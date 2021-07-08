https://uz.sputniknews.ru/20210708/turtsiya-zainteresovana-v-privlechenii-trudovyx-migrantov-iz-uzbekistana-19601603.html
Турция заинтересована в привлечении трудовых мигрантов из Узбекистана
Турция заинтересована в привлечении трудовых мигрантов из Узбекистана
За последние годы 257 потенциальных турецких работодателей и кадровых агентств опубликовали 72,2 тысячи вакансий с целью привлечения узбекистанских работников. 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T19:12+0500
2021-07-08T19:12+0500
2021-07-08T19:13+0500
общество
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
трудовые мигранты
турция
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Агентство по вопросам внешней трудовой миграции подписало соглашение о сотрудничестве с компанией Turkpermit для временного трудоустройства узбекистанцев в Турции на основе организационного отбора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По информации агентства, за последние годы 257 потенциальных турецких работодателей и кадровых агентств опубликовали 72,2 тысячи вакансий с целью привлечения работников из Узбекистана. Отмечается, что на встрече присутствовали первый заместитель руководителя Агентства по внешней трудовой миграции Ирматов, председатель Turkpermit Мурат Эршахиш и официальные лица. Напомним: в марте этого года в Ташкенте открылся филиал московского миграционного центра по предоставлению услуг для оформления патента узбекистанцам, желающим работать в столице России. Также в рамках мероприятия состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве по организованному набору граждан Узбекистана для реализации проектов группы компаний КРОСТ.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/skolko-uzbekistantsev-uexali-rabotat-za-granitsu-s-nachala-goda-18215270.html
https://uz.sputniknews.ru/20210327/vy-prinyaty-v-rossii-razrabotali-novyy-poryadok-nayma-trudovyx-migrantov-17980819.html
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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, трудовые мигранты, турция, узбекистан
Турция заинтересована в привлечении трудовых мигрантов из Узбекистана
19:12 08.07.2021 (обновлено: 19:13 08.07.2021)
За последние годы 257 потенциальных турецких работодателей и кадровых агентств опубликовали 72,2 тысячи вакансий с целью привлечения узбекистанских работников.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Агентство по вопросам внешней трудовой миграции подписало соглашение о сотрудничестве с компанией Turkpermit для временного трудоустройства узбекистанцев в Турции на основе организационного отбора. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
По информации агентства, за последние годы 257 потенциальных турецких работодателей и кадровых агентств опубликовали 72,2 тысячи вакансий с целью привлечения работников из Узбекистана.
Отмечается, что на встрече присутствовали первый заместитель руководителя Агентства по внешней трудовой миграции Ирматов, председатель Turkpermit Мурат Эршахиш и официальные лица.
Напомним: в марте этого года в Ташкенте открылся
филиал московского миграционного центра по предоставлению услуг для оформления патента узбекистанцам, желающим работать в столице России. Также в рамках мероприятия состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве по организованному набору граждан Узбекистана для реализации проектов группы компаний КРОСТ.