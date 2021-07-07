https://uz.sputniknews.ru/20210707/uzbekskim-chinovnikam-sdelayut-vaktsinu-chestnosti-19578820.html
Узбекским чиновникам сделают "вакцину честности"
Узбекским чиновникам сделают "вакцину честности"
Соответствующие процедуры предусмотрены принятым постановлением президента "О дополнительных мерах по эффективной организации антикоррупционной деятельности". 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T14:02+0500
2021-07-07T14:02+0500
2021-07-07T14:10+0500
общество
нормативно-правовые акты
минюст узбекистана
борьба с коррупцией
постановление
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Власти Узбекистана поручили всем госслужащим с 1 января будущего года регулярно проходить обучение по борьбе с коррупцией по принципу "ҳалоллик вакцинаси" ("вакцина честности"), сообщает Минюст.Соответствующие процедуры предусмотрены принятым постановлением президента "О дополнительных мерах по эффективной организации антикоррупционной деятельности". Вместе с тем глава государства одобрил новые правила приема на работу сотрудников государственных органов и организаций. Так, с 1 сентября этого года данный процесс будет осуществляться на основе открытого онлайн-конкурса.Помимо этого, в документе идет речь и о госзакупках. Результаты тендеров по ним с 1 августа 2021 года поручено публиковать в открытом доступе. Контрагентов по ним будут тщательно проверять. Для этого планируется разработать отдельный регламент.В онлайн переходят и конкурсы по договорам строительно-подрядных работ, осуществляемых за счет государственных средств. Они будут проводиться на специальном информационном портале по госзакупкам с обеспечением обмена информацией системы "Шаффоф қурилиш".Кроме того, до 1 октября 2021 года будет разработан законопроект, устанавливающий правовые последствия признания недействительными договоров, заключенных на основе коррупции, конфликта интересов, участия государственных служащих в предпринимательской деятельности.С этого же дня во всех государственных органах и организациях, хокимиятах областей будет налажена деятельность структур внутреннего антикоррупционного контроля.В Узбекистане появится и свой рейтинг антикоррупционной работы. Его будет составлять ежегодно Агентство по противодействию коррупции. Первый из них поручено опубликовать уже 1 декабря 2021 года.А до этого времени дано поручение сформировать базу данных по декларациям о доходах и имуществе.Вместе с тем до 1 января предусмотрено запустить онлайн-информационную платформу SHAFFOF YO‛L. Она будет содержать информацию, относящуюся к сфере автомобильных дорог.
https://uz.sputniknews.ru/20210707/chinovnikam-uzbekistana-zapretyat-imet-scheta-i-imuschestvo-za-rubejom-19571724.html
https://uz.sputniknews.ru/20210623/dogovora-zaklyuchennye-pri-nalichii-korruptsii-priznayut-nedeystvitelnymi-19378170.html
https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbekskix-korruptsionerov-vnesut-v-chernyy-spisok-i-ogranichat-v-pravax-19373323.html
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нормативно-правовые акты, минюст узбекистана, борьба с коррупцией, постановление
Узбекским чиновникам сделают "вакцину честности"
14:02 07.07.2021 (обновлено: 14:10 07.07.2021)
Соответствующие процедуры предусмотрены принятым постановлением президента "О дополнительных мерах по эффективной организации антикоррупционной деятельности".
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Власти Узбекистана поручили всем госслужащим с 1 января будущего года регулярно проходить обучение по борьбе с коррупцией по принципу "ҳалоллик вакцинаси" ("вакцина честности"), сообщает
Минюст.
Соответствующие процедуры предусмотрены принятым постановлением президента "О дополнительных мерах по эффективной организации антикоррупционной деятельности".
Вместе с тем глава государства одобрил новые правила приема на работу сотрудников государственных органов и организаций. Так, с 1 сентября этого года данный процесс будет осуществляться на основе открытого онлайн-конкурса.
Помимо этого, в документе идет речь и о госзакупках. Результаты тендеров по ним с 1 августа 2021 года поручено публиковать в открытом доступе. Контрагентов по ним будут тщательно проверять. Для этого планируется разработать отдельный регламент.
В онлайн переходят и конкурсы по договорам строительно-подрядных работ, осуществляемых за счет государственных средств. Они будут проводиться на специальном информационном портале по госзакупкам с обеспечением обмена информацией системы "Шаффоф қурилиш".
Кроме того, до 1 октября 2021 года будет разработан законопроект, устанавливающий правовые последствия признания недействительными договоров, заключенных на основе коррупции, конфликта интересов, участия государственных служащих в предпринимательской деятельности.
С этого же дня во всех государственных органах и организациях, хокимиятах областей будет налажена деятельность структур внутреннего антикоррупционного контроля.
В Узбекистане появится и свой рейтинг антикоррупционной работы. Его будет составлять ежегодно Агентство по противодействию коррупции. Первый из них поручено опубликовать уже 1 декабря 2021 года.
А до этого времени дано поручение сформировать базу данных по декларациям о доходах и имуществе.
Вместе с тем до 1 января предусмотрено запустить онлайн-информационную платформу SHAFFOF YO‛L. Она будет содержать информацию, относящуюся к сфере автомобильных дорог.