет внедрен механизм аттестации экспертов негосударственных судебно-экспертных организаций один раз в три года.
Также, с 1 марта 2022 года в стране будет запущена единая электронная информационная система “E-ekspertiza”. Она предназначена для комплексной автоматизации процессов сбора и обработки сведений о судебных экспертах и экспертизе, доведения до населения и уполномоченных органов информации в сфере судебно-экспертной деятельности, а также обеспечения всех видов информационного взаимодействия с организациями, причастными к выполнению экспертных действий.
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Подготовка кадров в данной сфере может осуществляться по принципу дуального обучения в вузах, на курсах подготовки специалистов не менее шести месяцев.

“В соответствии с указом, в структуре республиканского центра судебно-экспертной деятельности имени Х.Сулаймановой при Министерстве юстиции создан Научно-исследовательский институт судебной экспертизы без образования юридического лица,— говорится в сообщении.

По данным ведомства, институт будет осуществлять научно-исследовательские работы в области судебной экспертизы.
Указом также утвержден перечень видов экспертиз и исследований шестнадцати наименований, которые будут внедрены в 2021-2025 годах.
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Кроме того, в стране начнет издаваться электронный научный журнал "Судебная экспертиза Узбекистана", будет разработана новая редакция Закона “О судебной экспертизе", а не менее десяти судебных экспертов ежегодно будут проходить стажировку и повышение квалификации в зарубежных странах.
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