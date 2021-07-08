Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210708/uzbekistan-gotovitsya-k-razmescheniyu-evrobondov-v-dollarax-i-sumax-19596952.html
Узбекистан готовится к размещению евробондов в долларах и сумах
Узбекистан готовится к размещению евробондов в долларах и сумах
О деталях процедуры станет известно сегодня после переговоров с инвесторами. Организаторы размещения — Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и MUFG. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T15:21+0500
2021-07-08T15:29+0500
экономика
евробонды
банки
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/60/58/605892_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f22492c94c36a3d86f51df1eccf6e936.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Узбекистан намерен разместить еврооблигации, номинированные в долларах и сумах, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в банковских кругах.О деталях процедуры станет известно сегодня после переговоров с инвесторами. Предложение новых 10-летних бумаг в долларах и евробондов в сумах с погашением через три или пять лет последует в зависимости от рыночных условий.Организаторы размещения — Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и MUFG.Впервые еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно Узбекистан разместил в феврале 2020 года.Тогда спрос на евробонды превысил 8,5 миллиарда долларов.В ноябре 2020-го Узбекистан разместил два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, совокупным объемом в эквиваленте 750 миллионов долларов.Российские инвесторы также приняли участие в размещении еврооблигаций Узбекистана, но большая часть бумаг ушла инвесторам из США и Европы.
https://uz.sputniknews.ru/20201125/Uzbekistan-planiruet-vypustit-evrobondy-na-700-mln-v-2021-godu-15478502.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/60/58/605892_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_93d3aa708418685a239837955eb2b3fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
евробонды, банки, узбекистан

Узбекистан готовится к размещению евробондов в долларах и сумах

15:21 08.07.2021 (обновлено: 15:29 08.07.2021)
458
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРабота валютной биржи
Работа валютной биржи - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
О деталях процедуры станет известно сегодня после переговоров с инвесторами. Организаторы размещения — Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и MUFG.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Узбекистан намерен разместить еврооблигации, номинированные в долларах и сумах, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в банковских кругах.
О деталях процедуры станет известно сегодня после переговоров с инвесторами. Предложение новых 10-летних бумаг в долларах и евробондов в сумах с погашением через три или пять лет последует в зависимости от рыночных условий.
Организаторы размещения — Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и MUFG.
Монета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2020
Экономика
Узбекистан планирует выпустить евробонды на $700 млн в 2021 году
25 ноября 2020, 18:27
478
Впервые еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно Узбекистан разместил в феврале 2020 года.Тогда спрос на евробонды превысил 8,5 миллиарда долларов.
В ноябре 2020-го Узбекистан разместил два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, совокупным объемом в эквиваленте 750 миллионов долларов.
Российские инвесторы также приняли участие в размещении еврооблигаций Узбекистана, но большая часть бумаг ушла инвесторам из США и Европы.
Размещение евробондов Узбекистана в национальной валюте – первое в мире, прошедшее в сумах в формате суверенных еврооблигаций. Это также первое размещение в Центральной Азии в местной валюте.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:01Юниоры Узбекистана вновь взяли золото чемпионата ЦА по футболу
17:56В Ташкент прибыл тренер футбольной академии "Барселона"
17:32Можно ли носить хиджаб в школах — ответ МНО
17:17В Узбекистане запустят масштабный медиапроект для поддержки молодых предпринимателей
16:56В Москве открылся еще один пункт вакцинации для иностранцев
16:42На перевале Камчик сгорел грузовик, набитый хлопком
16:19Международный фининститут озвучил прогнозы экономического роста Узбекистана
15:27Таджикистан принял 400 беженцев из Афганистана
15:21Узбекистан готовится к размещению евробондов в долларах и сумах
15:13В Самаркандской области подросток спустил чужие деньги на тотализаторе и покончил с собой
14:32В Самарканде вновь открыт медцентр для лечения пациентов с коронавирусом
14:17Комил Алламжонов признался, что не претендует на президентский пост
14:06Компартия Китая готовится управлять миром. Но не в одиночку
13:39В общественном транспорте Ташкента введут бесконтактную систему оплаты
13:30СПбГУ запустил программу двух дипломов с вузом Узбекистана
12:48Чему нас научил Владимир Меньшов
12:32Паспорт Узбекистана вошел в топ-100 мирового рейтинга
12:27"Двойника" Зеленского заметили на учениях НАТО: фото
12:06Как студенту из Узбекистана поступить на программу двойного диплома
12:02В МДО назначен новый заместитель министра