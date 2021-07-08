https://uz.sputniknews.ru/20210708/mejdunarodnyy-fininstitut-ozvuchil-prognozy-ekonomicheskogo-rosta-uzbekistana-19597930.html

Международный фининститут озвучил прогнозы экономического роста Узбекистана

Международный фининститут озвучил прогнозы экономического роста Узбекистана

Несмотря на экономический кризис 2020-го, Узбекистан смог обеспечить рост на 1,6 процента. При этом, экономика страны в этом году, по прогнозам J. P. Morgan... 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T16:19+0500

2021-07-08T16:19+0500

2021-07-08T16:52+0500

экономика

министерство финансов узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Инвестиционный банк J. P. Morgan назвал Узбекистан одной из немногих стран, которая смогла достичь высоких и устойчивых темпов роста среди государств Центральной Азии, Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Об этом проинформировали в пресс-службе Минфина республики.Экономические показатели в последние 10 лет демонстрировали рост в среднем на 6% в год. Такая тенденция вызывает интерес зарубежных инвесторов.При этом реализация амбициозных реформ, как ожидается, способная обеспечить более высокий экономический рост в будущем.Международный фининститут отметил успехи Узбекистана по направлению либерализации рынков, сокращения доли государства в экономике путем широкомасштабной приватизации.Несмотря на экономический кризис 2020-го, Узбекистан смог обеспечить рост на 1,6 процента. При этом, экономика страны в этом году, по прогнозам J. P. Morgan, вырастет на 8,1 процента, в 2022-м — на 6,3 процента.В докладе говорится, что экономический рост в 2021 году будет в основном способствовать строительному и промышленному секторам.В отчете финансового института отмечается, что, хотя государственный долг стремительно растет после 2016 года, бюджетное законодательство установило самый высокий уровень государственного долга (60 процентов к ВВП), и вероятность того, что государственный долг достигнет 60 процентов, невелика.Основной причиной растущего дефицита счета текущих операций являются меры, направленные на поддержку экономического роста, а также "открытие миру" Узбекистана.Зарубежные аналитики прогнозируют к 2022 году падение цены на золото до 1 350 долларов. В этой связи дефицит счета текущих операций Узбекистана в этом году может составить 4,5 процента к ВВП, в 2022 году — 8,5 процента к ВВП.J.P. Morgan отмечает, что цены на суверенные международные облигации Узбекистана отражают улучшение макроэкономической ситуации.Ранее было объявлено о проведении 9 июля 2021 года аукциона по размещению выпуска облигаций Центрального банка, номинированных в национальной валюте. Среди организаторов размещения — J.P. Morgan.

https://uz.sputniknews.ru/20210629/ebrr-obnovil-prognoz-rosta-vvp-uzbekistana-v-2021-godu-19463178.html

https://uz.sputniknews.ru/20210512/xoroshie-tsifry-mirziyoev-otsenil-ekonomicheskie-uspexi-uzbekistana-18694677.html

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