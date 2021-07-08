https://uz.sputniknews.ru/20210708/uzbekistan-gotovitsya-k-razmescheniyu-evrobondov-v-dollarax-i-sumax-19596952.html

Узбекистан готовится к размещению евробондов в долларах и сумах

Узбекистан готовится к размещению евробондов в долларах и сумах

О деталях процедуры станет известно сегодня после переговоров с инвесторами. Организаторы размещения — Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и MUFG. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-08T15:21+0500

2021-07-08T15:21+0500

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экономика

евробонды

банки

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Узбекистан намерен разместить еврооблигации, номинированные в долларах и сумах, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в банковских кругах.О деталях процедуры станет известно сегодня после переговоров с инвесторами. Предложение новых 10-летних бумаг в долларах и евробондов в сумах с погашением через три или пять лет последует в зависимости от рыночных условий.Организаторы размещения — Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и MUFG.Впервые еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно Узбекистан разместил в феврале 2020 года.Тогда спрос на евробонды превысил 8,5 миллиарда долларов.В ноябре 2020-го Узбекистан разместил два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, совокупным объемом в эквиваленте 750 миллионов долларов.Российские инвесторы также приняли участие в размещении еврооблигаций Узбекистана, но большая часть бумаг ушла инвесторам из США и Европы.

https://uz.sputniknews.ru/20201125/Uzbekistan-planiruet-vypustit-evrobondy-na-700-mln-v-2021-godu-15478502.html

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евробонды, банки, узбекистан